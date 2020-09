In sommige Europese landen is het nog maar de vraag of een tweede golf voorkomen kan worden

“Voorkom dat de dromedaris een tweede bult krijgt”, zei de Britse premier Boris Johnson deze week tegen zijn volk. “Laat de tweede golf niet groter groeien.”

Maar het is de vraag is of dat nog kan. In verschillende delen van het land stijgen het aantal coronabesmettingen zó snel, dat mensen verboden is om nog langer om te gaan met mensen van buiten hun eigen huishouden. Cafés gaan eerder dicht. Om zijn woorden gewicht mee te geven, haalde minister van gezondheid en sociale zaken Matt Hancock er zelfs het ergste schrikbeeld voor de Britten bij: geen Kerst. “Als we nu niet streng zijn, dan komt de Kerstvakantie in gevaar.”

Het Verenigd Koninkrijk is een van de landen waar het virus met onrustbarende snelheid voortraast. Het raakt opnieuw kwetsbare groepen, zoals ouderen. In een week verdubbelde het aantal coronapatiënten op de ic’s, waar nu 107 mensen liggen.

“De cijfers van afgelopen week zijn een wake-upcall voor Europa”, zei Hans Kluge gisteren, de voorzitter van de Europese tak van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Kluge waarschuwde dat de Europese coronacijfers steeds sneller oplopen en dat steeds meer ouderen besmet raken. Omdat zij vaker dan jongeren sterven aan de gevolgen van het virus, verwacht Kluge dat de Europese sterftecijfers volgende maand opnieuw hoger zullen zijn. “Voor onze ogen ontvouwt zich een zeer serieus probleem.”

Vooral Spanje is een zorgenkind

Kluge maakt zich vooral zorgen over de situatie in een aantal specifieke Europese landen. Vooral Spanje is een zorgenkind. Daar overleden donderdag in 24 uur tijd 239 mensen door Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds de lockdown in mei afliep. Nu is er in Spanje wéér sprake van een lockdown, die in de hoofdstad Madrid moet gaan gelden. Dat het aantal besmettingen daar snel om zich heen grijpt is ook te zien in de sterftecijfers. Een derde van de Spaanse sterfgevallen van de afgelopen week werd in Madrid genoteerd.

Ook grote delen van buurland Frankrijk kampen met een enorm snelle toename van het aantal coronapatiënten. Het is nog geen Spanje, maar in Frankrijk gingen donderdag wel 46 mensen dood door het virus. Ook werden honderd mensen op de ic opgenomen.

Een bord wijst mensen in Oost-Londen de weg naar een teststraat. Beeld AFP

Steeds meer besmettingshaarden in Franse verzorgingshuizen

Dat laatste cijfer doet denken aan de eerste golf, toen ook dagelijks velen aan de beademing werden gelegd. In heel Frankrijk worden nu weer meer dan 500 mensen kunstmatig beademd. Van de 827 besmettingsclusters die zijn vastgesteld, zijn er 77 op donderdag ontdekt. Ook zorgwekkend is dat de autoriteiten steeds hogere aantallen besmettingshaarden in verzorgingshuizen noemen: donderdag waren er 127 instellingen voor ouderen waar meerdere bewoners waren besmet.

In Aveyron bijvoorbeeld staat het verpleeghuis La gloriande de Severac, waar in de afgelopen week acht mensen aan de gevolgen van het virus stierven. Dat kunnen er nog meer worden, want zeventig bewoners, de meeste ouder dan tachtig, zijn besmet.

Naast Parijs is het aantal besmettingen in het zuidelijke Marseille bijzonder hoog. Daar zijn de ziekenhuizen afgelopen week begonnen om met spoed nieuw personeel te rekruteren. Twee derde van de ic-bedden in de stad is bezet door een patiënt met Covid-19. In het hele land liggen meer dan duizend mensen aan de beademing, het grootste deel in Parijs.

Ook in België is een grote versnelling van het aantal coronagevallen. Daar worden nu ongeveer veertig mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. De verpleegkundigen hebben het nu even druk met de verzorging van coronapatiënten als half juni, toen de eerste piek aan het dalen was.

Lees ook:

Het virus grijpt wereldwijd steeds onbeheersbaarder om zich heen

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd blijft maar stijgen. Daarmee stijgt ook de kans dat het virus weer terugkeert in landen waar het nu bedwongen lijkt.