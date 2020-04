In Malawi is een vampierjacht gaande, en dat eist levens

Malawi kampt met de gevolgen van bijgeloof in vampiers. Straatbendes struinen het land af op zoek naar vermeende bloedzuigers, om ze te vermoorden.

In Malawi is een vampierjacht gaande. In het land zijn straatbendes op zoek naar mensen die bloed zouden aftappen. Er zijn al vijf mensen om het leven gebracht, veelal op gruwelijke wijze. De politie arresteerde 37 verdachten van aanvallen op mensen die als vampier werden aangemerkt. Zij moeten voor de rechter verschijnen.

Langs het uitgestrekte Malawimeer werden medewerkers van het nationale statistiekbureau aangevallen die daar een onderzoek uitvoerden. De lokale bevolking beschuldigde hen ervan onder valse voorwendselen bloedmonsters te verzamelen. Zij zouden gebruikmaken van moderne technieken om dorpelingen te bedwelmen en daarna hun bloed af te tappen.

De vijf doden vielen in het grensgebied met Zambia. Bij een belegering van een politiepost zouden volgens het Malawi News Agency agenten op de vlucht zijn geslagen. De menigte haalde daarop een arrestant uit zijn cel en stak het politiebureau in brand.

Ook in 2017 werd er al op ‘bloedzuigers’ gejaagd

Elders werd vorige week een voertuig met medisch personeel belaagd. Eén medewerker raakte ernstig gewond, twee anderen licht, meldt de nieuwswebsite Malawi24. De politie maakt melding van verschillende wegversperringen door meutes, die voertuigen controleren op bloedzuigers.

Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt in het Oost-Afrikaanse land. In 2017 moest president Peter Mutharika eraan te pas komen om de aanvallen tot een halt te brengen. Toen waren er negen doden te betreuren. Nu houdt de president, die beschuldigd wordt van verkiezingsfraude en thuis in lockdown zit vanwege het coronavirus, zich stil. Hij weigert af te reizen naar het platteland om de gemoederen tot bedaren te brengen. Het constitutionele hof gelastte nieuwe presidentsverkiezingen en dat heeft nu de prioriteit van Mutharika.

Het geloof in heksen, tovenaars en vampiers is stevig verankerd

De politie treedt hard op. Ze waarschuwt dat er zich helemaal geen slachtoffers van vampiers zich hebben gemeld. “Het is nep”, zei een politieman tegen de Voice of America, en die mededeling verspreidt de politie ook. Toch is het geloof in heksen, tovenaars en vampiers stevig verankerd op het platteland. Ook het ontvoeren en doden van albino’s om medicijnen, toverdrankjes of amuletten van lichaamsdelen te maken is een terugkerende praktijk in Malawi. Albino’s zijn hun leven niet zeker.

De huidige golf van vampiermoorden lijkt zijn oorsprong te hebben in buurland Zambia . Het ministerie van volksgezondheid daar voerde een onderzoek uit naar de verspreiding van hiv via vragenlijsten en bloedonderzoek. Dat laatste viel slecht, volgens de Lusaka Times, en het leidde tot oproer. Zambiaanse gezondheidswerkers en onbekenden werden aangevallen door dorpelingen en daarbij zouden doden zijn gevallen. Ook hier verspreidde het gerucht zich snel dat het om vampiers zou gaan. Het ministerie zette het onderzoek daarop stop.

Lees ook:

In verkiezingstijd worden albino’s in Malawi vermoord voor geluksdrank

Honderden mensen met albinisme demonstreren in Malawi tegen het vermoorden van albino’s om daar toverdrankjes voor geluk van te maken. Ze eisen bescherming.