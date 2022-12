In Spalding vragen ze zich na de brexit af wie nu het werk moet doen

In het Britse Spalding stemde 73,6 procent van de mensen voor de brexit. Hoe gaat het er nu, ruim twee jaar na het verlaten van de EU? Slot van een tweeluik.

Bovenop het dak van de sorteer- en verpakkingshal van boerderij EM Cole wappert trots de Britse vlag. Maar van verkapt nationalisme is bij bloemenkweker James Cole uit Spalding geen spoor te bekennen. De 52-jarige boer weet juist nog goed wat hij stamelde in 2016, toen hij de uitslag van het Britse brexit-referendum hoorde: “O nee, wat hebben we gedaan? Ongelooflijk.” Hij grijnst. “Maar dan doorspekt met krachttermen.” Hij was graag in de Europese Unie gebleven.

Cole was een uitzondering in South Holland, de agrarische regio in het oosten van Engeland waarvan Spalding het hart vormt. Maar liefst 73,6 procent van de bevolking stemde er voor uittreding uit de EU. Dit percentage was na de 75,6 procent in buurdistrict Boston het hoogste van het Verenigd Koninkrijk. Het leek op zijn minst deels een gevolg van de massale immigratie tussen 2004 en 2020 vanuit Oost-Europa naar de streek. Sinds eind januari 2020 is de brexit daadwerkelijk een feit.

Fan van The Beatles

Voor Coles bloemenkwekerij bood het verlaten van de EU echter ‘niet één voordeel’. Daar is hij stellig over. Hij laat zijn kassen zien. Cole is een man met fijne gelaatstrekken en een vriendelijk gezicht. Bepaald geen stereotype norse boer. En fan van The Beatles.

De kas waarin zijn lelies groeien – 1,5 miljoen stuks tussen juli en november – heet ‘Penny Lane’. De kassen ‘Strawberry Fields’ en ‘Abbey Road’ prepareert hij voor de 20 miljoen tulpen, die daarin van december tot mei zullen groeien. ‘Main Street’ – naar het album Exile on Main Street van die andere Britse superband, The Rolling Stones – is bestemd voor de kweek van sierplanten, zoals Matthiola.

Voor de bloemenkwekerij van James Cole bood het verlaten van de EU ‘niet één voordeel’. Beeld Merlin Daleman

Het belangrijkste probleem voor Cole is dat hij door de brexit nauwelijks nog voldoende personeel kan vinden. Op zijn boerderij worden niet alleen bloemen geplukt, maar ook gesorteerd, afgesneden, geprijsd en verpakt. Daar is veel arbeidskracht voor nodig. In de drukste periode heeft hij ruim vijftig mensen in dienst.

Op hogere posities gaat het zowel om Britten als om permanent in Spalding gevestigde immigranten. Het eenvoudiger werk doen uitsluitend uitzendkrachten en seizoensarbeiders uit het buitenland. Deze tijdelijke Oost-Europese werkers huisvest Cole in stacaravans op zijn land: Polen, Roemenen, Bulgaren, en sinds kort ook Oezbeken en arbeiders uit Kazachstan.

Volgens de Britse boerenorganisatie NFU (National Farmers Union) zijn in het VK jaarlijks 70.000 buitenlandse seizoenskrachten nodig in de agrarische sector. Tot aan de brexit was het geen enkel probleem om die te vinden. Zeker niet nadat in 2004 Oost-Europese landen als Polen, Tsjechië en Litouwen lid werden van de EU en inwoners van die nieuwe lidstaten overal binnen de gemeenschappelijke Europese markt voor goederen, diensten en arbeid aan de slag mochten gaan.

Een enorme immigratiestroom

Boeren in het VK hadden bovendien het voordeel dat de Labourregering van toenmalig premier Tony Blair besloot de Oost-Europese immigranten vanaf het begin geen beperkingen op te leggen. Bijna alle andere lidstaten, waaronder Nederland, hanteerden een transitieperiode, vaak van zeven jaar, waarin zij de komst van Oost-Europese arbeiders geleidelijk opbouwden. Omdat het VK zo’n stapsgewijze aanpak ontbeerde, vormde zich al snel met name naar dat land een enorme immigratiestroom.

Het overschot aan goedkope Oost-Europese arbeidskrachten hield de productiekosten in de fabrieken en op de boerderijen in het Verenigd Koninkrijk laag. Mede daardoor werd er te weinig geïnvesteerd in innovatie. Ook Cole geeft dat toe. Met de brexit beloofde de Conservatieve regering de grenzen vanaf 2020 echter resoluut op slot te gooien. Automatisering moest de buitenlandse arbeid vervangen. Cole: “Maar dat kost veel geld en zeker acht tot tien jaar.”

