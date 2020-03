In Italië kunnen de crematoria het niet meer aan

De regering in Rome overweegt de ongekende beperkingen waarmee alle Italianen sinds 12 maart leven nog verder aan te scherpen. Want in het land van Europa dat het allerhardst door het coronavirus wordt geraakt en waar het aantal doden door Covid-19 donderdag naar 3405 is geschoten – dat zijn er meer dan in China – blijken massa’s mensen zich niet aan het huisarrest te houden. Minister van binnenlandse zaken Luciana Lamorgese meldt dat de politie tussen 11 en 17 maart ruim een miljoen controles heeft uitgevoerd en daarbij circa 50.000 overtreders heeft bekeurd: die mensen waren zonder noodzaak buiten.

De strengere maatregelen lijken nodig omdat de Italianen dag na dag ijzingwekkende en ontmoedigende berichten voor hun kiezen krijgen. De virusramp wordt alleen maar dramatischer. Een afvlakkende corona-­curve, waar iedereen nu meer dan naar wat ook snakt, is nog nergens te bekennen.

De Italiaanse kranten berichten over ziekenhuizen in de noordelijke regio Lombardije die door de eindeloze stroom patiënten zijn overweldigd. Er is een tekort aan beademingsapparatuur, aan intensive-carebedden en aan mondmaskers, en ook aan personeel. Want ruim tweeduizend mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn zelf besmet.

Frontlinie

Als extreme noodmaatregel heeft het kabinet daarom tienduizend studenten medicijnen die bijna afgestudeerd zijn alvast toestemming gegeven om te werken – zo kunnen meer ervaren artsen naar de frontlinie van de oorlog tegen de pandemie worden gestuurd. Daarnaast smeekt het bestuur van de regio Lombardije artsen en verplegers die onlangs met pensioen zijn gegaan om hun collega’s in deze noodtoestand te helpen. Het is alle hens aan dek. Veel medisch personeel in Noord-Italië is al ruim drie weken, sinds de uitbraak begon, onafgebroken aan het werk. “Ze zijn op, ze zijn aan het eind van hun Latijn”, waarschuwde de gouverneur van Lombardije donderdag op tv. Hij oogde aangeslagen.

De brandhaard van de Italiaanse epidemie is verplaatst naar de steden Brescia en Bergamo en omgeving, ten noord-oosten van Milaan. Daar zijn praktisch alle ic-bedden bezet. In Bergamo gaan bovendien zoveel mensen dood, dat de autoriteiten niet meer weten waar ze de lijken moeten laten. Die worden nu in kerken opgestapeld, wachtend op ruimte in het crematorium. Dat draait dag en nacht, en kan in een etmaal 25 lichamen verbranden, maar dat blijkt niet genoeg.

Dagblad Corriere della Sera meldt dat legertrucks daarom woensdagnacht 65 stoffelijke overschotten naar andere crematoria in onder andere Parma en Bologna hebben moeten brengen. Uitvaartceremonies zijn er niet meer bij. De meeste slachtoffers zijn nog altijd tachtig-plussers die al ziek waren.

Statistieken

Het officiële aantal doden door corona in Italië is donderdag dus ver over de drieduizend geschoten. Maar het internationale persbureau Reuters meldde deze week dat het werkelijke aantal overledenen mogelijk een stuk hoger ligt.

Want veel koortsige bejaarden die in verzorgingstehuizen aan longontstekingen sterven, worden niet op het virus getest en dus ook niet in de corona-statistieken opgenomen. De middelen en mankracht voor die testen ontbreken. Reuters citeert onder andere de directeur van een verzorgingstehuis in Cremona, waar 460 mensen wonen. Hij zegt dat er daar deze maand abnormaal veel mensen sterven. Vorige week zijn er in zijn tehuis op één dag achttien bejaarden met zware ademhalingsklachten overleden – wat een typisch symptoom van Covid-19 is.

Overal in het land wordt met veel moeite geprobeerd het aantal ziekenhuisbedden te vergroten. In Milaan zijn ze met man en macht bezig om een nieuw ziekenhuis met vierhonderd ic-bedden in het beursgebouw in te richten. De Milanese ex-premier Silvio Berlusconi is daar met een gift van tien miljoen euro een van de geldschieters van. Ook in Toscane en in de zuidelijke havenstad Bari worden de ziekenhuizen opgeschaald, omdat de besmettingen in het midden en zuiden van het land niet langer in de tientallen maar in de honderden ­lopen.

Tot de nog strengere maatregelen die de regering zou overwegen, hoort het verkorten van de openingstijden van de supermarkten. Ook het verbieden van het buiten sporten, wat de Italianen nu nog in hun eentje mogen doen, is een optie. De scholen en universiteiten blijven zeker tot na 3 april dicht. De minister van onderwijs kon donderdag niet zeggen wanneer die weer open zouden kunnen.

Italië telt nu meer doden dan China De Burgerbescherming kwam donderdag opnieuw met een treurige update: in één etmaal zijn 427 mensen gestorven; de dag ervoor waren het er 475. Het totaal staat op 3405. Daarmee is Italië nu China voorbij gestreefd voor wat ­betreft het dodental: een derde van het wereldwijde aantal coronadoden is in Italië gestorven. In de Italiaanse ziekenhuizen liggen momenteel 15.757 besmette patiënten.

