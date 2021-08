In het nauw gedreven vertoont Andrew Cuomo trumpiaanse trekjes

De staat New York was begin 2020 het mondiale epicentrum van de coronapandemie, maar de gouverneur glorieerde. Half Amerika hing aan de lippen van Andrew Cuomo, die in dagelijkse persconferenties uitgebreid uiteenzette hoe het liep met de crisisbestrijding. Wat een contrast met Donald Trump, zo was de algemene indruk, want op dat moment deed die Covid-19 nog af als een complot om zijn presidentschap in diskrediet te brengen. Was Cuomo eigenlijk niet de gedroomde Democratische presidentskandidaat?

Ook destijds waren er al critici die zich afvroegen of de gouverneur zich niet beter met daadwerkelijke crisisbestrijding bezig kon houden, in plaats van er in de media urenlang over te vertellen. Want los van de persconferenties kon hij ook nog op een gewillig – en niet al te kritisch – oor rekenen in de veelbekeken CNN-nieuwsshow van zijn broer Chris. Bij alle breed uitgemeten contrasten deelden Cuomo en Trump ook een eigenschap: een obsessie voor hun mediasucces. Na de persconferenties informeerde Cuomo altijd als eerste naar de kijkcijfers, zo beschrijft een reconstructie van The New York Times.

En Cuomo was eveneens afkomstig uit een gegoed New Yorks nest. Zijn vader Mario werd in 1983 ook al gouverneur van de staat New York. Andrew zette zijn eerste stappen in de politiek als diens campagnemanager, en werkte daarna als politiek assistent. Hij wordt nog steeds herinnerd om de intimiderende manier waarop hij zaken afdwong. Cuomo maakte er geen vrienden mee, wel carrière. In de regering van Bill Clinton werd hij minister van volkshuisvesting.

Pragmaticus met botte stijl

Als gouverneur van New York, sinds 2011, gold hij naar buiten toe als een pragmatische Democraat met een ietwat botte stijl, die de financiën aardig op orde had. Achter de schermen kregen steeds meer mensen genoeg van de man die ook naaste medewerkers en bondgenoten bedreigde als hem dat politiek uitkwam. “Hij is geen aardig persoon en heeft geen echte vrienden”, aldus een voormalige medewerker in The New York Times. “Als je niet op vrienden kunt terugvallen als je in de problemen komt, dan ben je gezien.”

De problemen voor Cuomo begonnen toen hij in de roes van zijn pandemische mediasucces voor vier miljoen dollar een contract tekende voor een boek over leiderschap, en daar tegen de regels in medewerkers van de staat New York aan liet werken (er werden uiteindelijk maar 45.000 exemplaren van verkocht). Het gemopper daarover vond zijn weg naar de media. Nog vernietigender was het nieuws dat Cuomo’s naaste medewerkers hadden gesjoemeld met de cijfers over doden in verpleeghuizen. Toen er ook nog geruchten over seksuele intimidatie naar buiten kwamen, stelde de openbaar aanklager van New York een onderzoek in.

Het rapport verscheen deze week, zit vol met voorbeelden van ongepast en intimiderend gedrag, en lijkt het politieke einde van Cuomo te bezegelen. De ene na de andere Democraat laat hem nu vallen, en ook president Biden heeft zich inmiddels aangesloten bij dat koor. Cuomo zelf laat in deze crisis een trekje zien dat we al van Donald Trump kennen: hij ontkent glashard, gaat in de tegenaanval en weigert plaats te maken. Hij wil in 2022 gewoon worden herkozen.

