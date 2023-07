In Montevideo komt de komende maanden geen drinkwater meer uit de kraan

Door klimaatverandering en slecht overheidsbeleid zitten de inwoners van de Uruguayaanse hoofdstad de komende maanden zonder drinkwater.

Vlak voordat de kruidenierszaak van Marcel Acuña in de ochtend opengaat, stopt er voor de deur een wit bestelbusje dat tot de nok gevuld is met grote flessen mineraalwater van zes liter. Marcel, zijn vrouw en de bestuurder beginnen met uitladen, en binnen enkele minuten staat de stoep vol.

“Ik schat dat ik zo’n 800 tot 900 flessen per week verkoop, ik verkoop nu in een maand wat ik normaal gesproken in een jaar zou verkopen”, zegt Acuña vanachter zijn toonbank terwijl hij zijn matébeker met typische Zuid-Amerikaanse thee bijschenkt. “Het is duur, maar we moeten wel. Water uit de kraan is niet meer drinkbaar.”

De Uruguayaanse hoofdstad Montevideo zit al bijna twee maanden zonder drinkwater. Na drie jaar van weinig neerslag en na extreme droogte in de afgelopen maanden, zijn de zoetwaterreserves die de stad van 1,7 miljoen inwoners van drinkwater moeten voorzien volledig uitgedroogd. Montevideo is daardoor de eerste miljoenenstad ter wereld waar geen drinkwater meer uit de kraan komt. In plaats daarvan vermengt het staatswaterbedrijf het weinige zoete water dat er nog is met het zoute water uit de Rio de la Plata, de grote riviermonding die Uruguay van Argentinië scheidt en die in direct contact staat met de Atlantische Oceaan.

Klimaatverandering of overheidsbeleid

Door de hele stad is de watercrisis voelbaar. De fonteinen staan uit, de straten zijn vuil en posters en graffiti geven de regering van president Luis Lacalle Pou de schuld van de watercrisis. “De overheid wijst naar het klimaat en de droogte, maar het is hun eigen beleid dat deze crisis heeft veroorzaakt”, meent de inheemse activiste Guidai Michelena. “Jarenlang hebben grote multinationale ondernemingen gratis gebruik mogen maken van onze rivieren, zelfs tijdens de droogte, waardoor wij nu zout water moeten drinken. Daarom zeggen wij nu ‘¡No es sequía, es saqueo!’ – het komt niet door de droogte, maar door de plunderingen.”

Beeld Bart Friso

Volgens Marcel Achkar, waterdeskundige aan de Unversidad de la República in Montevideo, is de uitleg van de overheid inderdaad te makkelijk: “De overheid heeft jarenlang overexploitatie toegestaan van onze waterbronnen. Montevideo is voor haar drinkwater afhankelijk van één rivier, de Rio Santa Lucía. Die kwetsbare bron moet beschermd worden, in plaats daarvan is het decennialang beleid geweest om grote bedrijven te laten opereren in het stroomgebied.”

Er is ook niet geïnvesteerd. “Het watersysteem is hartstikke verouderd. Op het moment gaat ongeveer 50 procent van het water in de zuiveringsinstallatie verloren door lekke kranen en buizen. Deze crisis is ontstaan door laksheid en politieke keuzes.”

Plastic flessen

De slechte kwaliteit van het kraanwater maakt dat degenen die het kunnen betalen uitwijken naar gebotteld water, dat per zes liter tussen de 3 en 5 euro kost, voor veel gezinnen een te grote uitgave. Die proberen het weinige regenwater op te vangen, of drinken toch wat er uit de kraan komt.

De Uruguayaanse overheid erkent dat er officieel geen ‘drinkwater’ meer is, maar houdt vol dat het wel ‘drinkbaar’ is. “Wat ‘drinkbaar’ precies betekent is onduidelijk” meent Achkar. “De normen worden steeds verder naar boven bijgesteld. Het water is al weken niet meer geschikt voor menselijke consumptie.”

“Daarnaast is het mengwater uit de Rio de la Plata niet alleen zout maar bovenal enorm vervuild”, vervolgt hij. “Ze proberen drinkwater te maken uit het riool van Zuid-Amerika, dat gaat niet. Consumptie van dit water zorgt op de lange termijn voor gezondheidsschade.” De regering wacht op de komst van regen, maar volgens Achkar duurt het nog tot oktober voor er genoeg is gevallen.

Een mogelijke noodoplossing ligt volgens hem in het noorden van het land, waar genoeg schoon grondwater is dat met trucks naar Montevideo kan worden gebracht. “Maar op de lange termijn moeten we als Uruguay en als Zuid-Amerika nadenken over hoe we ons voorbereiden op klimaatverandering”, vervolgt Marcel Achkar. “De klimaatmodellen zitten er telkens naast, de extreme droogtes en overstromingen in de regio komen nu al vaker voor en zijn heftiger dan voorspeld. Om ons weerbaarder te maken, moeten we andere prioriteiten stellen en onze waterreservoirs beschermen.”

Vooralsnog ziet de wetenschapper dat niet gebeuren: “Te midden van deze enorme crisis heeft onze overheid nog toestemming gegeven aan een Duits bedrijf om groene waterstof te produceren uit de grondwaterreserves in het noorden van het land. Terwijl de inwoners van Montevideo vervuild water drinken, geven we per dag duizenden liters schoon drinkwater cadeau om Europa van schone brandstof te voorzien, hoe kan je dat aan de mensen verkopen?”

Voor kruidenier Marcel Acuña is het in ieder geval helder: “Het is al 20 à 30 jaar bekend dat het door klimaatverandering droger wordt en het drinkwater schaarser. In plaats van dat de overheid hierop heeft geanticipeerd is er net zo lang gewacht totdat we in deze crisis belandden. Jarenlang hebben ze hun zakken gevuld, en nu zit het volk met het probleem.”

Posters in Montevideo: “Zonder water is er geen leven mogelijk” Beeld Jelle Baars

