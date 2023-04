In het bergdorp van Star Wars heeft de jeugd maar twee opties: smokkelen of illegaal vertrekken naar Europa

In zijn dagdromen banjert Ali Meziane (37) met jeugdvrienden omhoog en omlaag door de smalle witte straatjes van hun bergdorpje Taoujout in Zuid-Tunesië. Ze praten wat, groeten oud-klasgenoten en pakken een terrasje met uitzicht op de vallei met hoge palmbomen. Er zijn in die wereld “nieuwe bedrijfjes en allerlei soorten clubs”, mijmert Meziane. “En we werken allemaal ergens in de omgeving.”

Dit is de droom van Meziane. In werkelijkheid is Taoujout een dorp zonder cafés, restaurants, clubs, sportverenigingen of bedrijfjes, verstild en museumachtig. “En er zijn bijna geen jongeren en banen”, vult Meziane aan. “Mijn vier zussen en twee broers zijn uitgewaaierd naar de hoofdstad Tunis. Net als de meeste van mijn vrienden. Ze hadden geen keus.”

Midden in het straatje staat hij van de ene voet op de andere te wiebelen, omringd door twee oudere mannen. Meziane tuurt naar de man op het lage plastic krukje naast het propvolle kruidenierszaakje. “Over tien jaar is Taoujout uitgestorven”, voorspelt hij. “Hoogstens woont hier dan nog een handjevol ouderen. Er zijn geen jongeren; de mensen met geld hebben geen ideeën, en de mensen met ideeën hebben geen geld.”

Surrealistisch maanlandschap waarin Star Wars werd opgenomen

Niet dat Taoujout geen historische betekenis heeft. Het gebied rondom Matmata, waar het dorp toe behoort, is juist een ‘must visit attractie’ volgens de reisbureaus. Hier zijn de eerste delen van de sciencefictionfilmserie Star Wars opgenomen.

Reisgidsen jubelen over ‘authentieke berberdorpen’ en het ‘surrealistisch maanlandschap van grottendorpen met woningen boven en onder de grond’. Voor veel Tunesiërs is deze regio een bron van bezieling. Architecten vinden hier inspiratie tot duurzaam bouwen en Tunesische jongeren zoeken er verbondenheid met hun verre voorouders.

Toch ligt de werkloosheid in deze regio met ruim 30 procent twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde en lopen de inwoners hier vijf keer zoveel kans om werkloos te raken als in de stad Sousse.

Meziane kon aan de slag in een van de na de revolutie van 2011 gesubsidieerde banen. Hij had ‘mazzel’, vindt hij. “In de zesde klas van de basisschool moest ik van school af omdat mijn ouders geen geld meer hadden. Dat gold voor zo veel jongeren. Vroeger werden mensen dan schapenhouder, maar door de droogte gaat dat niet meer. Er groeit geen natuurlijk veevoer meer en importeren is onbetaalbaar.”

Beeld Bart Friso

De droogte als sluipmoordenaar

Even verderop, in het sobere café langs de weg naar Tamazret, tussen Taoujout en Matmata, vertelt vijgen-en olijvenboer Mohamed Hedi Harchira (55) hoe de droogte hier als een soort sluipmoordenaar het laatste restje banen vernietigt. “Voor de nieuwe generatie is hier geen toekomst meer. Door de onvruchtbare grond valt met het boerenbedrijf geen droog brood te verdienen.”

Wat hem betreft is het grootste probleem niet het watertekort, maar eerder de manier waarop het water wordt verdeeld. “Alle rechten voor het gebruik van de dichtstbijzijnde waterput zijn naar de Franse oliemaatschappij Perenco gegaan. Die rooft nu onze watervoorraad leeg en wij boeren hebben niet genoeg geld om zelf een put aan te leggen.”

Zo brengt Harchira het gesprek op ‘de systematische onrechtvaardigheid’, of, met andere woorden, de diepgewortelde, historische regionale ongelijkheid in Tunesië. “Tot nu is er nog niet één regering geweest die zich voor ons interesseerde. Investeringen, ook die van Europese fondsen, gaan altijd naar de steden in het noorden en het midden van het land. Laatst hebben leerlingen hun examens gemist doordat de bus niet reed.”

Illegaal naar Europa reizen

Die ongelijkheid zien economisch analisten en mensenrechtenorganisaties als een van de belangrijkste oorzaken van de politieke en economische instabiliteit in Tunesië. “Je begrijpt”, concludeert Harchira, “dat voor jongeren in deze buurt maar twee opties openstaan: smokkelen of illegaal naar Europa reizen.”

Rondom verpleegkundige Rabah Fatima (25) uit Zroua, een ander dorp nabij Matmata, loopt het langzaam leeg, zegt ze. “Bijna iedereen die ik ken, is vertrokken. Sommigen naar Tunis, maar ook vaak naar Europa. Hier is helemaal niets. Straks bestaat het dorp niet meer.”

Het is vrijdagmiddag en Rabah Fatima zit omringd door familieleden in de rijk ingerichte woonkamer van haar ouderlijk huis. Doordeweeks geeft ze EHBO-les en werkt ze op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Tunis, maar in de weekenden is ze liefst in Zroua. “Ik voel mij in Tunis niet helemaal thuis. De manier van leven is anders.”

Verpleegster in het buitenland

Uit de verhalen van haar ouders weet ze hoe vruchtbaar en groen het gebied in hun jeugd was. Toen werkten de mannen vaak in de hoofdstad, en de vrouwen op het land. Maar nu heeft het al jaren niet geregend. “De overheid zou in dit gebied moeten investeren”, stelt Rabah Fatima. “Kijk, in Tunis klagen jongeren ook over slechte omstandigheden, maar daar is tenminste openbaar vervoer. Er zijn scholen en ziekenhuizen en je kunt er uitgaan.”

Als ze dagdroomt, dan ziet Rabah zichzelf als verpleegkundige in een goed geëquipeerd ziekenhuis in het buitenland. “Liefst geef ik dan ook les, zoals nu, maar anders alleen een baan als verpleegkundige.”

