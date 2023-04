In Israël wordt de voormalige kroonprins van Iran onthaald als een vorst

Ze is er trots op, schrijft de Israëlische minister van inlichtingen Gila Gamliel op haar Twitter, om deze week zulk hoog Iraans bezoek te mogen ontvangen. Het betreft Reza Pahlavi, de oudste zoon van de voormalige sjah van Iran die in 1979 werd afgezet, die heeft aangekondigd de Israëlische Holocaustherdenking begin deze week bij te wonen.

Hoewel de zoon van de voormalige sjah geen officiële status als vorst of gekozen politicus heeft, wordt hij onthaald als ware hij er een. Minister Gamliel ontvangt hem, en zal hem ook vergezellen bij een bezoek aan de Klaagmuur. Naar verwachting staan er eveneens ontmoetingen met andere regeringsleden op het programma. Ook zal Pahlavi langsgaan bij leden van de Baha’i – een religieuze minderheid die in Iran wordt vervolgd – en Joodse Israëliërs van Iraanse afkomst.

Iraans regime stangen

Zowel Israël als de voormalige kroonprins hebben baat bij het bezoek. Voor de Israëlische autoriteiten is het een kans het Iraanse regime te stangen door Pahlavi te onthalen als een vertegenwoordiger van het Iraanse volk. In een verklaring die minister Gamliel zondag naar buiten bracht benadrukt ze dan ook dat zij en Pahlavi met dit bezoek samen “de eerste stap nemen in het heropbouwen van de banden tussen onze volkeren”.

En voor Pahlavi is het een uitgesproken kans om zich te profileren als een alternatief voor het huidige regime in Iran – een die de rechten van minderheden zou beschermen. Hoewel de kans klein lijkt dat hij net als zijn vader ooit aan de macht zal komen, is hij sinds het uitbreken van de grootschalige protesten in Iran vorig jaar weer een stuk zichtbaarder geworden. Dit jaar werd bekend dat een aantal van de bekendste figuren binnen de oppositie – onder wie Pahlavi – de krachten hebben gebundeld in de Alliantie voor Democratie en Vrijheid in Iran. Bekende activisten als Masih Alinejad en Hamed Esmaeilion maken hier ook deel van uit.

I am traveling to Israel to deliver a message of friendship from the Iranian people, engage Israeli water experts on ways to address the regime’s abuse of Iran’s natural resources and pay respects to the victims of the Holocaust on Yom HaShoah.



I want the people of Israel to… pic.twitter.com/wyzlqqm9A2 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 16 april 2023

Pahlavi kan oppositie verenigen

Ondanks het repressieve bewind van zijn vader wordt Pahlavi gezien als iemand die mogelijk de hele oppositie kan verenigen – hij heeft de steun van de monarchisten, toch een aanzienlijke groep, maar zegt ook voorstander te zijn van een liberale democratie en vrije verkiezingen, wat hem voor sommige republikeinen ook een acceptabele tussenpaus maakt.

Verschillende Iraanse beroemdheden hebben op hun sociale media al aangegeven dat – mocht het Iraanse regime vallen – ze Pahlavi zouden steunen als interimleider, die het land door een democratische transitie zou moeten loodsen. Wat hij zou doen als hij aan de macht was? Onder andere de banden weer aanknopen met Israël, schrijft hij in de verklaring waarin hij zijn Israëlische bezoek aankondigt. “En in mijn optiek”, concludeert hij, “is die dag dichterbij dan ooit”.

