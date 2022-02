In spookstad Kiev schuilen de inwoners: ‘We zijn kwaad dat de wereld niet verder komt dan sancties’

“We hoeven niet te praten met Poetin. Wij kunnen deze oorlog winnen. Er is geen andere manier om dit op te lossen”, zegt Sergij (42) die met zijn vrouw Ola (38) in de kelder van een hotel afwacht wat er komen gaat. Ola werkt als hoofd financiën in het hotel, maar heeft er nu een kamer en liet haar man en zoon ook overkomen. Ze zitten de meeste tijd beneden in een soort mini-kantine voor het huishoudelijk personeel.

“Wij hebben zelf niemand aangevallen. Wij begrijpen niet dat dit gebeurt. Wij hebben de Russen niks aangedaan”, zegt Ola die na een paar zinnen begint te huilen. Zoon Seva (13) wrijft over de arm van zijn moeder. “We zijn een land van vrede, maar Poetin wil oorlog. Hij wil Oekraïne inlijven en alles van waarde stelen”, voegt Sergij toe. Ola is bang voor de vernietigingsdrang van Poetin. “Ik verwacht elke nacht dat er Grad-raketten op Kiev zullen worden afgeschoten. Daarom schuilen we ’s nachts hier.”

De spanning neemt toe

Kiev werd dit weekend steeds meer een spookstad. Zaterdag vielen de metro’s uit. Er was nauwelijks verkeer en alleen het geluid van rolkoffers klonk af en toe: groepjes mensen die wanhopig een manier zochten om de stad te verlaten.

Ook onder Oekraïense militairen nam de spanning toe. Bij een checkpoint op een doorgaande weg worden de militairen meteen boos als er westerse pers verschijnt. Alleen de 24 jarige reservist Aleksander wil uiteindelijk, als de irritatie is gezakt, wel even praten. “Ik studeer eigenlijk civiele techniek. We zijn kwaad dat de wereld niet verder komt dan ‘sancties’, intussen voeren wij hier oorlog.”

Wel bleef dit weekend de door de Oekraïense regering voorspelde massale aanval op Kiev uit. Toch sloegen er op diverse plekken raketten in en ook werd een brandstofdepot net buiten de stad geraakt: de zwarte rookwolken duidelijk zichtbaar vanuit het centrum. Regelmatig klonk het luchtalarm. De avondklok werd zaterdagavond verlengd tot maandagochtend, wat betekende dat je zondag overdag ook niet naar buiten mocht.

Lege straten, met alleen een ambulance tijdens de avondklok in Kiev. Beeld Getty Images

Ook Iryna Freer (43), die eerder met Trouw sprak, bleef binnen in haar hotel. Samen met haar moeder, Olga Fastovets (73), hoopt ze maandag eindelijk de stad te kunnen verlaten. “Ik heb treintickets naar Lviv (in het westen, bij de Poolse grens, red.). Maar er zijn zoveel onzekerheden. Misschien worden de rails wel gebombardeerd en gaan er geen treinen meer. Hoe komen we bij het treinstation als er geen metro’s of taxi’s rijden?” Haar moeder, die vanuit het oosten naar Kiev is gekomen, kan geen grote afstanden lopend afleggen. Samen kijken ze op hun kamer steeds naar de televisie. “Een zender heeft continu onder in beeld staan: Rusland kan de klere krijgen,” zegt Freer.

Berichten dat Poetin nu ook eenheden die beschikken over nucleaire wapens in gereedheid brengt, neemt ze serieus. “Hij is gek. Als voormalig KGB’er had hij nooit zo lang aan de macht mogen blijven. Hij wil de Sovjet-Unie herstellen: de glorie van het oude Rusland. Hij heeft zich lang voorbereid op deze oorlog en moet krijgen wat hij wil, anders zal hij alles vernietigen. Het draait uiteindelijk allemaal om zijn ego.” Haar moeder zegt ineens lachend: “Ik kan ze wel opblazen.” Freer lacht ook: “Ze was in haar werkzame leven een chemisch ingenieur, dus ze zou het nog best kunnen. Gelukkig lachen we ook samen, ondanks de spanning.”

Blokkades van pallets, vuilcontainers en zandzakken

Haar moeder wil zo snel mogelijk weg. Dat vertrek is al vertraagd, omdat ze eerst onderdak voor haar kat Baks moest vinden. “Ik heb geregeld dat die in een kattenhotel terecht kwam in haar woonplaats”, zegt Freer. Zodra Olga merkt dat het over haar kat gaat, wordt ze emotioneel. ‘Oh Baks,’ jammert ze. Ze staat op, pakt wat kussens en andere spullen en zegt dat ze naar beneden wil, om nog een nacht beneden door te brengen in de schuilkelder.

Intussen verrijzen buiten in de straten rondom het hotel steeds meer blokkades gemaakt van pallets, vuilcontainers en zandzakken. Ze blokkeren de toegang naar verschillende buurten. Mannen met gele banden om hun arm bewaken de blokkades.

Dan zwelt ineens een zwaar ratelend geluid aan in de verder stille stad. Vijf tanks denderen over de doorgaande weg, onder begeleiding van een politiewagen. Op elke tank staat een Oekraïense vlag in top. De mannen van de burgerwacht ballen hun vuisten.