Hij benadrukt dat de Britse overheid het personeelstekort ook post-brexit alsnog eenvoudig kan oplossen. “Gewoon meer visa voor seizoensarbeiders verstrekken.” Maar dat gebeurt niet. Volgens de NFU gaf het VK in 2022 slechts 38.000 seizoensarbeiders een visum: 32.000 te weinig.

De hoop was dat Britse werklozen het gat zouden opvullen. Maar die lijken niet te porren voor het zware werk in vaak lange diensten. “De brexit draaide om een inperking van immigratie”, legt Cole uit. “Dus is de regering nu, na de brexit, uiterst onwillig om het aantal visa op te schroeven.”

Weer onze eigen wetten

Toch was immigratiebeperking niet de enige reden voor inwoners van Spalding om massaal voor de brexit te stemmen. In ieder geval niet volgens Craig Jackson. Zeker, het was belangrijk, geeft hij toe. Het enorme aantal Oost-Europeanen dat het stadje binnenstroomde veranderde “de vorm, het uiterlijk en het gevoel” van de gemeenschap.

Maar belangrijker nog, zo bleek uit alle regionale enquêtes die hij inzag, was het feit “dat we na de brexit weer onze eigen wetten zouden kunnen opstellen en onze eigen democratisch gekozen leiders zouden kunnen afrekenen op de uitvoer daarvan”.

Brexiteer Greg Jackson met zijn limoentaartje. Beeld Merlin Daleman

Jackson (51) kan het weten. Hij was organisator van de Vote Leave-campagne in South Holland rond het brexit-referendum in 2016. Zes jaar later zit hij in een klinisch wit café in een tuincentrum aan de rand van Spalding achter een kop koffie en een taartje. Hij heeft qua uitstraling wel iets weg van Boris Johnson. Al heeft hij een minder woeste haardos dan die ex-premier. Maar toch: tikkeltje slordig, vast bewust. En eenzelfde nonchalante manier van praten, hoewel hij precies weet wat hij zegt.

Niet langer achter de EU verschuilen

“Een enorm voordeel van de brexit is dat Europa niet langer de schuld kan krijgen van wat er misgaat in dit land”, zegt hij. “Britse politici hadden altijd een EU-excuus klaar als zij iets niet konden realiseren. Net als de ambtenaren moeten zij nu weer werken voor hun geld. Ze hoeven niet meer voortdurend te wachten op een dictaat uit Brussel. Ze kunnen zich niet langer achter de EU verschuilen.”

Journalist Andrew Brookes (37) ziet de massale brexitstem in Spalding dan ook vooral als uiting van een meer algemene onvrede. De keurig in pak gestoken chef nieuws van de kranten Spalding Guardian en Lincolnshire Free Press legt op zijn redactie uit dat de regio South Holland niet alleen altijd trouw op de Conservatieve Partij stemt, maar ook werkelijk zeer conservatief is.

Mensen voelen zich “politiek, cultureel en emotioneel” ver af staan van het kosmopolitische Londen, zegt hij. “Er bestaat een sluimerende onvrede over wat daar, in een stad die zo weinig gemeen heeft met Spalding, voor hen wordt beslist.” Het brexit-referendum was voor veel inwoners van South Holland, die nooit op het linkse Labour zullen stemmen, een kans om eindelijk eens ‘te rebelleren tegen de autoriteiten’.

Andrew Brookes van ‘The Spalding Guardian’: ‘Mensen zijn de discussie tussen Leave en Remain helemaal zat'. Beeld Merlin Daleman

De frustratie schuilt voornamelijk in het verval van Spalding. Net als op veel andere plekken op het Britse platteland gaat het er al jaren matig: weinig investeringen, vergrijzing, slechte wegen, gebrek aan doktoren en tandartsen, overvolle scholen. En een snel gegroeide, slecht geïntegreerde immigrantenpopulatie. Brookes: “De brexit voelde voor velen als een kans op radicale verandering.”

Speakers in het plafond

Maar praktisch iedereen in het stadje is het erover eens: die radicale verandering kwam er niet. Zelfs Jackson geeft dit toe. Al wijt hij het, net als veel andere brexiteers, aan de coronapandemie. Immers: het VK was begin 2020 de EU nog niet uit, of het land ging op slot. “Het leverde twee verloren brexitjaren op”, zegt hij.

In het tuincentrum klinkt het nummer Here Comes the Sun van The Beatles uit de speakers in het plafond. “Al het geld ging naar de coronasteun, niet naar het beloofde economische nivelleringsbeleid dat in de campagne zo sterk was verbonden aan de brexit.”

