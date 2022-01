In Israël kunnen jonge kinderen allang een coronaprik halen, maar de vaccinatiegraad blijft laag

Lange tijd was Israël wereldwijd koploper als het ging om het zetten van vaccins. Als een van de eerste landen ter wereld ontrolde het eind 2020 een landelijke vaccinatiecampagne, een halfjaar later was het een van de eerste landen die een boostercampagne uitrolde. Maar ondanks deze vliegende start glijdt het land steeds verder weg uit de bovenste moot van de covid-ranglijstjes.

Inmiddels is zo’n 40 procent van de bevolking niet goed beschermd tegen de omikronvariant van het coronavirus, waarschuwden Israëlische gezondheidsexperts vorige maand. Het gaat niet alleen om burgers die besloten hebben zich niet te vaccineren, of de meer dan een miljoen mensen die nog altijd geen booster hebben gehaald, maar ook om de lage vaccinatiegraad onder jonge kinderen. Al bijna twee maanden kunnen Israëlische kinderen in de leeftijdscategorie vijf tot en met elf jaar een ‘kindervaccin’ – dat een derde van de dosis bevat die volwassenen krijgen – ontvangen, maar veel ouders lijken vooralsnog terughoudend.

Volgens cijfers van het Israëlische ministerie van gezondheid heeft 24 procent van de kinderen tussen de vijf en de elf jaar nu een eerste prik gehad, een stuk minder dan gehoopt. Aan een gebrek aan campagne vanuit de regering ligt het niet; eind november nam premier Naftali Bennett zijn negenjarige zoon David mee naar een vaccinatiecentrum om – in het bijzijn van de pers – zijn eerste vaccin te laten zetten. Voorafgaand vertelde het jongetje aan de camera’s dat het belangrijk is voor zijn leeftijdsgenootjes om een prik te halen zodat ze niet erg ziek worden, en om de omgeving te beschermen. Tot een stormloop van jonge kinderen bij de vaccinatiecentra heeft het persmoment nog niet geleid.

Longinfecties, hartproblemen en nierproblemen

David Greenberg – hoofd van de afdeling pediatrische infectieziekten aan de Ben-Gurion-universiteit en lid van het comité dat de Israëlische regering adviseert in haar vaccinatiestrategie – wordt nogal moedeloos van die lage vaccinatiegraad onder kinderen, zo vertelt hij aan de telefoon. Volgens hem wordt er te vaak gedacht dat het vaccineren van kinderen alleen bedoeld is om de omgeving te beschermen. “Het is belangrijk om te onthouden dat covid ook bij de leeftijdsgroep van vijf tot en met elf ziekte kan veroorzaken. Ten eerste heb je te maken met de mogelijk directe gevolgen van het virus, zoals griep en ademhalingsproblemen.”

Nog pittiger is het volgens Greenberg als een kind te maken krijgt met MIS-C (ook wel bekend als Pims), een ontstekingsreactie die kan optreden bij kinderen enkele weken nadat ze een covidinfectie hebben doorgemaakt. “Ik heb zelf meer dan veertig kinderen met MIS-C behandeld, met uiteenlopende klachten als longinfecties, hartproblemen en nierproblemen”, vertelt Greenberg. “Het is zeldzaam en komt niet vaak voor, maar kan echt ernstig verlopen.”

Geen energie, geen concentratie

Maar het meest maakt Greenberg zich zorgen over long covid. “Dit is het meest verwoestende gevolg van covid bij kinderen”, meent hij. “Ik run een polikliniek waar ik te maken krijg met kinderen met long covid; ze hebben geen energie, kunnen zich niet concentreren, hebben moeite met slapen, kunnen geen sport meer beoefenen. Dit komt echt vaker voor dan je misschien denkt. Volgens sommige studies die hiernaar gedaan zijn hebben 10, 20 of soms wel 40 procent van de kinderen na een covidinfectie nog langere tijd last van een van de symptomen van long covid.”

Nu de omikronvariant sinds eind november ook in Israël voorkomt en zich razendsnel verspreidt, maakt Greenberg zich nog meer zorgen; het virus gaat vooral rond onder kinderen, die momenteel 60 procent van de huidige besmettingen vormen. Hij hoopt dat Israëlische ouders toch besluiten om hun jonge kinderen te vaccineren, voor hun eigen veiligheid. Ernstige bijwerkingen van het vaccin, zoals myocarditis (ont­ste­king van het spier­weef­sel van het hart, red. – komt naar schatting twee tot vier keer voor per miljoen prikken) heeft hij zelf nog niet gezien. “Mensen zijn bezorgd over de bijwerkingen van het vaccin”, besluit hij. “Maar ze lijken een stuk minder bezorgd over de bijwerkingen van covid.”

