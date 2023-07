In Nanterre begrijpen ze de relschoppers wel: ‘Wat Nahel overkwam, had ons allemaal kunnen gebeuren’

Het ruikt naar verbrand asfalt en rubber in Nanterre, een voorstad in de westelijke ban­lieue van Parijs, waar achter de voordeuren van de kenmerkende hoge woontorens armoede en frustraties schuilen. Verspreid door de straten liggen deze zaterdagochtend uitgebrande autowrakken of zijn er enkel nog schroeiplekken op het wegdek. De meeste banken zijn gesloten, en winkelruiten zijn dichtgetimmerd. Bij andere winkels is te zien dat de eigenaren te laat waren met zulke voorzorgsmaatregelen. Bushokjes zijn stukgeslagen en gebouwen beklad. ‘Justice pour Nahel’, staat er, ‘Rechtvaardigheid voor Nahel’. En: ‘La police tue, la police est raciste’, ‘De politie moordt, de politie is racistisch’.

Het zijn restanten van vier nachten rellen volgend op de dood van Nahel, de tiener van Algerijnse afkomst die dinsdag bij een politiecontrole werd neergeschoten door een agent. Dit soort taferelen zijn we niet gewend in Nanterre, zegt Miriam Belou (39), die al lang in de Parijse voorstad woont. Ze zet de kinderwagen met daarin haar driejarige zoon stil tussen de glasscherven. “Dit is toch niet normaal?”, zegt ze, wijzend naar een uitgebrande bus. Ze maakt zich kwaad over de ravage, maar ze kan de frustratie die heerst wel goed begrijpen. “Ze hebben gelijk, de politie ís racistisch.” Belou wijst ook op andere schuldigen. “Het probleem ligt net zo goed bij de overheid en de media. Het is altijd ‘moslims dit’ en ‘moslims dat’. Wij krijgen overal de schuld van.”

‘Het is oorlog’

De nasleep van Nahels dood legt in heel Frankrijk een brede woede tegen instituties bloot. De burgemeester van L’Haÿ-les-Roses, ten zuiden van Parijs, en zijn gezin werden belaagd door relschoppers. Op andere plekken werd een operagebouw beschadigd en raakten politie en journalisten gewond bij rellen. Steden voerden daarop een avondklok in of legden het openbaar vervoer stil. Ook is de discussie over excessief politiegeweld opnieuw aangewakkerd. Vorig jaar kwamen een recordaantal van dertien mensen om het leven bij controles, schrijven Franse media. Het zou te maken hebben met een wetswijziging uit 2017 waardoor politieagenten in meer situaties een wapen mogen trekken. Politiebond UNSA zegt dat de toename komt doordat meer mensen weigeren mee te werken aan de controles.

President Emmanuel Macron probeerde de gemoederen te bedaren door niet eerst het onderzoek af te wachten maar direct Nahels dood te veroordelen. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de zeventienjarige in een auto van dichtbij wordt doodgeschoten. Macron noemde het ‘onvergeeflijk’. Later riep hij ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen niet mee te laten doen aan de rellen. De Franse politiebonden gebruiken een andere retoriek. “Het is oorlog”, zeggen de Alliance Police Nationale en UNSA Police. “Het is niet langer genoeg om op te roepen tot kalmte, die moet worden opgelegd.” De bonden stellen dat het tijd is voor ‘een strijd tegen het ongedierte’.

Herinneringen aan het geweld in 2005

In Nanterre maken ze zich kwaad over die uitspraken. “Zo’n reactie laat zien dat de politie er niet is om ons te beschermen”, zegt jongerenwerker Samy Kuider (30), op het terras van een café. Hij rookt een sigaret en is diep weggedoken in de capuchon van zijn trui. Hij had vroeger regelmatig problemen met de politie vanwege ‘kleine dingen’. “Ik ben hier geboren, maar mijn vader komt uit Marokko. Soms werd ik op een dag wel zes keer staande gehouden en werd me om mijn ID-kaart gevraagd. Op een gegeven moment word je daar boos van.” Hij ziet de toekomst somber in. “Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en er verandert nooit echt iets. Wat Nahel is overkomen, dat had ons allemaal kunnen gebeuren.”

Frankrijk kent een lange geschiedenis van voorstedelijke onrust en spanningen tussen jongeren en politie, die begint in de jaren tachtig, zegt Luuk Slooter, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar geweld in Franse voorsteden en The Making of the Banlieue schreef. “Dit brengt bij veel Fransen 2005 in herinnering, toen twee jongens die vluchtten voor de politie werden geëlektrocuteerd in een transformatorhuisje in de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois. Daarop volgden drie weken van protesten die zich over het hele land verspreidden.” Uiteindelijk werd de noodtoestand uitgeroepen.

