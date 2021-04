In Saarland mogen inwoners met z'n tienen op het terras

Het zint bondskanselier Angela Merkel helemaal niet, maar de Duitse deelstaat Saarland is dinsdag tóch open gegaan. Inwoners kunnen er weer naar restaurants, bioscopen en naar de sportschool, mits ze een recente negatieve coronasneltest kunnen laten zien.

Zo mogen mensen in bijvoorbeeld de hoofdstad Saarbrücken weer gezellig met zijn tienen aan een biertafel zitten, met pullen Duits bier en grote lappen schnitzel voor hun neus. Het cafépersoneel controleert de testuitslagen. Het heet het ‘Saarlandse model’ en het is het idee van de deelstaatpremier Tobias Hans, een CDU-partijgenoot van Merkel. “Er moet na een jaar pandemie toch meer te bedenken zijn dan alleen maar beperken en sluiten”, zei Hans twee weken geleden.

Eind maart presenteerde hij het plan om na Pasen weer open te gaan, dinsdag is het daadwerkelijk gebeurd. Dat het aantal coronabesmettingen ook in het kleine Saarland weer iets opliep, maakte niet uit. Ook niet dat Saarland tegen de Franse grens aan ligt, en dat de Franse besmettingen nog sneller stijgen of dat Duitsland als geheel een derde golf doormaakt waardoor het hele land eigenlijk alleen maar praat over strengere maatregelen, in plaats van over versoepeling.

Eén strenge regel

Het experiment kent wel een strenge regel: het kan alleen in volle omvang doorgaan als het aantal besmettingen per 100.000 inwoners onder de 100 blijft. Voorlopig is dat nog het geval. Stijgen de besmettingen, dan gaat een deel van de nu geopende voorzieningen dicht. Als het onverhoopt nog erger wordt, als bijvoorbeeld de ziekenhuizen vol dreigen te raken, dan komt de lockdown weer terug.

Bondskanselier Merkel vindt het een onzalig idee. De besmettingsaantallen, ook in Saarland, zijn alles behalve stabiel. De ene week liggen ze rond de 60 per 100.000 mensen, de andere week rond de 80. Ook nu schommelt de deelstaat rond de 80. Ook Karl Lauterbach, een politicus van de sociaal-democratische SPD die ook epidemioloog is, noemde gisteren het besluit van Saarland ‘een verkeerd signaal’. “Er zijn juist stevige maatregelen en verdere inperkingen nodig”, zei hij. “Pas als je een week achtereen dalende aantallen hebt, kun je uit de lockdown.”

Ongevoelig voor kritiek

In Saarland trekken ze zich van de kritiek weinig aan. De schouwburg heeft aangekondigd donderdag de deuren weer te openen. Er staat een hele rij aan premières gepland. Bioscopen mochten ook weer open, maar zien daar bij nader inzien vanaf. Doordat de rest van Duitsland nog dicht is, kunnen ze er geen nieuwe films draaien – die worden door de distributeurs pas vrijgegeven als het hele land weer open is.

Het effect van het Saarlandse experiment wordt door wetenschappers nauwlettend in het oog gehouden. Ook dat is een wens van deelstaatpremier Tobias Hans, die wil vastleggen hoe het met behulp van testen geleidelijk openstellen van een gebied zijn uitwerking heeft op het verdere verloop van de pandemie.

