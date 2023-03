In Juárez ontplofte een migratie-tijdbom die al langer tikte

Het was een vreselijke tragedie, volgens de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Maar in zijn verklaring over de brand in Ciudad Juárez, die maandag aan zeker veertig migranten het leven kostte, leek hij de verantwoordelijkheid ervoor toch vooral bij de slachtoffers te leggen. Als protest tegen hun aanstaande deportatie zouden de bewoners van een ‘opvang’ een matras aangestoken hebben. “Ze konden zich niet voorstellen dat dat dit vreselijke ongeluk zou veroorzaken.”

In een filmpje dat sindsdien uitlekte, is te zien dat ‘opvang’ een eufemistische term is. De migranten zaten achter slot en grendel in een cel. Zodra de brand oplaait, maken de bewakers zich uit de voeten, zonder dat één van hen de celdeur opent. De 68 gedetineerden worden aan hun lot overgelaten, veertig van hen overleven de brand niet.

De slachtoffers kwamen vooral uit Midden-Amerika. El Salvador heeft inmiddels uitleg geëist van de Mexicaanse autoriteiten.

Onmenselijk beleid

Maar nog afgezien van de directe verantwoordelijkheid voor de tragedie, toont het drama volgens mensenrechtenorganisaties hoezeer de situatie aan de Mexicaans-Amerikaanse grens uit de hand gelopen is. Zo noemt Amnesty International het drama een ‘gevolg van onmenselijk beleid’, en hekelt het de criminalisering van asielzoekers, die ertoe heeft geleid dat ze worden opgesloten alsof ze criminelen zijn.

Overal aan de Mexicaanse kant van de grens lopen de opvangfaciliteiten vol, en de gemoederen hoog op. Eerder deze maand, eveneens in Ciudad Juárez, probeerde een menigte van honderden migranten nog tevergeefs een grenspost te bestormen, na valse geruchten over mogelijkheid tot asiel. De toegenomen drukte is deels het gevolg van strikter Amerikaans grensbeleid, waarmee de regering-Biden de afgelopen maanden probeerde om de druk op de Amerikaanse opvangfaciliteiten te verminderen.

Toen Joe Biden aan de macht kwam, liet hij zich voorstaan op een menselijk asiel- en migratiebeleid, als contrast met zijn voorganger Donald Trump. Maar het einde van de pandemie, en de perceptie dat het nu makkelijker is om de VS binnen te komen, hebben gezorgd voor een enorme toename van het aantal migranten dat zich aan de zuidgrens van Amerika meldt. Onder Trump registreerde de grenspolitie maandelijks zo'n 40.000 contacten met ongedocumenteerde migranten, onder Biden loopt dat regelmatig op tot meer dan 200.000 per maand.

30.000 asielplekken per maand

Die aantallen overvoeren de verwerkingscapaciteit van het Amerikaanse asielsysteem. Daarom veranderde Biden begin dit jaar van koers. Hij stelt nu 30.000 asielplekken per maand beschikbaar voor inwoners van vier landen die veel migranten leveren en die niet meewerken aan terugkeer van uitgeprocedeerden, Haïti, Nicaragua, Venezuela en Cuba. Maar die plekken zijn alleen alleen voor mensen die van te voren een aanvraag hebben gedaan – anderen worden direct teruggestuurd naar Mexico.

In Amerika daalt het aantal ongedocumenteerde migranten sindsdien, maar in Noord-Mexico hopen zich veel afgewezenen op. Dat leidt daar tot spanningen. Volgens migratie-activist Irineo Mujica worden de migranten vaak weer terug naar het zuiden van Mexico gedeporteerd, iets waar de slachtoffers van maandag ook bang voor waren. Het is een potje pingpong, zei Mujica na de brand aan persbureau AP. “Zoveel mensen die heen en weer gestuurd werden, dat creëerde een tikkende tijdbom. Vandaag is die ontploft.”

Volgens Fernando Garcia, directeur van het Border Network for Human Rights, is het drama een signaal aan Amerika dat het meer moet investeren in opvangfaciliteiten in plaats van asielzoekers aan hun lot over te laten in Mexico.

