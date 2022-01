In India is een valse belofte nog altijd beter dan de waarheid

“Ik denk niet dat we kunnen komen. Er zal een file op de route staan.” Mijn schoonzus klinkt oprecht teleurgesteld aan de telefoon. “Nee hoor”, zegt ik meteen, zonder na te denken. “Rond deze tijd is het nooit druk op de weg. Helemaal niet als je binnendoor gaat.”

“Maar waarschijnlijk gaat het ook nog regenen”, zegt ze dan. “Volgens mij niet”, zeg ik, maar voordat ik de informatie van mijn weer-app kan delen zie ik mijn man geërgerd zijn hoofd schudden.

“Waarschijnlijk wil ze gewoon niet meer komen”, zegt hij, wanneer ik even later ophang. Ik snap er niets van. Dat Indiërs het woord ‘nee’ moeilijk kunnen uitspreken, dat weet ik inmiddels. Maar dat zelfs tussen familieleden of goede vrienden nog slechte smoesjes nodig zijn, en je niet gewoon kunt toegeven dat je moe bent of verhinderd om wat voor reden dan ook… ik kan er moeilijk aan wennen.

Tussen de letters door lezen

Nog al te vaak schieten er ongevraagde oplossingen of weerwoorden uit mijn mond. Onbeleefd natuurlijk, want daarmee confronteer ik mensen openlijk met zaken die zij liever onuitgesproken laten. Tussen de letters doorlezen, aanvoelen wat iemand bedoelt en dit dan niet laten merken maar er subtiel op inspringen wordt Indiërs met de paplepel ingegoten. Als botte Hollander zijn dit niet bepaald mijn sterkste punten.

Professioneel probeer ik er wel rekening mee te houden. Wanneer iemand het wel of niet geven van een interview in het midden laat, ga ik ervan uit dat de ‘misschien’ of ‘ik laat het u zo snel mogelijk weten’ waarschijnlijk gewoon ‘nee’ betekent. “Ik ben er over 5 minuten” betekent doorgaans dat je nog minstens een half uur moet wachten.

Uit beleefdheid vage plannen maken

Soms ga ik nog de fout in. Toen een winkelier mij laatst beloofde dat de door mij bestelde oplader er binnen een half uur zou zijn, ging ik in het café op de hoek zitten wachten. Dom, natuurlijk, want het duurde uren. Tussendoor kreeg ik updates als ‘bijna, mevrouw’ en ‘toch nog wat vertraging door de regen’. Ik probeerde de winkelier uit te leggen dat als hij nu meteen eerlijk was geweest, dat ik dan naar huis was gegaan en geen tijd en geld aan koffie had verspild. Hij keek me niet begrijpend aan. Een valse belofte, gevolgd door nauwelijks overtuigende excuses, dat is toch altijd beter dan de waarheid?

Mijn man probeerde mij het concept eens uit te leggen. “Als ik bij mijn ouders thuis naar het dak ga voor een telefoongesprek, dan ga ik natuurlijk eigenlijk roken. De hele familie weet dat ik rook. En ik weet ook dat zij dit weten. Toch zouden we dit nooit hardop uitspreken.”

Kort na ons telefoongesprek stuurt mijn schoonzus een tekstbericht: “Laten we volgende week afspreken!” Er schieten allerlei bezwaren door mijn hoofd. Volgende week ben ik waarschijnlijk op reis voor werk. Ook voor mijn man komt het lastig uit vanwege een deadline. Ik haal diep adem en schrijf terug: “Ok, tot dan!”

Uit beleefdheid vage plannen maken zonder de intentie je hieraan te houden. Ik leer het nog wel!