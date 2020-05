In Kibera kun je een échte coupe corona krijgen

Omhoog staande vlechtjes die grillig naar alle kanten reiken als een soort antennes zijn in korte tijd populair geworden. Het kapsel doet denken aan het virus zoals het er onder een microscoop uitziet.

Beeld Photo News

Kapster Sharon Refa meet vooral kinderen een coronacoupe aan in haar salon. “Veel kinderen blijken heel gespitst op het wassen van hun handen en het dragen van een mondkapje”, zegt zij tegen persbureau AP. “Veel volwassenen doen dat niet, daarom zijn we begonnen met deze stijl.”

De coronastijl is vooral onder kinderen in Kibera, een township in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, populair. Beeld AP

De vlechtjes kunnen volgens haar als een soort waarschuwing dienen. “Het kan helpen bij de communicatie over het virus”, denkt ook Mariam Rashid die haar dochter volgens deze nieuwste trend heeft laten kappen. Het haar wordt in tientallen strengen verdeeld die omwikkeld worden met stevig garen in alle mogelijke kleuren. Omdat garen minder duur is dan synthetisch haar dat voor veel andere kapsels wordt gebruikt, is de coupe corona ook nog eens heel betaalbaar. En dat komt in deze crisis goed uit. “Covid-19 heeft de economie verwoest en onze banen afgenomen”, vertelt Rashid aan AP. Coronavlechtjes in Kibera kosten nog geen 50 cent, terwijl je voor een ander kapsel al snel tussen de 3 en 5 euro neertelt. Maar ook niet onbelangrijk voor Rashid: “Het staat mijn dochter goed.”

Beeld AP

Lees ook:

Honger, niet corona, is het grootste probleem in Diepsloot, Zuid-Afrika

De lockdown in Zuid-Afrika berooft velen in de townships van hun inkomsten. Honger is een groeiend probleem. Voedselhulp is er in straatarme wijken als Diepsloot niet genoeg.