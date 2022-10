In het Palestijnse vluchtelingenkamp kent iedereen wel iemand die gedood is

Door de smalle stegen van het vluchtelingenkamp in de Palestijnse stad Jenin klinkt een maar al te bekend geluid: een langgerekte oproep voor de begrafenis van een martelaar, een inwoner van het kamp die is gedood in de strijd tegen Israël. De galmende klanken zijn niet het enige bewijs van de dodelijke schietpartijen deze ochtend: op straat ligt het bloed van twee gedode Palestijnse militanten, tussen de kapotgeschoten muren en autoruiten.

Een van de slachtoffers is de broer van Islam Dabaya, die condoleances in ontvangst neemt in een speciaal daarvoor ingerichte zaal. Tientallen mannen schudden zijn hand en spreken dezelfde woorden uit: moge God hem genadig zijn. In kleine bekertjes wordt koffie uitgeschonken. Aan de muur hangen meer dan honderd foto’s van mensen die zijn broer voorgingen, vrijwel zonder uitzondering jonge mannen. “Ik had er rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren”, zegt Dabaya met een zachte stem. “Iedereen die hier woont, houdt daar rekening mee.”

Meer en heviger invallen

Vrijdagochtend werd zijn 20-jarige broer Mateen gedood bij een inval van het Israëlische leger, dat het kamp binnentrok om gezochte Palestijnen te arresteren. Het kwam tot schietpartijen met inwoners van het kamp, waarbij Dabaya en een andere Palestijnse militant werden gedood. Ook werden meerdere Palestijnen opgepakt, meldde het Israëlische leger, onder wie een strijder van Hamas, dat door Israël en westerse landen als terreurbeweging wordt beschouwd. Sinds een reeks aanslagen dit voorjaar heeft het leger de frequentie en hevigheid van de invallen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever sterk opgevoerd.

De gevolgen zijn groot: dit jaar werden in het gebied al meer dan honderd Palestijnen gedood, het hoogste aantal sinds 2015. Alleen al de afgelopen week werden in bezet gebied acht Palestijnen en twee Israëlische militairen doodgeschoten. Een deel van de slachtoffers zijn gewapende strijders, zoals ook vrijdagochtend het geval was, maar ook veel burgers worden getroffen. Zo werd hier in Jenin in mei de bekende Al Jazeera-verslaggever Shireen Abu Akleh tijdens haar werk doodgeschoten door een Israëlische militair.

De begrafenis van de omgekomen militant Abdallah Abu Tin die werd gedood bij een inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp in Jenin op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Beeld Ahmad Al-Bazz

Iedereen in het vluchtelingenkamp kent wel iemand die dit jaar is omgekomen, zegt buurtgenoot Abu Al Hani, terwijl hij van zijn koffie drinkt in de rouwzaal. Hij is opgegroeid in het kamp, maar als je vraagt waar hij vandaan komt, zegt hij uit de buurt van Haifa, een stad aan de Israëlische kust. Zoals de meeste inwoners van het kamp is zijn familie gevlucht uit het gebied dat nu Israël is, om daar nooit meer terug te keren.

Op straat heerst uitzichtloosheid

In het kamp, dat in de jaren vijftig gebouwd werd om deze Palestijnse vluchtelingen te huisvesten, heerst een stemming van uitzichtloosheid. Veel mannen lopen werkloos rond, en overal hangen posters van martelaren. De Palestijnse Autoriteit, die met Israël samenwerkt en hier formeel het gezag voert, is op straat niet te bekennen. Wel hangen er vlaggen van militante bewegingen als Hamas en Islamitische Jihad.

De foto’s van martelaren worden in rap tempo bijgedrukt: bij het ziekenhuis hangt een net geprinte afbeelding van een man met in beide handen en ook om zijn nek een geweer. Hij werd hier vrijdagochtend gedood: zijn bloed ligt nog op straat. Hij was arts, maar ook verbonden aan een van de Palestijnse gewapende groeperingen. Volgens ooggetuigen vuurde hij op het voorbijtrekkende Israëlische leger, waarna hij door het hoofd werd geschoten.

Inmiddels is zijn lichaam in een Palestijnse vlag gewikkeld en wordt het door een menigte door de straten gedragen op weg naar de begraafplaats. Mannen met maskers op en sjaals voor het gezicht schieten de lucht in. De luide spreekkoren richten zich tegen de Israëlische geheime dienst en het leger: ‘De confrontatie komt eraan!’.

Ze kan de roep om wraak wel begrijpen, zegt kinderarts Hiba Yahia op de parkeerplaats van het ziekenhuis, waar net de rouwstoet vertrokken is. “Ja, zeker. Na wat er vandaag weer gebeurde, kun je moeilijk aan vrede denken.” Iets wat op vrede lijkt, is op deze plek sowieso moeilijk voor te stellen. Onderhandelingen daarover zijn een schim uit het verleden. De Israëlische bezetting en het telkens weer oplaaiende geweld is voor de inwoners van het kamp de enige realiteit. Maar zo erg als dit jaar is het in Jenin lang niet geweest. “Ik zou willen dat het veranderde”, zegt de arts. “Maar ik zou niet weten hoe.”

