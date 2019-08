In het ultraconservatieve Saudi-Arabië mogen vrouwen vanaf vrijdag voor het eerst zonder toestemming van een mannelijk ‘voogd’ reizen. Zij mogen vanaf 21 jaar zelfstandig een paspoort aanvragen, een kind aangeven en hun burgerlijke staat aangeven. Kroonprins Mohamed bin Salman wordt gezien als de drijvende kracht achter de nieuwe vrouwenwetgeving.

Op sociale media prezen sommige Saudische vrouwen de nieuwe wetgeving. Mohamed bin Salman zegt Saudi-Arabië moderner te willen maken. Hij voerde vorig jaar de wet in dat vrouwen mogen autorijden, en dat vrouwen en mannen samen concerten mochten bezoeken. Ook stelde hij een vrouwelijke ambassadeur aan in de Verenigde Staten - de belangrijkste bondgenoot van Saudi-Arabië. Deze ambassadeur, Reema Bandar al-Saud, reageerde vrijdag verheugd via Twitter op de nieuwe vrouwenwetgeving, en schreef dat die ‘zonder twijfel echte verandering zal brengen voor Saudische vrouwen.’

Maar in het Saudi-Arabië van Bin Salman gaan vrouwenemancipatie en -repressie hand in hand. Hoewel vrouwen mogen autorijden, worden de vrouwen die zich hard maakten voor de opheffing van het verbod vervolgd, onder wie Loujain al-Hathloul. Zij werd samen in maart met negen andere vrouwen vervolgd voor hun activisme - volgens Saudi-Arabië begingen zij een ‘cyber-misdaad’. Minstens vier vrouwen zouden zijn gemarteld in detentie. Ze zouden stroomstoten toegediend hebben gekregen, stokslagen ontvangen hebben en seksueel misbruikt. Zij hebben geen advocaten, en mogen geen contact hebben met buitenlandse journalisten of diplomaten.

Andere vrouwen ontvluchtten het afgelopen jaar Saudi-Arabië, en vroegen asiel aan in westerse landen. De nieuwe reismogelijkheden kunnen ertoe leiden dat meer vrouwen het land zullen ontvluchten.

Ondanks de wetgeving hebben vrouwen nog wel toestemming nodig van een man om een gevangenis of een vrouwenopvanghuis te verlaten. Ook kunnen vrouwen de Saudische nationaliteit niet overdragen aan hun kinderen, en is alleen de toestemming van de vader geldig bij het bekrachtigen van een huwelijk van een van de kinderen.

