In Rusland lopen de reacties op de waarschijnlijke dood van Prigozjin sterk uiteen

Een groot kruis gevormd door verlichte ramen verscheen woensdagavond op het voormalig hoofdkantoor van de Wagner Groep in Sint-Petersburg. Een stille getuige ter nagedachtenis aan de leider van het Wagner-privéleger Jevgeni Prigozjin die eerder die dag naar alle waarschijnlijkheid om het leven kwam bij een vliegtuigcrash die vooralsnog in nevelen is gehuld.

Op het Telegram-kanaal ‘Wagner Play’, dat banden onderhoudt met de particuliere militie, klonk vrijwel tegelijkertijd een onverholen dreigement. ‘Er zijn geruchten over de dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Wij zeggen bij deze dat we de Kremlin-functionarissen geleid door Poetin verdenken van een poging hem te vermoorden! Als de informatie over Prigozjin wordt bevestigd, zullen we een tweede ‘mars voor gerechtigheid’ op Moskou organiseren’ refereerden de auteurs naar de gewapende Wagner-opstand van precies twee maanden geleden. ‘Hij kan maar beter nog in leven zijn, het is in jullie eigen belang’.

Onderkoeld verslag op staats-tv

Op de Russische staatstelevisie werd ondertussen betrekkelijk onderkoeld verslag gedaan van de vliegtuigcrash waarbij ‘Wagnerleiders Jevgeni Prigozjin en Dmitiri Oetkin om het leven kwamen’. De avond- en ochtendjournaals op staatszender Rossiya 24 meldden ergens halverwege de uitzending dat het Onderzoekscomité, het Russische equivalent van de FBI, een onderzoek is gestart naar potentiële overtredingen van de luchtvaartveiligheidsregels. Over mogelijke kwade opzet, een aanslag of een aanval klonk geen woord.

Ook het nationale luchtvaartagentschap Rosaviatsiya is een onderzoek begonnen, meldde het journaal, onder meer naar de training van de bemanning, de technische staat van het vliegtuig en de weersomstandigheden. Over de mogelijke toedracht deden de presentator en verslaggever ter plaatse vooralsnog geen uitspraken. Liever wachtten ze op ‘officiële verklaringen’ van de autoriteiten.

Die kwam donderdagavond, toen Poetin voor het eerst sinds de crash van zich liet horen. In een toespraak op televisie condoleerde hij Prigozjins familie, en zei dat uit het onderzoek dat is ingesteld zal blijken wat er is gebeurd.

Gedurende de dag kwamen er ook reacties los bij de Russische bevolking. Zo legden aanhangers van Prigozjin bloemen bij het ex-hoofdkwartier van de privémilitie in Sint-Petersburg, terwijl anderen kaarsjes brandden voor de Wagner-baas. Ook in Novosibirsk verrees een gedenkteken voor Prigozjin. Op een online video is te zien hoe Wagnerianen in militair vol ornaat in huilen uitbarsten bij het provisorische monument in de Siberische stad.

‘Al onze vijanden vieren nu feest’

Op Telegram-nieuwskanalen in de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don, waar Prigozjin twee maanden geleden zijn kortstondige gewapende opstand tegen het Kremlin begon, verscheen een online gedenkteken van een brandende kaars. ‘Vaarwel ome Zjenja’, stond er liefkozend bij. ‘We zullen je altijd blijven herinneren’.

Ondertussen draait de online geruchtenmachine op volle toeren rondom de vraag over de eventuele betrokkenheid van president Poetin bij de vliegtuigcrash. Of daar ooit een antwoord op komt, is de vraag. Wel staat zo goed als zeker vast dat de veronderstelde dood van de vechtjas consequenties zal hebben voor het Russische leger en de elite. Zeker onder de ultranationalistische flanken was Prigozjin nog altijd populair, omdat hij de vinger op de zere plek legde door te wijzen op het chronisch falen van de strijdkrachten.

‘Prigozjins moord zal catastrofale consequenties hebben’, zo liet oorlogsblogger en Prigozjin-aanhanger Roman Saponkov weten. ‘De mensen die hiertoe opdracht gaven, begrijpen de stemming en de staat van het moreel van het leger niet’. Sergej Makov, eveneens een militair blogger, schreef dat ‘we onze vijanden moeten vermoorden, niet onze eigen mensen. Al onze vijanden vieren nu feest. De dood van Prigozjin is Oekraïne’s grootste prestatie dit jaar’.

Niets geleerd van de opstand

Ook vanuit de elite druppelden woensdag en donderdag de eerste voorzichtige reacties binnen. Tegenover de Russische onafhankelijke nieuwssite Meduza stelde een bron dicht bij het Kremlin dat de crash voor hem niet als een verrassing kwam. ‘Na de muiterij had ik het gevoel dat hij slecht aan zijn einde zou komen. Het Kremlin vergeeft zulke dingen niet’. Een andere bron meent dat Prigozjin zich na zijn muiterij nog te openlijk door Rusland bewoog en stoïcijns doorging met het najagen van zijn zakelijke belangen ‘alsof hij niets had geleerd’ van de opstand.

Dat lijkt ook precies de boodschap die uitgaat van de vliegtuigcrash. Want ongeacht of er een vooropgezet plan achter schuil gaat of dat het om een ongeluk of zelfs een aanval van buitenaf gaat, velen binnen de Russische elite zullen concluderen dat Prigozjin zijn verdiende loon kreeg. En dan mag de Wagnerbaas wellicht niet op tijd zijn lesje hebben geleerd, de rest van de elite heeft dat na woensdag waarschijnlijk wel.

