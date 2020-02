In München geeft Pelosi Trump gelijk: Laat Huawei niet binnen

Europa moet Chinese technologie voor nieuwe communicatienetwerken buiten de deur houden. Anders lopen vrijheid, mensenrechten en veiligheid gevaar. Die waarschuwing uitte Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gisteren op een jaarlijkse veiligheidsconferentie in München.

“China probeert zijn autocratie digitaal te exporteren via Huawei”, zei Pelosi met een verwijzing naar het bedrijf dat wereldwijd vooroploopt in de aanleg van 5G. Die nieuwe technologie moet draadloze communicatie veel sneller en betrouwbaarder maken, wat onder meer nodig is bij het gebruik van zelfrijdende auto’s.

De Verenigde Staten hebben Huawei tot ‘nationale bedreiging’ verklaard en willen dat andere westerse landen zich hierbij aansluiten. Pelosi bevestigde dat ze het hierin helemaal eens is met president Donald Trump, ook al staat ze op andere punten lijnrecht tegenover hem. Dat liet de Democrate vorige week duidelijk blijken door Trumps toespraak voor het Congres openlijk te verscheuren.

De Amerikaanse Republikeinse senator Lindsey Graham wees gisteren op de grote politieke verdeeldheid in Washington. “Maar over een ding zijn Republikeinen en Democraten het eens: Huawei is een bedreiging voor de VS en voor de wereldorde.”

Nederland houdt een slag om de arm, maar moet nog definitief beslissen of Huawei een rol krijgt in de aanleg van 5G. Duitsland en ook Groot-Brittannië laten de Chinese technologie wel toe. Levensgevaarlijk, meent Pelosi. “De aanleg van 5G wil je niet aan het Volksbevrijdingsleger geven”, zei ze met een verwijzing naar Chinese militairen die volgens haar de dienst uitmaken bij het bedrijf. “Als je vrije informatie wil, met respect voor de mensenrechten, blijf dan uit de buurt van Huawei.”'

Pelosi naast Wolfgang Schäuble, voorzitter van de Duitse Bondsdag, tijdens de 56ste Veiligheidsconferentie in München. Beeld Sven Hoppe/dpa

Westlessness

Technologie is maar een van de terreinen waarop westerse waarden onder druk staan. Het thema van de jaarlijkse conferentie, waar ook de Franse president Emmanuel Macron en de ministers van buitenlandse zaken van de VS, Rusland, China en Iran aanschuiven, is ‘Westlessness’. Dat drukt het besef uit dat het westen niet meer bepaalt wat er gebeurt in de wereld – en misschien ook niet meer weet wat er moet gebeuren.

De oorlogen in Syrië en Afghanistan slepen zich al jaren voort, net als de chaos in Libië. De Verenigde Staten kunnen of willen daar geen orde op zaken stellen, zeker nu president Trump duidelijk laat weten dat hij zijn militairen liever zo snel mogelijk terug naar huis haalt. De VS zijn bovendien met een eigen vredesplan voor het Midden-Oosten gekomen, dat in die regio alleen door Israël enthousiast is ontvangen.

“De Amerikaanse politieagent is niet meer alomtegenwoordig”, concludeerde de Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas. Dat is gevaarlijk volgens de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, want Trump verwerpt ‘zelfs het idee van een internationale gemeenschap’, die wordt gevormd door onder meer de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof. Daarmee zorgt hij voor een ‘steeds destructievere dynamiek in de wereldpolitiek’.

Maar Europa zelf is verdeeld. Verschillende lidstaten van de Europese Unie, zoals Hongarije en Polen, krijgen kritiek uit Brussel omdat ze de rechtsstaat onvoldoende beschermen. Diezelfde EU slaagt er ondertussen niet in om buiten de eigen grenzen een sterke rol te spelen en zo haar waarden te verdedigen.

Nutteloos navelstaren

China en Rusland kunnen, vaak met valse informatie, de publieke opinie in andere landen beïnvloeden en inspelen op de verdeeldheid in het westen. “Nepnieuws is vaak snel nieuws”, zei Wolfgang Schäuble, voorzitter van de Duitse Bondsdag over het gevaar van beïnvloeding van het publiek.

Een positieve noot kwam van de minister van buitenlandse zaken van Zuid-Korea, Kang Kyung-wha. Zij ziet in andere delen van de wereld samenwerkingsverbanden die volgens haar wel functioneren, zoals in Zuidoost-Azië. De waarden waar het om gaat, zoals vrijheid en democratie, zijn universeel. Zorgen over de afnemende invloed van het westen noemde zij ‘een beetje nutteloos navelstaren’. Het succes van de Koreaanse Oscarwinnaar ‘Parasite’ toont volgens Kang het ontstaan van een global mindset, een wereldwijde manier van denken.

