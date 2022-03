In het Ethiopische Tigray zijn de inwoners uitgehongerd, wapenstilstand moet noodhulp mogelijk maken

De rebellen in de noordelijke Ethiopische provincie Tigray respecteren een staakt-het-vuren, dat eenzijdig door de regering in Addis Abeba is uitgeroepen. Zo kan de noodhulp op gang worden gebracht. In Tigray is meer dan 90 procent van de 5,5 miljoen inwoners afhankelijk van voedselhulp.

De afgelopen maand kregen slechts enkele tienduizenden mensen voedsel. Vrachtwagens van de Verenigde Naties en het World Food Program (WFP) worden al maanden tegengehouden of belaagd. De strijdende partijen verwijten elkaar de hulp niet door te laten in de burgeroorlog, die inmiddels zestien maanden duurt. In november 2020 begon het conflict toen rebellen in Tigray de wapens opnamen tegen de centrale regering.

Ook strijd in Amhara en Afar

De strijd verplaatste zich vanaf juni vorig jaar van Tigray naar de aangrenzende deelstaten Amhara en Afar, nadat het Ethiopische leger de deelstaat Tigray met veel haast verliet vanwege de grote verliezen die het daar in gevechten leed. De Tigrayese eenheden van de Tigray Defence Force (TDF) rukten vervolgens op richting Addis Abeba. Hierdoor sloegen nog eens honderdduizenden mensen in de buurdeelstaten op de vlucht.

De opmars werd eind vorig jaar tot stilstand gebracht toen het Ethiopische leger effectief Turkse drones begon in te zetten tegen de TDF. De Tigrayers trokken zich gedeeltelijk terug, maar blijven delen van Amhara en Afar bezetten.

De regering onder leiding van premier Abiy Ahmed probeert nu uit de impasse te komen, mede onder grote druk van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Addis Abeba riep de TDF op zich terug te trekken uit Amhara en Afar. De leiding van de Tigrayers liet weten de wapenstilstand in acht te nemen zolang voedsel, medicijnen en hulpgoederen, zoals tenten, dekens en warme kleding Tigray daadwerkelijk bereiken.

Onzekerheid

Het is onduidelijk hoe het toezicht op het staakt het vuren wordt geregeld. Naast het Ethiopische leger nemen milities uit Afar en Amhara deel aan de strijd, evenals bataljons uit het buurland Eritrea. Of alle partijen zich aan de wapenstilstand zullen houden, is voorlopig afwachten. Het is wel de eerste keer sinds het uitbreken van de burgeroorlog in november 2020 dat de strijdende partijen tot een overeenkomst zijn gekomen.

De noodsituatie in vooral Tigray neemt ongekende vormen aan. In de bergachtige deelstaat is gebrek aan alles. Jan Nyssen, hoogleraar aan de Universiteit Gent, heeft een team samengesteld om gegevens te verzamelen over het aantal slachtoffers in Tigray. Hij schat dat er inmiddels tussen de driehonderdduizend en vijfhonderdduizend Tigrayers zijn omgekomen door uithongering, gebrek aan medische hulp en geweld.

De cijfers zijn niet te verifiëren omdat Tigray volkomen van de buitenwereld is afgesloten. Wel waarschuwden diverse VN-organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), keer op keer voor de desastreuze gevolgen van de burgeroorlog voor de inwoners van Tigray, Amhara en Afar.

De VN en de VS verwelkomden de eerste stap van Ethiopië om de wapens neer te leggen, en daarmee de noodhulp op gang te brengen.

