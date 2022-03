In meerdere steden gaat het luchtalarm: dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

In Kiev, Tjsernihiv, Lubny, Poltava en Vasylkiv was het waarschuwingssysteem voor luchtaanvallen te horen.

“Kiev regio - luchtalarm. Dreiging van een raketaanval. Iedereen onmiddellijk naar schuilplaatsen”, schreef de leider van de regionale administratie Oleksiy Kuleba op Telegram.

Lees de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

De Russische invasie is inmiddels twee weken aan de gang en zet zich voort met troepen die verder langs de kustlijn van Oekraïne bewegen. Marioepol, gelegen aan de Zee van Azov, is al dagenlang omsingeld door Russische soldaten, terwijl een humanitaire crisis zich ontvouwt in de stad. De Russische troepen proberen in het zuiden een landtong veilig te stellen richting Odessa, om zo een een haven aan de zwarte zee te verkrijgen en niet afhankelijk zijn van de kwetsbare verbinding met Rusland vanaf de Krim. Oekraïne meldt dat Rusland zijn offensief de afgelopen 24 uur heeft vertraagd, en zich ondertussen met raketaanvallen richt op infrastructuur.

Pogingen om veilige corridors te creëren voor de evacuatie van burgers lijken vast te lopen vanwege de Russische belegering van verschillende Oekraïne steden en de voortdurende gevechten. Wel zijn er in het noordoosten van het land, uit Soemi, duizenden bewoners geëvacueerd.

Ondertussen verslechtert de situatie in de door Russische troepen ingenomen kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. Topman Rafael Gross van het internationale atoomenergieagentschap IAEA zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over de stress waaronder het personeel van de kerncentrale verkeert en “mogelijke risico’s voor de nucleaire veiligheid”.

Russische soldaten houden de wacht voor de kerncentrale van Tsjernobyl in de Oekraïense stad Pripyat. Beeld EPA

Volgens het IAEA werken ongeveer 210 technici en veiligheidsmedewerkers al bijna twee weken onafgebroken in de kerncentrale, omdat er sinds de Russische overname van de faciliteit geen ploegwissel meer mogelijk zou zijn. De medewerkers hebben water en voedsel, maar hun situatie verslechtert. De grootste kerncentrale van het land, die bij Zaporizja, zou stevig in handen zijn van het Russische leger, meldden Russische staatsmedia afgelopen nacht.

Daarnaast blijven internationale sancties Moskou onder druk zetten. Het Amerikaanse betaalbedrijf PayPal heeft zijn dienstverlening in Rusland stopgezet. “PayPal staat achter de internationale gemeenschap bij het veroordelen van de gewelddadige militaire agressie van Rusland in Oekraïne”, zei CEO Dan Schulman dinsdag.

