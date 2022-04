In Ivankiv laten de Russen een spoor van moord, verkrachting en plundering achter

In Ivankiv zaten inwoners een maand lang ondergedoken. Nu de Russen weg zijn, overheersen haat en afschuw. ‘Ik zou willen dat elke moeder, grootmoeder en echtgenote in Rusland meemaakt wat wij hebben moeten meemaken.’

“Kijk, daar zaten ze.” Volodomir Stasjenko, een oudere inwoner, wijst naar een gat in de grond, onderaan een heuveltje net voor de verwoeste brug van Ivankiv. De zelf gegraven bunker is afgezet met rood-wit lint, net als de stapel niet-gebruikte Russische granaten een paar meter verder. Die zijn achtergelaten toen de Russen ineens vertrokken uit deze plaats, niet heel ver van Tsjernobyl. De Russen bliezen voor de zekerheid ook de brug op aan de hoofdweg naar Kiev, bang dat ze zouden worden achtervolgd door Oekraïense troepen. “Ze hebben ook nog eens van alles gestolen. Ik kwam in de supermarkt en die was helemaal leeggeroofd”, zegt Stasjenko verontwaardigd.

Beeld Bart Friso

Toen de Russen weg waren, durfde ook Tatjana Ignatjoek (20) eindelijk naar buiten. Al die weken had ze bij een oom in de schuilkelder geslapen, omdat haar ouders er geen een hebben. Als jonge vrouw was ze extra bang. “De Russen hadden honger op allerlei manieren”, zegt ze, terwijl ze naar de pontonbrug kijkt die de kapotte brug voorlopig vervangt. “Ze hebben hier verkracht, gemoord en sommige mannen die uit Donbas (het oosten, red.) kwamen als een soort gijzelaars gebruikt.”

Ivankiv is de hele oorlog afgesloten geweest van de buitenwereld. Water en elektriciteit zijn er nog steeds niet. Bellen en internet zijn daarmee al weken onmogelijk.

Doorvoerstad

Er is schade, maar niet zo ernstig als in Boetsja of Irpin. Vooral één straat is zwaar geraakt door de inslag van een Grad-raket, die een aantal huizen volledig heeft verwoest. De Russen hebben Ivankiv vooral gebruikt als doorvoerstad, waar de troepen uit Wit-Rusland het land inkwamen en via Ivankiv naar andere plekken reden.

Dima Dimarczoek met zijn oma Tetjana Nedoroda. Beeld Hans Jaap Melissen

Dima Dimarczoek (25) is uit Kiev overgekomen om zijn grootouders te bezoeken. “We hebben al die tijd geen contact gehad. Ik heb flessen water voor ze meegenomen.” Hij loopt de tuin in, waar hij buiten in de armen van zijn opa wordt gesloten. Binnen wacht oma, die huilend haar kleinzoon tegen zich aandrukt. Ze heeft veel zorgen gehad om hem toen Kiev nog werd bestookt met raketten, zegt ze. Nieuws daarover kreeg ze via een kleine transistorradio op batterijen.

Op zoek naar de burgemeester

In het gemeentehuis zit Tetjana Sviridenko, burgemeester van Ivankiv en 81 omliggende dorpen. “Zwaar en angstaanjagend”, zo noemt zij de Russische bezetting. Zelf was ze ook ondergedoken. “Vanaf 6 maart waren ze naar mij en mijn assistent op zoek.” Vanaf haar onderduikadres probeerde ze te helpen met het openhouden van bakkerijen en de apotheek.

Burgemeester Tetjana Sviridenko van Ivankiv. Beeld Hans Jaap Melissen

De schaal waarop er misdaden zijn gepleegd, is nog niet helemaal in kaart gebracht. Negen dorpen zijn volledig verwoest en nog niet gecontroleerd op explosieven. Ze weet van meerdere moorden. Een man van 28 bijvoorbeeld die gewoon is doodgeschoten zonder reden. Ze is er ook niet zeker van dat de Russen niet meer zullen terugkeren. “Ik kan nog steeds niet bevatten dat wat hier is gebeurd in deze eeuw mogelijk is.” Ze zegt haat en disrespect te voelen ten opzichte van heel Rusland. “Godzijdank zijn alleen Wit-Rusland en Rusland onze zogenaamde ‘broeders’. Hadden we er meer, dan hadden we het niet doorstaan.”

Met een blik vol woede en verdriet: “Ik zou willen dat elke moeder, grootmoeder en echtgenote in Rusland meemaakt, wat wij hebben moeten meemaken.” Ze wendt zich af om haar tranen te verbergen.

Lange rij auto’s

Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis staat een rij mensen. Ze krijgen vanuit een vrachtwagen brood en kaarsen aangereikt. “We denken dat de elektriciteit over een week terug is en dan komt ook het stromend water vanzelf weer”, zegt de burgemeester.

Er staat intussen elke dag een lange rij auto’s die Ivankiv in willen: mensen die terugkeren van hun vluchtadres. Maar opmerkelijk genoeg vertrekken er ook nog steeds mensen. De overburen van de grootouders van Dima stappen net het hek uit met tassen vol kleren en andere zaken. “We gaan naar Kiev en dan naar Polen”, zegt Oksana Piddoebna. “We denken dat de Russen morgen terug kunnen komen om hier opnieuw te gaan schieten.”

