In Koepjansk is alles verwoest. ‘Maar waar zouden we heen moeten?’

Op bevrijding volgt niet altijd verbetering van leefomstandigheden. De stad Koepjansk in het oosten van Oekraïne is kapot, en de bewoners ontbreekt het aan alles. “We vragen God om ons leger te helpen hen verder weg te drijven.”

Hun dorp is bevrijd, maar de oorlog is er nog. “’s Nachts word ik elk uur wakker. Dan lig ik te luisteren. Wat gebeurt er?”, zegt Nadia Kroegliak (68), nadat ze met haar man de dis rijk gevuld heeft met brood, bietensoep en ingemaakte tomaten — en het bezoek heeft uitgenodigd toe te tasten. “Ik zou je zo graag in vredestijd ontmoeten, zodat we hier rustig konden zitten praten. Dat je hier komt om te schrijven over vrede in plaats van oorlog.”

Nadia Kroegliak en haar echtgenoot, Vladimir Zjoeravkin (69), wonen in Kurylivka, een nederzetting even ten oosten van Koepjansk. Die plaats in de provincie Charkiv werd tijdens het Oekraïense tegenoffensief in september heroverd. De Russen lieten hun wapentuig uit de handen vallen; de Oekraïners joegen hun tanks vol vertrouwen richting de naburige provincie Loehansk. Maar niet veel verderop stokte de opmars: de Russen boden hardnekkig verzet. “Koepjansk is een belangrijk spoorknooppunt, met een rechtstreekse verbinding naar Rusland. Anders zouden ze hier niet meer zijn”, weet Nadia Kroegliak.

‘Onze kinderen en kleinkinderen zijn vertrokken’

Vanaf hun posities, een kleine vijftien kilometer oostwaarts, schieten de Russen Koepjansk momenteel systematisch aan puin. Kurylivka is bijna van de kaart geveegd. De honderden jaren oude houten kerk is weggevaagd; de winkel, de medische post, het postkantoor en de school zijn zwaar beschadigd. Dat het huis van het echtpaar overeind staat voelt dan ook als een mirakel. “We horen constant de knallen van de luchtafweer; de artillerie stopt zelden”, zegt Vladimir Zjoeravkin. “Als je ooit onder vuur hebt gelegen, weet je wat het is. Dan ben je bang.”

De bevrijding bracht dan ook geen verbetering, aldus Nadia Kroegliak. “Tijdens de bezetting werd er tenminste niet geschoten. Het was stil. We werkten in de tuin en bezochten de stad. Nu kunnen we nergens meer heen. Onze kinderen en kleinkinderen zijn vertrokken. We zien ze niet meer.”

De bezetting was nochtans dreigender. Levensmiddelen en medicijnen waren amper te krijgen. De Russen bezochten de school waar Vladimir Zjoeravkin als conciërge werkte. Op zoek naar “nazi-propaganda” braken ze het geschiedenislokaal open. “Ik werk hier al tien jaar, en ik heb nog nooit één nazi ontmoet”, had hij in alle eerlijkheid geantwoord. Ze dreigden hem op te sluiten in de kelder. “Dat is het verschil. Dat ze je arresteren om wat je zegt.”

Nadia Kroegliak serveert haar gasten het avondeten. Beeld Adriaan Backer

Toen volgde de winter. Eerder, tijdens de vlucht, had een Russisch pantservoertuig Nadia Kroegliak, die langs de weg liep, aangereden. Omdat het ziekenhuis van Koepjansk kapot was geschoten, werd ze behandeld in een andere, veiliger stad. Dus was Vladimir Zjoeravkin het grootste gedeelte van de winter alleen, met de honden en de kat. Hij maakte twee beschietingen mee. Hij wijst naar de slaapkamer — die donker is, omdat de ramen dichtgetimmerd zijn. “Hier lag ik. De klap blies me omver, het glas viel op mijn rug.” Zelf hield hij er geen verwondingen aan over. Wel blaft de grote hond paniekerig bij elke beschieting, en schuilt het kleine hondje dicht bij hem. De kraters zitten nog in de tuin.

Ook al is het dorp bevrijd, in Kurylivka ontbreekt het nog steeds aan elektriciteit: het transformatorhuisje, op een steenworp van het huis, ligt aan gruzelementen. De lokale autoriteiten, die geëvacueerd zijn, zeggen geen geld te hebben. “Ze boden ons een generator aan, maar we kunnen brandstof niet betalen. Mijn pensioentje staat dat niet toe”, zegt Nadia Kroegliak.

Geen werk, wegen en winkels

Gas hebben ze gelukkig wel. Omdat ze haar carrière doorliep bij een gasbedrijf, legden haar oud-collega’s de leidingen zodanig aan dat er geen elektrische pomp meer nodig is. “Zonder gas waren we in de winter bevroren”. Het echtpaar leeft van wat ze verbouwen in de tuin; de winkel bezoeken ze alleen voor brood, melk en vlees. “Zonder koelkast verpietert je voedsel snel”, zegt Vladimir Zjoeravkin.

Of Koepjansk ooit wordt herbouwd is de vraag. “We hebben in eerste instantie een economisch probleem”, legt hij uit. “De winkels en de fabrieken zijn verwoest, de infrastructuur is vernietigd. Er is geen werk.”

Ondanks alles peinst het echtpaar er niet over om te vertrekken. “Waar zouden we heen moeten, met onze dieren? Dit is ons thuis. Alles is ons eigen”, zegt Nadia Kroegliak. “We vragen God om te helpen. Ons te helpen, om te overleven, en het leger om hen verder weg te drijven. Zodat ze niet meer op ons schieten.”

Bij de vraag of de lente Vladimir Zjoeravkin een sprank hoop biedt, is het alsof de zon bij hem doorbreekt. “Ik bedenk me net dat ik weer aardappels kan planten. Als je de volgende keer langskomt, bak ik aardappelkoekjes voor je.”

Lees ook: Rond het bevrijde Koepjansk is de dood aanwezig, maar worden families herenigd: ‘Papa, papa, wat is dat lang geleden’

In de bevrijde gebieden van Oekraïne is gebrek aan alles. En het front ligt vaak nog akelig dichtbij. Verslaggever Michiel Driebergen bezocht Koepjansk in de regio Charkov.