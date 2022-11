In het Amerika van nu is iedere verkiezingsuitslag een oorlogsverklaring

Bij de presidentsverkiezingen van 2008 nam John McCain, een Vietnam-veteraan en Republikein van de oude stempel, het op tegen een jonge, zwarte en joviale Democraat met politiek potentieel. Een klassiek voorbeeld van oude garde tegen nieuwe generatie.

Ik was in de aanloop naar diezelfde verkiezingen een half jaar als journalist in de VS en herinner me een spannende tijd met scherpe debatten, een nieuwe rol voor het internet als campagnemiddel, en schamperende grapjes over McCain's beoogde vicepresident Sarah Palin, die het feit dat ze Rusland kon zien liggen vanuit haar achtertuin in Alaska aanvoerde als buitenlandervaring. Door de bank genomen hadden de kandidaten, in ieder geval in het openbaar, respect voor elkaar. Geen van twee betwijfelde de uitslag.

Pas nu, in het tijdperk-Trump, realiseer ik me hoezeer dat laatste afstraalde op de kiezers. Stemmers spraken zonder schroom hun steun voor ‘hun’ kandidaat uit met een gazonbord of bumpersticker. De beroemde tekening van Obama door Shepard Fairy, met in koeienletters het woord ‘Hope’, hing achter de Democratische ramen, en bij Republikeinse huizen wapperden trots de McCain-vlaggen.

Geen borden meer voor het huis

Dit is geen nostalgisch sprookje over hoe alles vroeger beter was. Maar veertien jaar geleden trokken complottheorieën over gestolen verkiezingen nog geen families en vriendengroepen uit elkaar. Mijn Amerikaanse schoonmoeder wil haar politieke voorkeur niet meer uitspreken met een bord voor het huis, zegt ze stellig. Zelfs niet in het rustige kustplaatsje in Maine waar ze al tientallen jaren woont. “Op de hoek misschien?” antwoordt ze twijfelend over het stukje grasland verderop, dat van niemand lijkt te zijn.

Op reportagereis in de zuidelijke staat Georgia zag ik drie weken voor de tussentijdse verkiezingen nauwelijks de namen van democraat Stacey Abrams en republikein Brian Kemp in de tuinen, terwijl dit toch de tegenpolen zijn die momenteel strijden om de invloedrijke gouveurnerstitel. Idem met senaatskandidaten Raphael Warnock en Herschel Walker.

Wat publiekelijk niet meer tot uiting komt, ettert ondertussen onderhuids verder. De Republikeinen die ik in Georgia met moeite te spreken kreeg ‘vertrouwen’ de Democraten per definitie niet, en de pers eigenlijk nog minder. Democraten vertelden me dat ze ‘eigenlijk geen Republikeinen meer kennen’. Ze haalden er bijna schuldbewust hun schouders bij op, alsof ze wilden zeggen: ‘wat doe je eraan?’ Uit deze vervreemding is een vijand makkelijk geboren.

Ingebeelde fraude

Dat maakt van deze tussentijdse verkiezingen een belangrijke test voor de presidentsverkiezingen van 2024. Twee jaar geleden brak chaos uit toen Donald Trump, na vier tumultueuze jaren in het Witte Huis waarin feiten sowieso niet de boventoon voerden, de verkiezingsuitslag betwistte. Dat doet hij nog steeds, en slechts twee jaar later staat bij 60 procent van alle Amerikanen tenminste één ‘election denier’ als kandidaat op het stembiljet.

Bij stembureaus patrouilleren wantrouwige Republikeinen om ingebeelde fraude te voorkomen en stembusmedewerkers die ik in Georgia tegenkwam doen hun werk dit jaar met samengeknepen billen. Ze hebben duidelijk moeite om het Amerika van tien jaar geleden te verenigen met het Amerika van nu, waarin we onbewust als land al zo lang onze adem inhouden dat we gevoelsmatig ieder moment kunnen ontploffen.

Het ziet ernaar uit dat een recordaantal mensen in de VS op 8 november gaat stemmen, maar het moment erná, de collectieve zucht na een uitputtende race, zal waarschijnlijk uitblijven. Meerdere Republikeinse kandidaten hebben al aangekondigd dat ze de resultaten niet zomaar zullen accepteren.

In het huidige politieke klimaat is de strijd dus nooit gestreden. Een verkiezingsuitslag is geen eindpunt, maar een oorlogsverklaring, en de negatieve gevolgen daarvan zijn voor iedereen voelbaar - aan welke kant je ook staat.