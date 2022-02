In Oekraïne neemt de oorlogsdreiging in rap tempo toe

De verhouding tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en de Westerse landen anderzijds wordt steeds grimmiger, waardoor er sprake is van een toenemende escalatie in het conflict. Van de-escalatie in de Oekraïnecrisis was woensdag geen sprake. De oorlogsdreiging neemt toe, door stappen die over en weer worden gezet na het erkennen van de opstandige volksrepublieken in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten door de Russische president Poetin.

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat de Russische invasie, waar Amerika afgelopen weken voor waarschuwde, nu is begonnen. Poetin ontkent dat er Russische troepen in Donetsk en Loegansk zijn, maar uit de rebellenenclaves komen berichten van het binnentrekken van Russische legervoertuigen en manschappen.

Poetin kreeg toestemming van het parlement om het leger, de luchtmacht en de vloot in te zetten buiten de grenzen van Rusland. Ondertussen liet hij weten dat de erkenning van de twee volksrepublieken ook geldt voor de gedeelten van de twee provincies van Oekraïne, Donetsk en Loegansk, die niet in handen zijn van de Russische rebellen. Eerder liet hij dit nog in het midden. Het kan betekenen dat Moskou van plan is een veel groter deel van Oost-Oekraïne te confisqueren, wat zou leiden tot een rechtstreekse confrontatie met het Oekraïense leger.

President Poetin in het Kremlin ontkent dat er troepen in Donetsk en Loegansk zijn. Beeld AP

Honderden militaire voertuigen bij de zuidgrens

Satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies tonen honderden militaire voertuigen die de afgelopen 24 uur verplaatst zijn naar de zuidgrens van Wit-Rusland met Oekraïne. Wit-Rusland en Rusland houden al enige tijd gezamenlijke militaire oefeningen, en er bevinden zich circa 30.000 Russische militairen in Wit-Rusland. Websites van de Oekraïense overheid, parlement, het kabinet, de ministeries van defensie en buitenlandse zaken zijn gisteren weer getroffen door een enorme cyberaanval en zijn beperkt bereikbaar.

Oekraïne riep woensdag voor dertig dagen de noodtoestand uit. Deze maatregel geeft de president Volodimir Zelenski ruime bevoegdheden om aan een dreigende oorlog het hoofd te bieden. Ook riep Oekraïne alle reservisten van 18 tot 60 jaar op. Een algehele mobilisatie van alle mannen is nog niet aan de orde.

Rusland haalde zijn ambassadeur en alle diplomaten uit Oekraïne terug. Kiev riep alle Oekraïners in Rusland op het land te verlaten. De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmitro Kuleba, twitterde dat Westerse landen tot snelle, harde en meer sancties tegen Rusland moeten komen.

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmitro Kuleba. Beeld Reuters

Sancties voor Rusland

De Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan en Canada komen ondertussen elk met een pakket sancties om Rusland af te snijden van kapitaalmarkten, en verantwoordelijke Russen en de rijke vrienden van Poetin te treffen met de maatregelen. De mogelijkheid om komende dagen de sancties uit te breiden en aan te scherpen houden de Westerse landen open. Donderdagavond komen de leiders van de EU-landen bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken, en te kijken ze hoe Rusland nog zwaarder aansprakelijk kunnen stellen voor het inpikken van weer een deel van Oekraïne, na de Krim in 2014.

Ondertussen is het diplomatieke verkeer om via een dialoog tot een uitweg in deze crisis te komen afgesneden. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Anthony Blinken, zegde zijn afspraak met zijn Russische collega Sergej Lavrov later deze week af. Westerse leiders vinden dat ze door de Poetin en Lavrov de laatste weken in de maling zijn genomen in de onderhandelingen over een vreedzame oplossing.

Lees ook:

Hoe kon het zover komen? Zeven vragen en antwoorden over de Oekraïnecrisis.

Hoe heeft de Oekraïnecrisis zich zo kunnen ontwikkelen en wat zijn de consequenties? Zeven vragen.