In Iran wordt de roep om water beantwoord met traangas en kogels

In de zomermaanden kan het in Khuzestan, in het zuidwesten van Iran, makkelijk 50 graden worden. Die zinderende hitte wordt door de inwoners van de provincie nu extra hard gevoeld vanwege het gigantische watertekort waarmee de provincie de laatste tijd te kampen heeft. Al anderhalve week gaan inwoners de straat op om te demonstreren tegen dat tekort, maar tot nu toe wordt hun roep om water door de autoriteiten slechts beantwoord met traangasgranaten en kogels.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn er zeker acht doden gevallen onder de demonstranten; volgens lokale activisten ligt het aantal slachtoffers hoger. Ook zou een politieagent zijn omgekomen, zo melden de Iraanse autoriteiten. De internetverbinding is in de provincie sinds het begin van de protesten ernstig vertraagd en valt soms ook weg, wat het voor demonstranten bemoeilijkt beelden van de protesten naar buiten te krijgen. Volgens NetBlocks, een organisatie die wereldwijd het internet monitort, wordt het internet in de provincie al anderhalve week verstoord.

Ergste droogte in vijftig jaar

De droogte in Iran is dit jaar ongekend. Het is de ergste in vijftig jaar, er viel de helft minder neerslag dan normaal. Maar die droogte is slechts een deel van het probleem. Milieu-experts wijten het ernstige watertekort ook aan het wanbeleid van de lokale autoriteiten, die bijvoorbeeld onverantwoorde irrigatieprojecten doordrukten waardoor het water van Khuzestan werd doorgesluisd naar andere provincies. Veel inwoners van de provincie, die tot de Arabische Ahwazi-minderheid behoren, voelen zich al decennia achtergesteld door de regering in Teheran.

De hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, liet vrijdag weten dat hij het de demonstranten niet aanrekent dat ze de straat op gaan. “Ze hebben hun ongenoegen laten blijken en we kunnen ze het niet kwalijk nemen, want water is geen geringe zaak – zeker niet in het hete klimaat van Khuzestan”, liet de opperste leider weten. Hij riep de lokale autoriteiten op het watertekort op te lossen. Maar de woorden van de ayatollah slaagden er niet in de rust te doen terugkeren.

‘Dood aan Khamenei’

Sterker nog, in de aangrenzende provincie Lorestan, waar demonstranten in solidariteit met de protesten in Khuzestan de straat op gingen, keerde de woede zich ook tegen de opperste leider. ‘Dood aan Khamenei’ is een van de leuzen die gescandeerd worden in een filmpje dat op sociale media de ronde doet.

De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft ondertussen haar bezorgdheid geuit over het hardhandig optreden van de autoriteiten in Khuzestan en roept hen op het watertekort aan te pakken. Maar Irans woordvoerder voor buitenlandse zaken Saeed Khatibzadeh bestempelde de Bachelets woorden als ‘valse aanklachten’ en stelt dat juist de Amerikaanse sancties ervoor hebben gezorgd dat er niet voldoende geïnvesteerd is in Khuzestans watersector.

Het is de vraag of de protesten zich verder zullen verspreiden. In Teheran gingen maandag enkele tientallen mensen de straat op in, maar het is onduidelijk of dat gerelateerd was aan de protesten in het zuiden.