‘Ook bij de gewone Parijzenaar moet wat veranderen’

De protesten van nu tonen aan dat dezelfde frustraties er nog steeds zijn, volgens Slooter. “Dit gaat niet alleen over Nahel. Frankrijk heeft een groter probleem. Het lukt niet om de breuklijnen van structureel racisme in de maatschappij te herstellen.” Maar wat is dan de uitweg uit die neerwaartse spiraal? De onderzoeker wijst op het belang van inspanningen aan twee kanten. “Nu wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in nieuwe gebouwen in de banlieues, maar daarmee zeg je: het probleem ligt bij jullie. Er moet ook iets veranderen bij de gewone Parijzenaar, die geen jongere met een voorstedelijk postcode wil aannemen of stereotiepe ideeën heeft over mensen die er vandaan komen.”

Journalisten en de politie zijn deze zaterdagmiddag niet welkom in Pablo Picasso, een beruchte cité in Nanterre. Bij de Ibn Badis-moskee verzamelen mensen zich voor een laatste groet aan Nahel. Even na het middaguur zetten jongeren in gele hesjes dranghekken neer. Het zijn vrijwilligers uit de buurt, opgegroeid in de woontorens rondom de moskee. Ze sluiten de straat af en manen het verkeer om te rijden. Wie hier niks te zoeken heeft moet wegblijven. Een groepje jongeren rijdt voortdurend rondjes op motoren en houdt alles scherp in de gaten. Als een omstander zijn telefoon uit zijn zak haalt, wordt hij direct terechtgewezen. Niet filmen, geen foto’s maken. De sfeer is gespannen.

45.000 extra politieagenten en gendarmes

Een lange rij mannen schuift aan voor de ingang. Sommige dragen trainingspakken, andere een djel­la­ba. Ze zijn met enkele honderden, te veel om allemaal naar binnen te kunnen. Een deel van hen doet het gebed op straat. De jongeren in de gele hesjes zijn op hun hoede. Iedereen kent elkaar, praten met de pers wordt niet gewaardeerd. Volgens een van hen, een magere twintiger in een blauw sportjack, is het geen uitzondering dat Nahel zo hard werd aangepakt. Zelf is hij ook weleens aangehouden bij een controle en moest toen een nacht in de cel blijven.

Na de begrafenis verplaatsen de rellen zich enkele kilometers verderop naar het centrum van Parijs. Via sociale media is opgeroepen om te verzamelen aan de Champs-Élysées. Terwijl daar ogenschijnlijk onwetende toeristen selfies maken op het terras, worden de ruiten van de naastgelegen luxueuze winkels als Rolex en The Kooples nog snel dichtgetimmerd. Al vroeg op de avond flikkeren de politielichten in de straat. De veiligheidsdiensten rijden met busjes en motoren heen en weer, en voeren preventieve fouilleringen uit. Ze zijn in groten getale aanwezig. In heel Frankrijk zijn voor de zaterdagnacht 45.000 extra politieagenten en gendarmes ingezet om de rust te bewaren.

Gekleed in het zwart

Het is tegen middernacht als vier tieners staande worden gehouden. Ze moeten tegen de muur staan en hun tassen openen. Na de controle worden ze weggestuurd. Later, buiten het zicht van de gendarmes, zeggen de jongens dat ze alleen maar zin hadden om naar McDonald’s te gaan. En waarom zijn ze eigenlijk in het zwart gekleed? Dat is niks bijzonders volgens de jongens, zo zien ze er altijd uit.

Een jongen van zestien jaar schept op dat zijn ouders niet weten dat hij hier is, zogenaamd slaapt hij bij een vriend. Een ander geeft toe dat hij alle onrust in de stad toch best spannend vindt, wat hem op een boze blik van de rest komt te staan. Dan gaan de jongens weer door, wat eten. Even verderop mengen ze zich bij een ander groepje, dat ook volledig in het zwart is gekleed. Samen verdwijnen ze in de nacht.

Ook protesten in andere landen De protesten in Frankrijk slaan ook over op andere Europese steden. In België werd vrijdagavond via sociale media opgeroepen om de wijken ‘in brand’ te zetten en zo te laten zien ‘dat we onze Franse broeder steunen tegen de herhaaldelijke gewelddadigheden van de politie’. Enkele tientallen mensen werden aangehouden in Brussel, van wie de meesten minderjarig. In het Zwitserse Lausanne werden zaterdagnacht jongeren aangehouden die winkels beschadigden en de politie bekogelden met stenen en molotovcocktails.

