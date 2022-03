In het belegerde Marioepol dreigt een humanitaire ramp

De nood in de omsingelde Oekraïense havenstad Marioepol bereikt zo langzamerhand dramatische proporties. De stad met zo’n 430.000 inwoners in het zuiden van het land zit al dagen vrijwel zonder drinkwater, voedsel en medicijnen. Het beladen woord ‘genocide’ valt. Veel kinderen in de stad hebben volgens het Internationale Rode Kruis niet meer te eten.

“Marioepol is volkomen afgesloten voor zowel de evacuatie van mensen als voor het verlenen van humanitaire hulp”, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Vrachtwagens met hulpgoederen vanuit de stad Zaporizja keerden donderdag terug zonder Marioepol te hebben bereikt. Op de route die was afgesproken met de Russen werd nog steeds hevig gevochten.

De havenstad wordt door de Russische troepen onophoudelijk bestookt met bommen, raketten en mortieren. Burgers in veiligheid brengen via een met de Russen afgesproken corridor mislukte voor de zoveelste dag op rij door aanhoudende beschietingen.

Internationaal was er grote woede over de dodelijke aanval op een kinderziekenhuis woensdag in Marioepol, waarbij drie doden vielen, onder wie een kind en nog eens zeventien gewonden. “Dit is een oorlogsmisdaad”, oordeelde de Britse minister van defensie James Heappey. De buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie Josep Borrell liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Lariekoek

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov verwierp de internationale kritiek als lariekoek. Het ziekenhuis was volgens hem een uitvalsbasis voor rechts-extremistische Oekraïense strijders. In het gebouw waren geen patiënten aanwezig, zo meldde Lavrov

In Marioepol voltrekt zich ondertussen een humanitaire ramp. De stad is door Russische troepen volledig omsingeld en wordt kapotgeschoten. Elektra, gas en verwarming zijn er niet meer. Honderdduizenden inwoners zoeken bij nachtelijke temperaturen van 4 tot 6 graden onder nul in kelders en buiten een veilige plek tegen de moordende inslagen.

Het overleg tussen de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne in de Turkse badplaats Antalya donderdag leverde geen resultaten op. “Lavrov week niet af van zijn traditionele retoriek”, zo kwalificeerde de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmitro Koeleba het gesprek. Koeleba hoopte voortgang te boeken als het gaat om een staakt-het-vuren, waarbij burgers in de vele steden in veiligheid gebracht kunnen worden. Ook stelde hij de noodtoestand in Marioepol aan de orde, maar vond bij Lavrov geen gehoor om tot een oplossing voor de veiligheid van de inwoners te komen. De Oekraïense regering verwijt de Russen de bewoners van Marioepol in gijzeling te houden zolang de stad niet ingenomen kan worden.

Ontsnappen aan het geweld

Inmiddels zijn zo’n 2,3 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht naar Polen, Slowakije of Hongarije. Het einde van de stroom mensen die probeert te ontsnappen aan het Russische geweld is voorlopig nog niet in zicht. Bovendien zijn veel mensen naar andere, nog veiligere gebieden in Oekraïne zelf gevlucht, vooral in het westen van het land. De hoofdstad Kiev is qua inwonertal inmiddels gehalveerd, volgens burgemeester Volodimir Klitsjko. Van de bijna 4 miljoen zijn er circa 2 miljoen mensen in de hoofdstad achtergebleven.

De Russische troepen naderen Kiev en in plaatsen eromheen wordt gevochten. Oekraïense troepen graven zich in rond de hoofdstad om de confrontatie aan te gaan met het Russische leger, dat nog steeds een konvooi van zestig kilometer lengte heeft staan op de weg naar Kiev.

Het vermoeden is dat het Russische leger Kiev niet zal binnentrekken, net als Marioepol en andere steden, omdat gevechten van deur tot deur leiden tot grote verliezen voor de aanvaller en heel veel dode Russische soldaten oplevert. Gevreesd wordt dat Rusland zijn toevlucht neemt tot het kapotschieten van steden als Kiev en Marioepol totdat ze zich overgeven.

