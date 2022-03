In Marioepol wordt nu om iedere straat gevochten

Straat voor straat werd er dit weekeinde gevochten om de Oekraïense stad Marioepol. Russische troepen zijn inmiddels doorgedrongen tot vlakbij het centrum, maar krijgen geen meter terrein cadeau.

De hevige gevechten bemoeilijken de redding van de burgers die nog altijd, dood of levend, vastzitten onder het puin van het theater dat vorige week getroffen werd door een bombardement. Er scholen naar schatting meer dan duizend mensen in het gebouw. Vrijdag meldden Oekraïense autoriteiten dat 130 mensen gered konden worden, sindsdien zijn er geen officiële mededelingen meer gedaan. De gemeente meldde dit weekeinde wel dat nu ook een kunstacademie waar zo'n 400 burgers zouden hebben gescholen, in de as zou zijn gelegd - die mededeling kon nog niet geverifieerd worden.

Ongekende vernietiging

De berichten uit de stad zijn schaars maar onheilspellend. Satelliet- en dronebeelden laten ongekende vernietiging zien. Vluchtelingen die erin slaagden om te ontkomen, verhalen over gebrek aan drinkwater, elektriciteit, over lichamen in de straten die niet geborgen kunnen worden. “Er is geen stad meer”, tekende persbureau AP op uit de mond van Marina Galla, een vluchteling uit Marioepol die per trein ontkwam. De meeste inwoners zitten nog vast in de stad.

“Ik hoop dat niemand hoeft te zien wat ik gezien heb”, sprak de Griekse consul-generaal Manolis Androulakis, de laatste Europese diplomaat die nog in de stad was, op zondag bij thuiskomst.

Het fanatisme waarmee het Russische leger om de stad vecht, lijkt ingegeven door de strategische ligging ervan, aan zee, en tussen de twee gebieden die sinds 2014 al onder Russische controle staan: de zelfverklaarde volksrepublieken in de Donbas en de Krim. Algemeen wordt aangenomen dat een van de doelen van Rusland is om een verbinding tussen die twee gebieden te veroveren.

Vluchtelingen onder vuur

Maandagochtend stelt Rusland opnieuw ‘humanitaire corridors’ open voor burgers van Marioepol. Bij een eerdere poging om burgers te evacueren beschuldigde Oekraïne Rusland ervan dat de vluchtelingen onder vuur kwamen.

Op zondagavond kondigde het ministerie van defensie aan dat Oekraïense strijders ook met achterlating van hun wapens de stad konden verlaten via de humanitaire corridors, en dreigde strijders die door zouden blijven vechten met een ‘tribunaal’. Rusland eiste bovendien een officiële reactie van Oekraïne op dat aanbod.

Intussen lijkt zich elders in het land voor het moment een soort patstelling af te tekenen tussen de Oekraïense en de Russische posities. Luchtbeelden lieten zien dat het Russische leger ten noorden van Kiev zich ingraaft in defensieve stellingen. De statische fase van het conflict is niet per se goed nieuws voor de burgerbevolking. Het Russische leger lijkt zich nu toe te leggen op het op afstand veroorzaken van zoveel mogelijk schade met granaten en raketten.

Brandstofdepot opgeblazen

Ook blijft het Russische leger munitiedepots en barakken bestoken. Het zette voor het eerst een ‘hypersonische raket’ in, om een brandstofdepot op te blazen. Bij een raketaanval op een marinebasis in Mikolaiv kwamen volgens een woordvoerder van de Oekraïense regering ruim veertig mariniers om.

Het is moeilijk onafhankelijk vast te stellen in hoeverre drie weken oorlog de moraal en het materieel van de beide legers aangetast hebben, en wat dat betekent voor de komende tijd. Zeker is dat Rusland zich een snellere opmars had voorgesteld, en dat de verliezen vele malen hoger zijn dan gepland. Op de verliezen aan de Oekraïense kant is minder goed zicht.

