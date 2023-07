In het VK is een agent met een tulband heel normaal: ‘Politiewerk draait om het begrijpen van de gemeenschap die je wilt beschermen’

De Britse politieman Harvinder Singh Rai (52) vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering van plan is alle zichtbare religieuze uitingen te verbieden voor politieagenten die contact hebben met het publiek. ‘Kortzichtig’ en ‘ongemakkelijk’ noemt hij het. Al haast hij zich erbij te vermelden dat hij dat uiteraard puur als ‘waarnemer van buitenaf’ zegt. “Dergelijke politieke beslissingen moeten uitsluitend Nederlanders zelf aankaarten bij hun regering. Dat is niet aan mij.”

Singh Rai is voorzitter en oprichter van de National Sikh Police Association UK. Dat is een organisatie die opkomt voor de belangen van politiemensen die de van origine Indiase Sikh-religie aanhangen. Van die agenten zijn er minstens 2000 in het VK. In het land wonen bijna een half miljoen Sikhs.

Maar toch, als zo’n observator van buitenaf denkt hij dat het Nederlandse beleid het vertrouwen in de politie zal schaden. Want het geeft een signaal af van ongelijke behandeling. En vertrouwen in de politie is juist essentieel voor een effectief opererend korps en dus een veiliger samenleving.

“Wanneer iemand ziet dat een lid van zijn eigen bevolkingsgroep een politie-uniform draagt, zal hij er eerder op rekenen dat de politie hem met respect zal behandelen”, legt hij uit. “Politiewerk draait immers om het begrijpen van de gemeenschap die je wilt beschermen: om empathie en compassie.”

Façade van neutraliteit

Singh Rai wil er niet aan dat religieuze uitingen afbreuk zouden doen aan de neutraliteit van het politiewerk, zoals de Nederlandse minister van justitie Dilan Yesilgöz stelt. “Door dat te zeggen verschuilt de overheid haar religieuze vooroordelen achter een façade van neutraliteit. Het zou goed zijn als de beleidsmakers eerlijker zouden reflecteren op wat hen werkelijk beweegt om zulke regels in te voeren. Het tast het recht op vrijheid van godsdienst aan, terwijl de politie de rechten van mensen juist moet beschermen. Dat maakt het regeringsbesluit ook voor de politie zelf ongemakkelijk, lijkt me.”

De Britse Sikh en politieman Harvinder Singh Rai. Beeld Express & Star, RV

In het Verenigd Koninkrijk is een dergelijke maatregel ondenkbaar. Gelukkig voor Singh Rai. Als Sikh-man moet hij vanuit zijn religieuze overtuiging altijd een tulband dragen. Als dat zou worden verboden, zou hij zijn werk als politieman in de Engelse regio West Midlands niet langer kunnen doen. De tulband is voor een Sikh niet zomaar een hoofddeksel dat je even kunt afzetten tijdens je werk.

Zijn hypothetische ontslag zou een verlies betekenen voor de Britse politie. Singh Rai werd vorige maand nog koninklijk onderscheiden voor zijn bijna dertig jaar lange inzet om het politiekorps diverser en inclusiever te maken. “Het is een eer. En een bevestiging dat het werk dat ik doe – en vele collega’s met mij – in het VK wordt gewaardeerd.”

Want ook voor de kennis en ervaring binnen het korps is diversiteit belangrijk, meent hij. “Collega’s met verschillende culturele achtergronden en religies kunnen elkaar informeren en adviseren. Daardoor weten zij beter om te gaan met mensen met een andere afkomst of religie dan die van henzelf.” Door religieuze uitingen te verbieden, bestaat de kans dat de diversiteit bij de politie afneemt.

Uitzonderingsposities

Het debat dat in het VK nog het dichtst in de buurt kwam bij de discussie in Nederland rond de politie, had betrekking op Sikh-bouwvakkers. Lang waren zij verplicht om, net als ieder ander, een helm op te zetten op bouwlocaties. Maar die past niet over hun tulband. Dus vochten Sikhs de verplichting aan. Met succes. De Britse regering veranderde de wet in 2015. Sindsdien mogen Sikhs zonder helm de bouwsteigers op. Singh Rai: “En wij hebben ook andere uitzonderingsposities. Zo mogen Britse Sikhs al sinds de jaren zeventig zonder helm brommer- en motorrijden.”

Waarom in het VK meer respect bestaat voor de vrijheid van religie dan in Nederland, durft de Britse politieman niet te zeggen. “Maar er lijkt hier inderdaad meer compassie te heersen, meer begrip ten opzichte van de diversiteit van de samenleving. Nederlanders zijn een zeer sympathiek volk, juist daarom is het zo jammer dat de recente berichten de reputatie van jullie land geen goed doen.”

Want wat is de volgende stap? Nederland verbood eerst de boerka in de openbare ruimte. Nu dus zichtbare religieuze uitingen bij de politie. “Wat stopt je dan nog om over een tijdje bijvoorbeeld ook uitingen van seksuele geaardheid te verbieden bij de politie? Of om te zeggen dat mensen met een bepaalde raciale achtergrond niet langer bij de politie mogen werken?” Singh Rai vindt het een gevaarlijke glijdende schaal. “Nederlanders moeten zich daar bewust van zijn.”

