In Japan ging het zo goed, maar ingrijpen is nu toch nodig

Nu sommige Europese landen zich opmaken voor een versoepeling van de regels, laat Japan een ander geluid horen: ook al lijkt het virus vrijwel onder controle, niemand kan de aandacht laten verslappen. Daarom kan ieder moment de noodtoestand afgekondigd worden in delen van het land.

Japan kent voor westerse begrippen nog altijd zeer weinig gevallen: er zijn nu meer dan 4000 mensen met het virus besmet en 93 zijn daaraan overleden. Op een bevolking van 126 miljoen zijn dit bijzonder lage getallen, vergeleken met die in het Westen. Maar toch kunnen de bevolking en de regering niet gerust zijn, want juist in de afgelopen dagen stijgen de aantallen weer, met name in de grote steden. In Tokio verdubbelde het aantal patiënten de afgelopen week tot ruim 1100.

Premier Shinzo Abe liet daarom maandag weten dat hij overweegt de noodtoestand uit te roepen in delen van het land, een stap waar veel experts en politici de afgelopen tijd al op aandrongen. De verwachting is dat de maatregel vanaf woensdag geldt voor Tokio, Osaka en enkele omliggende steden.

Met de noodtoestand krijgen lokale bestuurders in die regio meer mogelijkheden om mensen thuis te laten blijven en winkels en amusementscentra te sluiten. Tot nu toe kon de regering alleen een oproep doen om hygiëne in acht te nemen, binnen te blijven en zoveel mogelijk van huis uit te werken.

Bars, winkels en restaurants open

Ondertussen bleef veel open in Japan, zoals bars, winkels en restaurants. De metro’s in de grote steden rijden en hoewel ze minder vol zijn dan normaal, zitten er nog altijd veel mensen in. De scholen waren in maart gesloten vanwege een verlengde voorjaarsvakantie, maar op veel plaatsen zijn die juist weer open gegaan. Lokale bestuurders kunnen straks besluiten om de scholen toch weer te sluiten.

Volgens experts heeft Japan het aantal besmettingen tot nu toe zo laag weten te houden door snel in te grijpen na de eerste gevallen in januari. Zij werden geïsoleerd, net als de mensen met wie ze contact hadden gehad. Zo wist de Japanse aanpak te voorkomen dat er clusters van besmettingen ontstaan die zich verder uitbreiden. De vrees is nu dat dit alsnog kan gebeuren, met name in Tokio.

Ook in Japan wordt de economie hard geraakt door de uitbraak van het virus. Daarom kondigt premier Abe ook een stimuleringspakket aan van circa 900 miljoen euro. Na de Verenigde Staten is dat het grootste bedrag dat een land uitgeeft om burgers en ondernemers financieel te steunen tijdens de epidemie.

