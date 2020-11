In Polen is een tekort aan ambulances, maar een overschot aan limousines

“Byzantijnse toestanden? Nee, nog veel erger. Terwijl Polen met een tweede epidemiegolf worstelt en werkgevers bang zijn dat ze de volgende maand niet overleven, bereidt de regering een gigantische aankoop van gloednieuwe auto’s voor”, foeterde het boulevardblad Fakt een tijdje geleden. Het overheidstekort is nog nooit zo groot geweest. Waar komt het geld – 25 miljoen euro – in crisistijd vandaan voor deze nieuwe statusobjecten van de macht?

De regerende conservatief-nationalisten hebben toch al geen goede pr als het om auto’s gaat. Met loeiende sirenes en zwaailichten jakkeren ze over de wegen. Al drie keer was een regeringslimousine – van de president, de premier en de minister van defensie – betrokken bij een ongeluk.

De krant Gazeta Wyborcza, ook geen vriend van de huidige regeerders, deed dan ook gretig nog een schep boven op het nieuws: “De regering koopt de 308 nieuwe limousines met geld uit het Europese fonds voor migranten”. Pijnlijk. Polen behoort namelijk tot het groepje voormalige Oostbloklanden dat weigert mee te werken aan een eerlijker verspreiding van vluchtelingen over de landen van de Europese Unie.

Jaarlijks krijgt Polen een kleine 10 miljoen euro voor het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. De middelen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen, niet voor de aanschaf van regeringslimousines.

Bovendien bleek een deel van de zeventig overheidsinstanties die nieuwe auto’s krijgen, niet meer te bestaan. Het aantal ministeries is in september gereduceerd van twintig tot veertien. Zes spookministeries, zoals sport en hoger onderwijs, staan op de lijst voor nieuwe auto’s. Al met al geen goede pr in een land waar de Covid-crisis het tekort aan ambulances pijnlijk heeft blootgelegd.

Kers op de taart

Het Poolse gehakketak drong door tot in Brussel. Een linkse Europarlementariёr vroeg de Commissie naar de zaak te kijken. Dat terwijl het gevecht over de nieuwe EU-begroting in volle gang is en Polen net argumenteert dat er geen extra toezicht of voorwaarden mogen worden verbonden aan EU-subsidies.

Het Poolse ministerie van binnenlandse zaken sprong in de bres met een verklaring: “Het plan is om slechts drie voertuigen bestemd voor het Bureau voor Buitenlanders deels te financieren met EU-geld uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.”

Communicatiechaos, of inbinden onder druk van de EU? Hoe het ook zij, de aankoop van 308 nieuwe auto’s gaat door. En als kers op de taart zijn er twee weken geleden nog eens 14 nieuwe regeringslimousines aangeschaft buiten de omstreden aanbesteding om.