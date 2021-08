In Kaboel zijn de winkels dicht en de straten uitgestorven. ‘Dat de president ons achterlaat vind ik het ergste’

Een dag nadat Talibanstrijders vanuit het presidentieel paleis de overwinning uitriepen, zijn de straten van de Afghaanse hoofdstad verlaten. De kantoren in Wazit Akbar Khan, het district met veel ambassades, zijn verlaten, evenals overheidskantoren. Slechts bij enkele checkpoints is nog een bewaker te zien, sommige motorrijders tillen zelf maar de slagbomen op om door te kunnen rijden. “Het is heel raar om hier te zitten en alleen maar lege straten te zien", zegt Gul Mohammed Hakim, die naanbrood verkoopt vanuit zijn winkeltje in de diplomatenbuurt. “Geen diplomatieke convooien, geen grote auto's met geweren erop gemonteerd. Ik zal hier brood blijven bakken, maar geen cent verdienen. De bewakers die mijn vrienden waren zijn weg.”

Klanten heeft Hakim nog niet gezien, zijn oven staat nog op te warmen. “Ik maak me vooral zorgen over mijn baard: hoe zorg ik dat die zo snel mogelijk groeit?” voegt hij toe. “Mijn vrouw en ik hebben gecontroleerd of we genoeg boerka's hebben voor haar en de meisjes.”

Tijdens het talibanregime van 1996 tot 2001 was het mannen niet toegestaan hun baard af te scheren. Vrouwen waren verplicht de volledig bedekkende boerka te dragen in het openbaar.

Talibanstrijders in het presidentieel paleis. Beeld AP

‘Ik ben volledig in shock’

In de ‘Chicken Street’, de beroemde winkelstraat in Kaboel, zijn de rijen winkels met Afghaanse tapijten, handwerken en juwelen, net als de kleine cafés, gesloten. Sherzag Karim Stanekzai, eigenaar van een tapijt- en textielwinkel, besloot in zijn dichte winkel te slapen om zijn goederen te beschermen. “Ik ben volledig in shock. Ja, de Taliban die de stad binnentrokken, dat is eng. Maar dat Ghani (de gevluchte president, red.) ons achterlaat in deze situatie vind ik het ergste.”

“Ik heb in de afgelopen zeven jaar drie broers verloren in deze oorlog, nu moet ik mijn zaak beschermen.” Wanneer zijn volgende klanten zich zullen aandienen is voor Stanekzai de grote vraag. “Maar er zullen geen buitenlanders meer naar Kaboel komen.”

Een talibanleider heeft strijders opgedragen niets te doen om burgers angst aan te jagen, zodat Afghanen hun dagelijks leven kunnen hervatten. “Het normale leven zal doorgaan, maar op een betere manier. Dat is alles.”

Deze reportage uit Kaboel van persbureau Reuters werd vertaald door Trouw.