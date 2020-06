In Tulsa probeert Trump even te ontsnappen aan de coronacrisis en Black Lives Matter

Was het een poging van de president om de Black Lives Matter-demonstranten te tarten? Of had hij helemaal geen benul van de betekenis van de datum en de plek – 19 juni, Tulsa – die hij gekozen had om zijn verkiezingscampagne te herstarten, met een grote rally voor 19.000 mensen?

Op 19 juni vieren veel Amerikanen Juneteenth, de dag in 1865 dat de slavernij officieel ten einde liep. En Tulsa, Oklahoma was de plek waar 99 jaar geleden de grootste racistische massamoord uit de Amerikaanse geschiedenis plaatsvond. In 1921 legde een witte meute de economisch succesvolle zwarte wijk Greenwood in de as, waarbij ongeveer driehonderd zwarte Amerikanen vermoord werden.

In het nauw

Pas dit jaar nam de staat Oklahoma de ‘Tulsa Race Massacre’ op in de verplichte lesstof voor geschiedenisonderwijs. Dat ook in dat oerconservatieve bolwerk nu aandacht komt voor zulke zwarte bladzijden, past in een bredere trend. De eisen van de protestbeweging Black Lives Matter worden door een steeds breder deel van de Amerikaanse bevolking gedragen, blijkt uit peilingen. Het feit dat Trump aanvankelijk vooral de confrontatie zocht met de demonstranten, valt slecht bij veel kiezers. Hij zakt steeds verder weg in de peilingen.

Onlangs besloot Trump om zijn rally een dagje uit te stellen, zodat die nu zaterdagavond, een dag na Juneteenth, plaats zal vinden. Veelbetekenend, zo was de consensus onder de politieke koffiedikkijkers van Washington. Het is helemaal niet des Trumps om toe te geven aan kritiek; hij moet zich dus echt in het nauw gedreven voelen.

Maar of het genoeg is om de angel uit de rally te halen, is de vraag. Want in het compacte centrum van Tulsa is het straks dringen, met aanhangers van Trump en de vele mensen die voor de driedaagse Juneteenth-viering naar de stad zijn gekomen. Slaat de vlam dan niet in de pan? Zeker nu de situatie in Tulsa toch al gespannen is, vanwege wat lokale incidenten met politiegeweld. De stad is een ‘schoolvoorbeeld van gewelddadig en overagressief politiewerk’, schreef Human Rights Watch vorig jaar in een rapport.

Dit is ‘niet de goede tijd en de goede plaats’ voor een Trump-rally, concludeerde ook de conservatieve lokale krant Tulsa World in een commentaar. Vanwege de verhitte gemoederen, maar ook vanwege dat andere grote probleem waar Tulsa en Trump mee kampen: het coronavirus.

Baden in adoratie

Want terwijl in staten als New York en Washington inmiddels het ergste leed geleden lijkt, stijgt het aantal besmettingen in de conservatieve staten in het midden van het land nu ineens heel rap. Die lijken aan het begin te staan van een flinke coronagolf. In Oklahoma verdubbelde het aantal besmettingen in één week, binnen Oklahoma is Tulsa een van de brandhaarden. Is het wel slim om in een stad waar het aantal besmettingen scherp stijgt een rally met 19.000 schreeuwende mensen te organiseren die binnen urenlang dicht op elkaar gepakt zitten?

Anthony Fauci, het medische hoofd van de Amerikaanse corona-aanpak, liet deze week weten dat hij zelf zeker niet naar zo’n bijeenkomst zou gaan. Maar Trump lijkt niet erg geïnteresseerd meer in de adviezen van Fauci, want die vertelde ook dat het hem al twee weken niet gelukt is om de president te spreken te krijgen.

Trump snakt waarschijnlijk te veel naar de rally. Mensen om hem heen vertellen dat hij het nodig heeft om direct te communiceren met zijn aanhangers, en in hun adoratie te baden. Dat heeft hij al lang niet meer kunnen doen. Zeker nu niet alleen de reguliere media kritisch op hem zijn, maar ook sociale media als Twitter en Facebook steeds meer weerwerk geven als Trump daar onjuistheden plaatst.

Maar de Amerikaanse president neemt ook een risico. Als het virus straks huishoudt op de plekken waar veel van zijn aanhangers wonen, kan dat ook voor hen de aandacht vestigen op zijn zwalkende leiderschap in de coronacrisis. De zaal in Tulsa waar het allemaal plaats moet vinden, begon zich op donderdag zorgen te maken dat er nog altijd geen plan lag van de Trump-campagne om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand houden. Een andere voorzorgsmaatregel was wel getroffen: iedereen die straks naar binnen wil, moet een verklaring ondertekenen dat hij de Trump-campagne niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele besmetting.

