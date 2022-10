In onzekere tijden vullen Chinezen hun spaarpot. ‘Ik koop alleen nog maar het allernoodzakelijkst’

Of er minder toeristen waren dan vroeger? “Véél minder!”, zegt Hu Yong (40). “Ongeveer een derde van het aantal klanten dat we vroeger hadden.” Ze staat tussen bakken vol groene, paarse en bruine kraaltjes. In haar stalletje, midden in het populaire voetgangersgebied van de Nanjingstraat, rijgt ze kettingen en armbandjes met Chinese karakters erop. Naast haar stalletje zoeft een treintje en aan de andere kant worden typisch Shanghainees snoepgoed, vleeswaren en xiaolongbao (een soort dumplings) verkocht.

Ook tijdens de Gouden Week, de week die volgt op de nationale feestdag 1 oktober, haalden toeristen hier hun souvenirs. Maar dat waren er dus veel minder dan andere jaren. In heel China werden 18,2 procent minder reisjes gemaakt dan vorig jaar, en bijna 40 procent minder dan voor de pandemie begon.

Veel lokale overheden hadden vanwege het gevaar voor Covid-19-uitbraken opgeroepen om niet te reizen. Een aansporing die nauwelijks nodig was, want veel mensen zijn bang in een lokale lockdown terecht te komen. Of om in contact te komen met iemand die Covid-19 onder de leden heeft, om vervolgens door de autoriteiten in een isolatiehotel te worden opgesloten.

Mensen die wel op stap gingen, gaven minder geld uit. De totale uitgaven van 287,2 miljard yuan (40 miljard euro) was 26 procent minder dan vorig jaar, en maar liefst 56 procent minder dan vóór Covid-19, maakte de overheid afgelopen weekend bekend.

Poseren in het diorama van Xin Ye

Hu Yong maakt zich zorgen. “Maar de hele wereld maakt zich zorgen over een nieuwe pandemie”, gelooft ze. Hu heeft vertrouwen in de maatregelen die de regering neemt, die kunnen haar niet streng genoeg zijn. Tegelijkertijd is ze zich er na de lockdown van april en mei van bewust dat die maatregelen háár ook kunnen raken.

“We konden ons niet voorstellen dat er in een kosmopolitische stad ook mensen van de honger kunnen omkomen. Mijn man en ik hadden maar net genoeg te eten. We waren afhankelijk van de voedselpakketten”, vertelt ze. Ze is sindsdien een stuk voorzichtiger met haar uitgaven. “Ik koop nu alleen nog maar het allernoodzakelijkst.”

Hu is niet de enige. In een zijstraatje staat het diorama van Xin Ye (31) opgesteld: een oude auto en een draagstoel. Ze zijn niet écht oud, want Xin heeft ze met zijn collega’s nagemaakt. Maar op de foto’s zie je dat niet. Xin draagt een traditioneel blauw met zwarte jasje. Hij zet een rond brilletje op het puntje van zijn neus en leunt tegen het voertuig.

“Normaal staat het hier tijdens de Gouden Week helemaal vol. Kijk, tot hier op de hoek”, wijst Xin. “We hebben deze vakantieweek maar de helft van onze omzet gedraaid.” Op zijn telefoon laat hij een filmpje zien van een van de vakantie-avonden. “Zie je dat die mensen geen rugzakken bij zich hebben? Het zijn allemaal mensen van hier, geen toeristen van buiten de stad.”

Voor hem liggen de zwart-wit- en sepiavoorbeeldfoto’s. Toeristen kunnen zich hier met de charme van het Shanghai van begin twintigste eeuw – toen het nog het ‘Parijs van het oosten’ werd genoemd – laten fotograferen.

Een scala aan problemen

De lagere consumentenuitgaven vertragen de Chinese economie. De officiële voorspelling is dat de economie dit jaar met 5,5 procent groeit. Maar economen twijfelen of dat doel wel haalbaar is. Het Japanse persbureau Nikkei ging langs bij 31 experts, en die kwamen uit op een gemiddeld groeipercentage van 3,2.

De economie kampt met een scala aan problemen. Xi Jinpings rigide zero-covidbeleid zorgt over de hele linie voor enorme onzekerheid. Daar kwamen de droogte en bosbranden van afgelopen zomer nog eens bovenop. Bovendien jagen strengere regels voor techbedrijven investeerders weg en raken vooral jonge mensen hun banen kwijt. Een op de vijf jongeren zit zonder werk.

En dan is er nog de vastgoedbubbel die gestaag leegloopt. Afgelopen vakantieweek is normaal gesproken een piekmoment in de woningmarkt. Dit keer werd echter 37,7 procent minder vloeroppervlakte verkocht dan vorig jaar. “Consumenten wachten nog af”, zei analist Chen Wenjing tegen Reuters. “En stimulusmaatregelen van de regering moeten nog gaan werken.”

Één stuk groente voor een heel gezin

De economie valt of staat met het vertrouwen van de consument. En die houdt zijn geld liever nog even in zijn zak. Xin Ye denkt dat zijn diorama het nog wel even kan volhouden. Hij krijgt nog gewoon zijn salaris, maar heeft besloten zijn uitgaven te minderen. Net als Hu heeft hij van de lockdown geleerd. “Twee maanden kwam er niets binnen, maar ik gaf dik twee keer zoveel uit – wel 10,000 yuan (1443 euro). En nog steeds moest mijn huishouden, met drie kinderen, vrouw en schoonouders, het doen met één stuk groente per dag, meel en rijst. Ik kon niet eens kookolie kopen.”

Xin Ye wil de helft minder gaan uitgeven. En dan hoopt hij maar dat er na het partijcongres, dat komend weekend begint, iets verandert. “Als gewone mensen hebben wij daar niets mee te maken”, zegt hij. “Maar als de pandemie nog lang doorgaat, komen we in de problemen.” Gelukkig zijn de Chinezen kampioen sparen, zegt hij.

Hu Yong beaamt dat vanachter haar kralen. “Buitenlanders geven alsmaar geld uit”, glimlacht ze. “Sparen is onze traditie.”

Lees ook:

Miljoenen hoogopgeleide Chinezen willen vertrekken vanwege zerocovidbeleid

Door de strenge coronarestricties zien Chinese jongeren hun toekomst verkruimelen. ‘Als dit zo doorgaat, heb ik geen andere keuze dan te vertrekken.’

Expert Dikötter ontleedt China’s meedogenloze leiders: ‘De volgende dictator is niet beter’

In zijn nieuwe boek China na Mao zet historicus en toonaangevend China-expert Frank Dikötter een aantal belangrijke misverstanden over het land recht. ‘We maken telkens dezelfde fout.’