In Italië kunnen winkeliers binnenkort contante betaling eisen

Wanneer klanten een bedrag onder de 60 euro willen afrekenen, zijn winkeliers in Italië straks niet langer verplicht om elektronische betaalmiddelen te accepteren; ze kunnen cash eisen. De maatregel is onderdeel van Meloni’s begrotingsplan voor 2023, dat de parlementariërs momenteel onder de loep nemen. Volgens de regering betekent meer ruimte geven aan contante betalingen ‘meer vrijheid’.

Ook vindt ze dat de commissie die winkeliers bij elektronische transacties aan de bank betalen te hoog is; gemiddeld 1,1 procent van het bedrag dat wordt afgerekend met betaalkaarten, smartphones en wearables. De gezichten van nogal wat bareigenaren, taxichauffeurs en winkeliers kunnen snel van zonnig naar chagrijnig gaan wanneer iemand een paar tientjes – laat staan de 1,50 voor de dagelijkse cappuccino – met de pinpas wil betalen. Matteo Salvini, de leider van coalitiepartij Lega, zei vorige week: “Wie een koffie niet contant betaalt, is een lastpak.”

Maar deskundigen die belastingontduiking willen aanpakken, zeggen dat digitale betalingen in Italië juist op alle mogelijke manieren moeten worden gestimuleerd. Die transacties kan de belastingdienst immers traceren. Hoewel de Italianen steeds vaker een elektronisch betaalmiddel gebruiken, blijven ze daarin nog achter bij andere EU-landen.

100 miljard belastingontduiking

In 2021 ging 52 procent van alle betalingen in Italië elektronisch, tegenover 80 procent in Nederland. Dat was een van de redenen waarom Mario Draghi, Meloni’s voorganger, afgelopen zomer middenstanders verplichtte een mobiel pinapparaat in huis te hebben. Ze kunnen nu een boete krijgen als ze elektronische betalingen, hoe klein ook, niet accepteren.

Rome heeft met de Europese Commissie afgesproken de belastingontduiking – die wordt geschat op ongeveer 100 miljard euro per jaar – beter te bestrijden en het innen van belastingen te verbeteren (de zogenoemde tax gap moet krimpen). Het is een van de voorwaarden waaraan Italië moet voldoen om de circa tweehonderd miljard uit het EU-Coronaherstelfonds te ontvangen.

De radicaal-rechtse Giorgia Meloni, die sinds oktober regeert, zegt zich aan die Brusselse belofte te willen houden. Haar kabinet lijkt daarbij vooral in te zetten op het verlagen van een aantal belastingen, waaronder die op het inkomen van kleine ondernemers, zzp’ers en andere professionals – degenen die de belasting kúnnen ontduiken en dat ook op grote schaal doen. Het idee erachter is dat als de fiscus minder geld van hen vraagt, zij meer geneigd zullen zijn om eerlijk de volle mep te betalen.

Belastingverlaging leidt maar tot kleine afname van ontduiking

In Italië gonst het van de kritiek op dit regeringsbeleid. Zo schrijft professor Alessandro Santoro, die financiële wetenschappen in Milaan doceert, in dagblad La Repubblica dat er beslist een verband tussen belastingtarieven en belastingontduiking bestaat, maar dat belastingverlagingen een relatief kleine afname van de ontduiking opleveren. “Het zou dus zeer riskant en nogal kostbaar zijn voor de staat om alleen dáárop te vertrouwen.”

Maandag wees een topambtenaar van de Banca d’Italia het parlement erop dat een winkelier meer kwijt is aan het voorkomen van diefstal van cash dan aan de commissies. “En meer ruimte voor contante betalingen contrasteert met de geest van het Coronaherstelfonds-plan, dat ons richting modernisering duwt”, stelde Fabrizio Balassone. Hij doelde duidelijk ook op een tweede, omstreden maatregel in de begroting: die van het verhogen van het plafond voor contante betalingen van 2000 naar 5000 euro.

Premier Meloni lijkt niet helemaal ongevoelig voor alle kritiek. Op Facebook zei ze zondag dat die ondergrens van zestig euro voor elektronische betalingen niet in steen is gebeiteld. “Laten we zeggen dat 60 euro een indicatie is. Van mij mag die drempel ook omlaag.”

Lees ook:

Contant geld raakt verder uit beeld maar verdwijnt voorlopig niet

Nederland behoort wereldwijd tot de landen die het meeste kans maken om afscheid te nemen van contant geld.