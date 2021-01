In het Braziliaanse Manaus is geen zuurstof meer voor coronapatiënten, artsen moeten kiezen wie ze behandelen

Een ongekende toename van het aantal coronabesmettingen in Manaus, een miljoenenstad in de Braziliaanse Amazone, zorgt voor een zuurstoftekort in de ziekenhuizen. Wanhopige familieleden van besmette patiënten op de intensive care doorkruisten de afgelopen dagen de stad op zoek naar zuurstof. Op sociale media circuleerde een video van ellenlange rijen wachtende mensen met cilinders om te laten vullen. Het ziekenhuispersoneel probeerde ondertussen met handmatige zuurstofvoorziening het leven van de patiënten te redden. Maar dit vergt veel menskracht, omdat de handeling maar een minuut of twintig is vol te houden.

Artsen zeggen dat ze in veel gevallen nieuwe patiënten niet meer kunnen behandelen. Het Openbaar Ministerie van de deelstaat Amazonas kondigde een onderzoek aan naar hoeveel mensen er door zuurstoftekort zijn overleden. Artsen vrezen dat ook mensen die niet zijn overleden blijvend hersenletsel aan het zuurstoftekort zullen overhouden.

Explosieve toename

“Ziekenhuizen werden plekken om te stikken”, zo zei onderzoeker Jesem Orellana van het epidemiologische instituut Fiocruz tegen de pers. Hij wijt de explosieve toename in het aantal besmettingen aan het niet opvolgen van een lockdown die was afgekondigd voor de feestdagen. Aanhangers van president Bolsonaro, die de ernst van het virus relativeert, protesteerden ook de afgelopen dagen tegen verdere beperkingen.

Een vrachtwagen laadt vloeibare zuurstof bij het vliegveld van Manaus. Beeld Reuters

Daarnaast maakt Orellana zich zorgen over een nieuwe variant van het virus, die mogelijk besmettelijker is. Deze ‘Braziliaanse variant’ werd aangetroffen bij twee Japanse toeristen die de Amazone hadden bezocht, en is al in meer landen opgedoken. Donderdag werden in de deelstaat Amazonas 3816 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record.

De firma die in Manaus zuurstofcilinders levert probeert in buurland Venezuela meer zuurstof te pakken te krijgen. Minister van gezondheidszorg Eduardo Pazuello kondigde donderdagavond aan legervliegtuigen met cilinders te sturen. Sommige patiënten worden overgebracht naar andere deelstaten.

Het medicijn chloroquine

Minister Pazuello en president Jair Bolsonaro kregen een storm van kritiek vanwege de ontwikkelingen in Manaus. Het ministerie van gezondheidszorg was op de hoogte van het dreigende tekort, maar nam geen maatregelen, aldus een functionaris van het Openbaar Ministerie tegen de krant Época. Pazuello drong in plaats daarvan aan op de toediening van het medicijn chloroquine bij mensen bij wie de ziekte nog in een vroeg stadium verkeert. De regering Bolsonaro houdt vast aan het standpunt dat chloroquine een adequaat middel is bij de bestrijding van Covid-19, terwijl de wetenschappelijke wereld het erover eens is dat dit niet is aangetoond.

Vaccinatie is in Brazilië nog niet begonnen en er is ook geen plan. De twee vaccins die voorhanden zijn moeten nog worden goedgekeurd door Anvisa, de toezichthouder voor gezondheidszorg.

Bij tegenstanders van de president zwelt de roep om impeachment aan naar aanleiding van de chaos in Manaus. Er liggen al meer dan vijftig verzoeken daartoe bij de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maar deze heeft nog geen verzoek in behandeling genomen, volgens politiek analisten omdat er in het parlement geen meerderheid voor is.

