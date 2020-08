In Minsk wordt nog volop gedemonstreerd, Loekasjenko vraagt Poetin om hulp

De mensen huilen. Soms zie je alleen tranen, soms klinkt er een uithaal van gesnik. Naast het metrostation in Minsk groeit de berg bloemen die wordt neergelegd voor Aleksandr Tarajkovski, een 34-jarige demonstrant die hier maandagnacht om het leven kwam. De menigte zwelt aan tot duizenden. Op de straat toeteren de automobilisten hen toe.

Om klokslag 12 uur houdt iedereen zich een minuut lang stil. De mensen staan met hun arm in de lucht, twee vingers geheven in het victorie-gebaar.

Volgens de autoriteiten stierf de demonstrant toen de bom die hij zelf had meegebracht explodeerde. “Niemand weet hoe het is gegaan. Maar ik geloof het niet”, zegt Pavel, een 27-jarige inwoner van de buitenwijk van de Wit-Russische hoofdstad, die ook afgekomen is op het protest.

De nacht dat Tarajkovski omkwam had Pavel zich zoals zo veel stadsbewoners met zijn auto willen voegen bij het protest. Toen zijn claxon stuk bleek, en de wachtlijst bij de garage te lang was, besloot hij te voet de straat op te gaan. Daar had hij gezien hoe de politie geluidsgranaten en rubberen kogels gebruikte om de demonstranten uiteen te drijven, maar ook hoe agenten in de lucht hadden geschoten met scherp.

“Verdriet”, antwoordt Pavel op de vraag naar welk gevoel bij hem overheerst na een week van protesten tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. En, even later: “Ook trots, vanwege al die mensen hier.” Dan: “Ook agressie, omdat ik hier ook op straat was die nacht. En ik ben ongerust, omdat ik niet weet wat komen gaat.”

Ook in de menigte golft het van de emoties. Er wordt geapplaudisseerd. ‘Leve Belaroes’, roepen groepjes vrouwen. ‘Ga weg’, roepen groepjes mannen, een boze uithaal richting president Loekasjenko. Telkens wordt de roep overgenomen door de massa en door duizenden gescandeerd. Er gaat een A4'tje van hand tot hand, waarop de aanwezigen gemaand worden niet de weg te blokkeren, niet te vechten, niets weg te gooien op straat te letten op de mensen om je heen. “Er zou nog iets bij moeten staan: alleen overdag protesteren”, vindt Pavel.

Geen politie te zien

Nochtans is de politie nergens te zien. Vrijdag was sprake van een ommekeer, toen de menigte op het Onafhankelijkheidsplein de militairen die voor het overheidsgebouw stond geposteerd zo ver hadden gekregen de schilden te laten zakken. Er werd met hen geknuffeld en geposeerd. De politiebussen en arrestatie-trucks waren richting het centrum gereden, zoals alle dagen ervoor, maar waren plotseling omgekeerd.

Tot vandaag hield de regering zich doof en blind. De minister van binnenlandse zaken, ofwel de hoogste politiechef, had vrijdag opgemerkt dat er niemand geslagen zou zijn - ondanks het zich ophopende bewijs voor het politiegeweld jegens demonstranten op straat en in de gevangenis. “Zo worden mensen alleen nog maar meer gemotiveerd de straat op te gaan”, denkt Pavel.

Dan komt op zijn telefoon een bericht binnen over een verklaring van president Loekasjenko. Die gaat Rusland vragen om hulp, zo blijkt. De leider noemt de situatie “een bedreiging, niet alleen voor Wit-Rusland maar voor de hele voormalige Sovjet-Unie”. Een uurtje later komt ook het Kremlin met een verklaring. “Alle ontstane problemen in Wit-Rusland zullen gauw zijn opgelost.”

Lees ook:

Verslag van drie dagen in Wit-Rusland: protesteren, zonder eten in een propvolle cel en dan weer aan het werk

De afgelopen week werden duizenden Wit-Russen gearresteerd. Een verslag door de ogen van Irina Kravets. De inwoner van Minsk werd met 36 vrouwen opgesloten in een cel voor vier personen. Zonder eten en drinken.

Hoe Loekasjenko is gegijzeld door zijn eigen systeem

Dat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko de protesten in eigen land hardhandig neerslaat, ligt afgaand op zijn verleden in de lijn der verwachting. Het past in de regeerstijl die hij al ruim een kwart eeuw hanteert.