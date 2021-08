In Kano moeten paspoppen het voortaan zonder hoofd doen

De islamitische politie in Kano heeft winkels opgedragen alleen nog maar paspoppen zonder hoofden te gebruiken wanneer er reclame voor kleding wordt gemaakt. In Kano, een staat in het noorden van Nigeria, is een meerderheid van de inwoners moslim.

“Islam keurt afgoderij af”, zegt Haruna Ibn-Sina, commandant van de islamitische politie (ook wel bekend als hisbah) tegen de BBC. “Met het hoofd erop lijkt het een mens.” Ook moeten de paspoppen te allen tijde bedekt zijn, want het tonen van ‘de vorm van de borsten en de vorm van de onderkant’ is strijdig met de sharia.

Kano is een van de twaalf staten in het noorden van Nigeria waar de moslimbevolking in de meerderheid is en waar de sharia is ingevoerd in plaats van de seculiere wetgeving. Die geldt nog wel in het voornamelijk christelijke zuiden van Nigeria.

In principe geldt de sharia alleen voor de moslims in de noordelijke staten, maar in de praktijk komen de niet-moslims onder druk te staan om zich te houden aan de regels van de hisbah, en dus ook aan de nieuwe regels voor de paspoppen.

Moses Ajebo is presentator van een talkshow op de radio in Kano-stad, de hoofdstad van de staat Kano en tevens de tweede stad van Nigeria. Hij vertelt dat er veel telefoontjes en berichtjes binnenkomen van mensen die het niet met de nieuwe regels eens zijn.

Handelaren in een overwegend christelijk deel van de stad spreken ook hun onvrede uit. Winkeleigenaar Chinedu Anya zegt dat het tonen van kleren op een paspop zonder hoofd ervoor zal zorgen dat het er minder aantrekkelijk uitziet voor voorbijgangers. Ibn-Sina en zijn officieren zijn nog niet langs alle winkels geweest om het verbod af te dwingen.

