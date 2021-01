In Jemen profiteert iedereen van de oorlog, behalve de bevolking

De beschuldigingen zijn hard: de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen zijn allebei schuldig aan het wegsluizen van geld dat bedoeld is voor de noodlijdende bevolking van Jemen. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties.

Zo zou de regering een witwasoperatie hebben opgezet en op die manier 423 miljoen dollar (zo’n 350 miljoen euro) aan Saudisch geld – geoormerkt voor hulpgoederen voor de bevolking – illegaal hebben weggesluisd. De tegenstander in de burgeroorlog in Jemen, de Houthi’s, zouden de belastingen die ze innen bij de bevolking in het noorden, bedoeld voor het betalen van salarissen en uitgaven voor basisvoorzieningen, grotendeels gebruiken om hun strijd tegen de regeringstroepen te bekostigen. Volgens het rapport heeft de rebellenbeweging alleen in 2019 al 1,8 miljard dollar aan belastinggeld grotendeels in de oorlog geïnvesteerd.

De ergste hongersnood in decennia

Deze bevindingen zijn extra wrang gezien de noodhulp die een groot deel van de Jemenieten hard nodig heeft. Vanaf 2014 woedt er in Jemen een burgeroorlog tussen de regeringstroepen in het zuiden en de Houthi-rebellen in het noorden. Een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië steunt de regeringstroepen in hun strijd tegen de Houthi’s.

In een rapport beschuldigen de Verenigde Naties de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen van witwaspraktijken. Beeld AP

Deze rebellenbeweging krijgt op haar beurt de steun van Iran. De Jemenitische bevolking lijdt al zes jaar onder de verwoestende proxy-oorlog die het land verscheurt, en nu staat het op de rand van de afgrond met ‘de ergste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien’, waarschuwde VN-secretaris-generaal António Guterres twee maanden geleden al.

Ondanks dit schrikbeeld lijkt het alsof zowel de regering als de rebellen ‘onverschillig’ staan tegenover het lijden van de bevolking, zo stelt het VN-rapport. De kritiek richt zich vooral op de Jemenitische regering, die winst heeft gemaakt op noodhulp die bedoeld was voor de bevolking.

De 432 miljoen dollar die de regering illegaal heeft vergaard, is onderdeel van een bedrag van 2 miljard dollar dat Saudi-Arabië overboekte naar de Jemenitische overheidsbank. Het was de bedoeling dat dit geld geïnvesteerd zou worden in een programma dat de voedselcrisis in het land zou aanpakken.

Een ondervoed kindje in een ziekenhuis in de hoofdstad Sanaa. Beeld EPA

Koersmanipulatie

Volgens het onderzoek van de VN manipuleerde de Jemenitische overheidsbank de wisselkoersen – het rekende een zeer ongunstige koers – waardoor er 423 miljoen dollar achterover gedrukt kon worden. Dat bedrag is vervolgens overgemaakt naar privéondernemingen. Het is onduidelijk wat die met het geld hebben gedaan.

Volgens het VN-rapport is dit overduidelijk een geval van witwassen en corruptie gepleegd door overheidsinstanties – in dit geval de overheidsbank en de regering van Jemen – in samenwerking met hooggeplaatste politici en figuren uit de zakenwereld. De overheidsbank laat in een reactie aan persbureau Reuters weten het niet eens te zijn met de conclusies uit het rapport, en benadrukt dat het te allen tijde transparant heeft gehandeld.

VS schorten wapenlevering op Woensdag maakten de Verenigde Staten bekend dat het de gemaakte wapendeals met Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten tijdelijk opschort. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken is het een standaard procedure, en worden grote wapendeals altijd opnieuw beoordeeld door een nieuwe president. President Joe Biden sprak zich eerder stevig uit tegen het leveren van Amerikaanse wapens aan Saudi-Arabië, omdat deze worden ingezet in de oorlog in Jemen.

