In Osman Kavala ziet Erdogan een soort Turkse Soros

Lange tijd verdiende Osman Kavala (64) zijn geld als zakenman. Hij werd geboren in een familie die goede zaken deed in de tabakshandel. Osman zelf studeerde management in Ankara en later economie aan de universiteit van Manchester. Na het overlijden van zijn vader stopte hij met zijn promotieonderzoek in New York om het familiebedrijf te bestieren.

Maar een doorsnee zakenman was hij niet. De New York Times schrijft dat hij eens een hotelproject afblies nadat hij in een film had gezien dat veel schildpadden eieren legden op het strand waar dat hotel zou moeten komen. De afgelopen twintig jaar was hij vooral actief in het maatschappelijke middenveld en richtte verschillende non-profitorganisaties op op het gebied van kunst, cultuur en het milieu.

Als oprichter van Anadolu Kültür (Anatolische Cultuur) stimuleerde hij culturele diversiteit en activiteiten rondom Koerdische en Armeense cultuur. Een zeer gevoelige zaak in Turkije. Hij was ook de drijvende kracht achter het project Spaces of Culture, met wederom als doel diversiteit en culturele uitwisseling. Kavala vertelde hier vol enthousiasme over aan iedereen die hij ontmoette, schrijft de huidige directeur van Anadolu Kültür in het jaarverslag. Ook de Nederlandse ambassade werkte hieraan mee.

Spionage

Zulke activiteiten maakten Kavala al snel verdacht in de ogen van president Recep Tayyip Erdogan. Die noemde Kavala een “overblijfsel van Soros” - de zakenman en filantroop George Soros, vaak gehaat in rechts-populistische kringen, stopte in 2018 met al zijn activiteiten in Turkije. In een recente brief zegt Kavala zelf alleen maar bestuurslid van de Turkse afdeling van Open Society Foundation (OSF) te zijn geweest en geen vertegenwoordiger van Soros of OSF. Maar het past goed in het verhaal dat Kavala onderdeel is van een buitenlandse samenzwering tegen de Turkse staat. Ook Kavala zelf denkt dat dit de reden is dat hij nog steeds vastzit, vertelde hij aan persbureau AFP.

Precies vier jaar zat Osman Kavala opgesloten, toen de ambassadeurs vorige week een gezamenlijke oproep deden om hem vrij te laten. In oktober 2017, bij terugkomst van een projectbezoek in Gaziantep werd hij op het vliegveld opgepakt. Het was het begin van een lange serie aanklachten zonder harde bewijzen, van spionage tot het omverwerpen van de regering. In februari 2020 werd hij vrijgesproken, maar opnieuw opgepakt toen hij de gevangenis wilde verlaten.

Erdogan zegt dat de ambassadeurs geobsedeerd zijn door Osman Kavala. Maar dat Erdogan voor één dissident de diplomatieke relaties met tien landen op het spel zet, het lidmaatschap in de Raad van Europa riskeert, op een moment dat westerse investeringen hard nodig zijn, laat vooral zien dat hij zelf bereid is om een heel hoge prijs te betalen voor de afrekening met Kavala en alles waar hij voor staat.

Lees ook:

De Turkse regering wil tien buitenlandse ambassadeurs tot ‘persona non grata’ verklaren.

Enkele dagen geleden riepen deze ambassadeurs gezamenlijk op tot de vrijlating van Osman Kavala. Deze zakenman en filantroop zit sinds vier jaar in de gevangenis.