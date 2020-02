In het Finse leger delen mannen en vrouwen de uniseksbarak

Het vermeende Scandinavische seksegelijkheidsparadijs is niet langer voorbehouden aan diens burgerbevolking. Ook Noord-Europese strijdkrachten maken een egaliseringsslag. De Finse minister van defensie Antti Kaikkonen kondigde afgelopen week de komst van uniseksvertrekken aan. De legerbarakken hebben nu nog gescheiden afdelingen voor mannen en vrouwen, maar daar moet verandering in komen, meende ook de Finse dienstplichtigenvakbond. Vanaf het voorjaar begint een proef met drie gemengde eenheden die slaap- en leefvertrekken delen.

De Finnen zijn niet de eersten: de Deense strijdmacht kent sinds een paar jaar genderneutrale barakken, de legers van Noorwegen en Zweden voeren al decennia een gelijksoortig beleid. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie onder Deense militairen zou, sinds de introductie van de gedeelde vertrekken, beduidend afgenomen zijn, droeg de Finse luitenant-generaal Petri Hulkko aan als argument.

Privacy in douches

Twee derde van de vrouwen in het Finse leger heeft aangegeven achter de egaliseringsmaatregel te staan. Gescheiden accommodaties werkten, aldus hun woordvoerder, isolatie en discriminatie in de hand. Door hun aparte locatie zouden ze bovendien niet ­altijd dezelfde orders of aanwijzingen krijgen als hun mannelijke collega’s. Ruim twee derde van de mannen in de Finse strijdkrachten is eveneens voorstander van gemengde barakken. Privacy in douches en op toiletten is gegarandeerd, verzekert het ministerie.

Toch blijft oorlog ook in Finland een mannenaangelegenheid. Het land kent een lange traditie van militaire dienstplicht, maar die geldt alleen voor de mannelijke helft van de bevolking. Vrouwen hebben pas sinds 1995 de mogelijkheid zich op vrijwillige ­basis aan te melden voor het leger. Jaarlijks beginnen tussen de twintig- en dertigduizend Finse jongemannen aan hun militaire training, voor vrouwen schommelt dat aantal tussen de paar honderd en duizend.

De Finnen steunen de dienstplicht

Finland kent een grote militaire bereidheid. Ruim 80 procent van de Finse mannen tot 25 jaar staat achter de dienstplicht. Finland is het enige EU-land dat grenst aan Rusland en geen lid is van de Navo. Het ministerie van defensie geeft aan voorbereid te zijn ‘eigen grenzen en vrijheid’ te bewaken.

Dat bleek niet altijd makkelijk. Tot 1917 stond Finland eeuwen onder respectievelijk Zweeds en Russisch gezag. In 1918 vocht de Finse bevolking een burgeroorlog uit en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Finnen gedwongen zich te verdedigen tegen de Sovjet-Unie, later tegen nazi-Duitsland.

