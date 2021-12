In Israël ontstaan nu zorgen over boosterweigeraars. Wat weerhoudt hen?

Israël was lange tijd koploper in de wereldwijde vaccinatiecampagne tegen het coronavirus; eind 2020 werden de eerste prikken al gezet. Maar gezondheidsautoriteiten waarschuwen nu dat de bescherming die eerder dit jaar jaar zo zorgvuldig is opgebouwd, gevaar loopt door een nieuw fenomeen.

De Israëlische krant Haaretz noemt ze ‘boosterweigeraars’: mensen die hun eerste twee vaccinaties hebben gehad maar de booster voorlopig laten liggen, in weerwil van een oproep. Volgens de cijfers van het ministerie van gezondheid gaat het om een groep van meer dan een miljoen mensen, op een bevolking van negen miljoen.

Samen met de groep ongevaccineerde volwassenen en jonge kinderen die nog niet gevaccineerd zijn, komt dit uit op zo’n veertig procent van de bevolking die volgens de autoriteiten nu niet voldoende beschermd is tegen het virus. De regering vreest dat Israël met zulke cijfers, in combinatie met de opkomst van de omikronvariant, aan de vooravond staat van een nieuwe coronagolf.

Niet zonder gevolgen

Het zijn vooral veel jongeren die nog niet geboosterd zijn, zo blijkt uit data van het gezondheidsministerie: 39 procent van de twintigers die tweemaal gevaccineerd is, heeft nog geen booster. Onder de dertigers is dit 30 procent, onder de de veertigers 24 procent, onder de vijftigers 20 procent, onder de zestigers 12 procent en onder de zeventigplussers ligt het rond de acht procent.

Hoewel er voor een deel van de ongeboosterden nog geen zes maanden verstreken is sinds de tweede prik, schatten de autoriteiten in dat dit voor de meesten niet geldt: in Israël is het voor iedereen vanaf zestien jaar en ouder al sinds februari mogelijk om gevaccineerd te worden.

Het niet laten zetten van een booster is in Israël niet zonder gevolgen: de Israëlische coronapas – de Groene Pas – vervalt zes maanden na de tweede prik. Iedereen die niet op tijd zijn booster haalt, verliest daarmee de pas die toegang verschaft tot onder andere horeca, theaters, bioscopen en sportscholen. Het is overigens wel mogelijk om voor vierentwintig uur een Groene Pas te krijgen bij het afleggen van een negatieve test, maar hier moet wel zelf voor worden betaald.

Bereidheid

Wat de precieze reden is dat meer dan een miljoen burgers wél de eerste twee vaccins hebben gehaald, maar nog niet de derde, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren, denkt Ruth Baruch, die voor een van Israëls zorgverzekeraars werkt. In Haaretz vertelt ze over de gesprekken die ze heeft.

“Ze lijken hun bereidheid kwijt te zijn”, vertelt ze. “Sommige mensen denken dat we het virus al de baas zijn, terwijl anderen denken dat er toch nieuwe varianten komen, en zich afvragen wat er gebeurt als er over twee weken weer een nieuwe variant opduikt”.

De officiële coronatsaar van het land, Salman Zarka, denkt dat het probleem vooral is dat veel Israëliërs het idee hebben dat ze veilig zijn met twee vaccins. “Ze zijn geen anti-vaxxers”, benadrukt hij, maar ze zouden ten onrechte geloven dat het gevaar geweken is.

Momenteel halen er maar rond de zeven- tot achtduizend Israëliërs per dag een booster, een ‘belachelijk treurig’ aantal, aldus premier Naftali Bennett. Zijn regering gaat nu over tot strengere maatregelen die zoveel mogelijk Israëliërs moeten bewegen alle benodigde vaccins te halen.

Zo worden vanaf vrijdag alle Israëliërs zonder Groene Pas geweerd uit alle niet-essentiële winkels in grote winkelcentra. Ook zal er strenger worden gehandhaafd op plekken waar de Groene Pas al van kracht is.