Dus merkt de gemiddelde inwoner van Spalding weinig van de brexit. Het is dan ook nauwelijks nog een thema. “Mensen zijn helemaal de discussie tussen Leave en Remain helemaal zat”, zegt Brookes. De brexit is voor velen gewoon een voldongen feit, iets uit het verleden.

Er kwamen andere problemen voor in de plaats die de aandacht opeisten: corona, inflatie, economische crisis. Toch zou een meerderheid van de bevolking in South Holland ook nu nog voor uittreding uit de EU kiezen, denkt Jackson. “Want de door tegenstanders voorspelde economische ramp kwam evenmin.”

Het tuincentrum gaat sluiten. Jackson loopt naar zijn auto, zijn nog niet verorberde limoentaartje in de rechterhand. “Natuurlijk, het pond staat onder druk”, zegt hij. “Maar de euro is, met de schuldencrisis in Italië en Frankrijk, nog minder stabiel. Tegen de tijd dat de financiële markten hun aandacht daarop richten, hebben wij er in het VK door de brexit in ieder geval net iets minder last van.”

Fiks duurder geworden

Misschien dat de toekomst Jackson ooit gelijk zal geven. Maar het neemt de negatieve consequenties van de brexit voor boeren als Cole in het heden niet weg. Want juist in het Engelse South Holland zijn de banden met continentaal Europa van oudsher nauw. De regio draagt niet voor niets die naam. Cole legt uit: “Als je bloemen teelt, is het onmogelijk om geen contact te hebben met Holland.”

Al zijn bloembollen en planten importeert hij bijvoorbeeld uit Nederland. Die zijn door de brexit fiks duurder geworden. Zowel in Nederland als in het VK dienen zijn bestellingen sinds begin 2020 een inspectie te ondergaan. Cole wrijft gepijnigd in zijn ogen. “Het vergt veel extra papierwerk, tijd en geld. We zijn echt weer terug in de jaren zeventig van de vorige eeuw.”

Hij laat zijn sorteer- en verpakkingsruimte zien, waar zes vrouwen aan het werk zijn. Zijn twee honden drentelen achter hem aan. Cole zegt heus wel te begrijpen waarom zoveel mensen in Spalding voor de brexit stemden. De migrantenpopulaties hebben zwaar hun stempel gedrukt op het stadje.

“En er is een deel van de seizoensarbeiders dat zich niet altijd prettig gedraagt.” Een minderheid houdt zich niet aan de regels en draagt weinig bij aan de regio, omdat zij na een paar maanden toch weer vertrekt. Voor hen ligt de focus puur op snel zoveel mogelijk geld sparen.

Niet genoeg Britten

Maar dat betreft dus slechts een deel. Bovendien nam de immigratie na de brexit weliswaar af, maar bleek de uittreding uit de EU nou ook weer geen sleutel om de grenzen hermetisch mee te sluiten. Zo steeg het aantal bootvluchtelingen dat het Kanaal overstak in 2022 tot recordhoogte.

En Cole hoopt dus dat de Britse regering de komende jaren bovendien het aantal werkvisa opschroeft. “Want niet alleen op de boerderijen is extra arbeidskracht nodig”, benadrukt hij. “Ook in andere sectoren, zoals de zorg en de horeca. We kunnen simpelweg niet genoeg Britten vinden om het werk te doen.”

De brexit – hoe zat het ook maar weer? Op 23 juni 2016 koos het Verenigd Koninkrijk in een referendum om de Europese Unie te verlaten. Het land was sinds 1973 lid – aanvankelijk van een voorloper van de EU. Met een landelijke opkomst van 72 procent stemde een nipte meerderheid van de Britten, 51,9 procent, ervoor de EU te verlaten. Dat gebeurde op 31 januari 2020. Het VK is sinds die dag, afgezien van Noord-Ierland, geen onderdeel meer van de gemeenschappelijke Europese markt voor goederen, personen en diensten. In Spalding en omgeving stemde 73,6 procent van de kiezers voor de brexit. Dit was, na kiesdistrict Boston, het hoogste percentage in heel het VK. Boston en Spalding liggen in de regio East Midlands. Zes van de tien districten met de hoogste percentages brexiteers liggen in dit Oost-Engelse gebied. Belangrijke reden voor veel Britten om voor de brexit te stemmen was de wens immigratie terug te dringen. Dat zorgt echter voor schadelijke tekorten op de arbeidsmarkt. En de Britse economie draait toch al slecht. Het maakt het verleidelijk om de handel tussen het VK en de EU toch weer makkelijker te maken. Onlangs klonken er geruchten dat de nieuwe Britse premier Rishi Sunak veel handelsbelemmeringen met de EU weer zou willen opheffen. Maar dat zal niet zomaar gaan. Het zal tot uiterst felle weerstand leiden van geharde brexiteers.

