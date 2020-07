In IS-kampen vallen honderden doden: Wat betekent dat voor de Nederlandse vrouwen en kinderen?

Als blijkt dat kinderlevens gevaar lopen, wordt de afweging dan anders?

Onder de 700 doden die volgens het VN-bureau voor terrorismebestrijding de afgelopen maanden vielen in de kampen voor IS-families in Noordoost Syrië zijn, voor zover bekend, geen Nederlandse vrouwen en kinderen. Toch kan het nieuws over nieuwe sterfgevallen van invloed zijn op juridische procedures om hen terug te halen, denken advocaten.

“Uiteindelijk is het een belangenafweging”, zegt advocaat Robert van Galen aan de telefoon. “Naar mate het gevaar voor de vrouwen en kinderen in de Syrische kampen groter wordt, zou die afweging best weleens anders uit kunnen gaan pakken.”

Van Galen was als advocaat betrokken bij de zaak van 23 Nederlandse vrouwen en hun in totaal 56 kinderen die de staat gerechtelijk wilden dwingen zich in te spannen om hen terug naar Nederland te halen. Het kort geding werd eind vorig jaar aangespannen. De advocaten bepleitten tot aan de Hoge Raad dat de vrouwen en kinderen in levensgevaar verkeren door de slechte omstandigheden in de kampen en dat de staat zich daarom moet inspannen hen te repatriëren.

Individuele zaken

Hoewel de rechtbank daar in eerste instantie in mee ging, trok het gerechtshof van Den Haag, en later ook de Hoge Raad, een streep door die uitspraak. Beslissingen over het wel of niet terughalen van IS-vrouwen zijn aan de politiek, niet aan de rechter, beargumenteerde die. Toch wil dat niet zeggen dat er geen enkele manier meer is voor de vrouwen om via juridische weg hun thuiskomst te bepleiten. Individuele zaken kunnen nog steeds worden aangespannen. Dat het VN-bureau voor terrorismebestrijding nu zegt dat zevenhonderd mensen de afgelopen maanden stierven aan ondervoeding en medicijngebrek, kan voor die zaken van nut zijn, denkt van Galen.

Ook collega Tom de Boer denkt dat nieuws over nieuwe sterfgevallen toekomstige Nederlandse zaken kan beïnvloeden. “Eigenlijk is het een bevestiging van wat we al wisten”, zegt hij. In de uitspraak van de Hoge Raad wordt al erkend dat de omstandigheden in de kampen erbarmelijk zijn, maar volgens De Boer is er nog te weinig aandacht geweest voor het feit dat levens gevaar lopen.“Ik begrijp niet hoe een belangenafweging over kinderen die in levensgevaar zijn, kan uitpakken in het nadeel van die kinderen.”