In Iran kan elk moment de volgende demonstrant worden opgehangen

In een laatste poging het leven van haar zoon te redden, stond Masoumeh Ahmadi maandag voor de poorten van de gevangenis in Karaj. Achter de hoge muren zit de 22-jarige Mohammad Ghobadlou, die elk moment geëxecuteerd kan worden.

Ze was niet alleen. Ook de ouders van de 19-jarige Mohammad Boroughani, die ook ieder moment kan worden opgehangen, en tientallen demonstranten hadden zich bij de gevangenis verzameld om het ergste te voorkomen. “Dit is de laatste waarschuwing: als ze geëxecuteerd worden, dan zal er een opstand zijn!”, werd er gescandeerd.

De demonstraties in Iran zijn inmiddels al bijna vier maanden gaande, en hoewel het onduidelijk is op welke schaal er nu geprotesteerd wordt, komen er nog altijd beelden naar buiten van Iraniërs die door het hele land de straat opgaan.

Maar wie de straat opgaat, speelt met zijn leven. Een kogel afkomstig van de veiligheidsdiensten kan er een einde aan maken, maar een snel proces en een rechter die een doodvonnis uitdeelt net zo goed. Inmiddels zijn er vier demonstranten opgehangen, en lopen er tientallen het gevaar ter dood veroordeeld te worden.

Afgedwongen bekentenissen

Of je iets gedaan hebt of niet, het maakt de rechter weinig uit, stellen mensenrechtenorganisaties. Zo meldt Amnesty International dat gevangenen gemarteld worden om valse bekentenissen af te leggen, is het aangedragen bewijsmateriaal meestal niet overtuigend en krijgen advocaten geen toegang tot hun cliënten.

Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft nul vertrouwen in de gang van zaken. De Oostenrijker zei dinsdag dat Iran de doodstraf slechts gebruikt om angst te zaaien onder de eigen bevolking, in een poging de protesten de kop in te drukken. De executies zijn volgens hem ‘door de staat goedgekeurde moord’.

De VN zeggen dat er mogelijk een ontmoeting tussen Türk en de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, op de planning staat. Of de demonstranten in Iran daar blij mee zijn, is de vraag. Zij roepen de internationale gemeenschap op om harde maatregelen te nemen tegen het regime, zoals het uitzetten van diplomaten, niet om er mee om de tafel te zitten.

Nieuw sanctiepakket

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft maandag gezegd voorstander te zijn van een nieuw sanctiepakket tegen Iran, om zo ‘de druk op te voeren’ en verdere executies te voorkomen. Ook Nederland is daar voorstander van, hoewel de sancties die de EU sinds het uitbreken van de protesten heeft afgekondigd het regime nog niet van koers hebben doen veranderen.

Intussen blijven de families van terdoodveroordeelden waken bij de poorten van de gevangenis. De hoop dat hun geliefden toch gespaard zullen blijven, of dat hun straf zal worden omgezet in een celstraf, is broos. De executies van de 22-jarige Mohammad Mehdi Karami en de 39-jarige Seyed Mohammad Hosseini dit weekend hebben duidelijk gemaakt dat de autoriteiten, na twee eerdere executies in december, voorlopig niet van plan zijn gas terug te nemen.

Beide mannen werden zaterdag in alle vroegte opgehangen, zonder dat familieleden van tevoren waren ingelicht. Met elke zonsopkomst vrezen de families van de mannen die nu nog in de dodencel zitten dat ze worden ingelicht over de dood van hun dierbaren.

Het moet een duidelijke boodschap zijn naar demonstranten die niet van de straat willen wijken: wie wordt opgepakt is overgeleverd aan de wraakzucht van het regime. Die boodschap werd maandag opnieuw onderschreven, toen bekend werd dat nog eens drie demonstranten de doodstraf hebben gekregen. Het gaat om Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi en Saeed Kordsofla. Alle drie zijn veroordeeld voor ‘strijd tegen God’.

