In Groot-Britannnië is Kerst heilig, en Johnson durft daar niet aan te komen

Het klonk zo gul, een kleine maand geleden. Boris Johnson wilde de Britten in dit zo beroerde jaar toch nog een beetje Kerst gunnen. Van 23 tot 27 december is het toegestaan om met drie verschillende huishoudens thuis af te spreken. Er is geen maximum gesteld aan het aantal gasten, zodat er met drie grote gezinnen al snel meer dan tien mensen aan tafel kunnen zitten.

Alleen is niets zo verraderlijk als de ontwikkeling van het coronavirus. Het aantal besmettingen liep ook in Groot-Brittannië weer in rap tempo op de afgelopen weken, waardoor het steeds onlogischer begon te klinken om de kerstuitzondering in stand te houden. Daar waar eind november, op het moment van Johnsons aankondiging, er nog ongeveer 12 duizend besmettingen per dag werden geregistreerd, is dat inmiddels al geklommen tot meer dan 35 duizend per dag. Het aantal coronadoden schiet dagelijks regelmatig tot boven de 500.

“Deze kerstversoepelingen gaan, zonder twijfel, mensenlevens kosten”, zei Chaand Nagpoul, voorzitter van doktersvakbond British Medical Association. “Dit zal een aanzienlijke impact hebben op de NHS (de Britse gezondheidszorg, red). Daarom doen we een klemmend beroep op iedereen om goed na te denken over het aantal mensen met wie je kerst wil vieren.” Ook het British Medical Journal, een vaktijdschrift, schreef dat de premier op weg is ‘naar weer een blunder die zal leiden tot veel extra doden’.

Het advies van medici negeren

De noodkreet van medici bereikte ook de oppositie. Keir Starmer, leider van Labour, drukte Johnson op het hart deze waarschuwing niet terzijde te schuiven en alsnog af te zien van de kerstversoepelingen. “Hier gaan we weer”, zei Starmer in het Lagerhuis. “Het advies van medici negeren. En we weten waartoe dit leidt, dat hebben we de afgelopen negen maanden wel gezien. Wat de premier ook zegt, hij kan het feit niet negeren dat Groot-Brittannië het hoogste aantal coronadoden heeft in Europa en dat de economie hier het hardst is geraakt.”

Toch wil Johnson de versoepelingen niet terugdraaien. “Starmer wil Kerst helemaal de nek omdraaien, daar ga ik niet in mee. Hij moet de ballen hebben om dat eerlijk toe te geven, dat mensen wat hem betreft hun kerstplannen kunnen schrappen. Maar dat doet hij niet”, zei hij tijdens het vragenuurtje tegen zijn opponent.

Johnson benadrukte dat Britten hun gezond verstand moeten gebruiken en vooral niet de grenzen op moeten zoeken. “Have a merry little Christmas”, zei Johnson, met de nadruk op little. Hou het klein. “Alleen door logisch na te denken kunnen we hiermee omgaan. Niet door eindeloos veel lockdowns in te voeren.”

Johnson moet behoedzaam opereren

Johnson voelt al de hele pandemie de hete adem in zijn nek van zijn grillige partijgenoten. Tientallen Conservatieve parlementariërs zijn fel tegen te strenge maatregelen, die in hun ogen de economie veel te veel aantasten. Begin december leidde dat tot een pijnlijke situatie in het Lagerhuis toen Johnson strengere maatregelen aankondigde. Meer dan vijftig Conservatieven stemden tegen waardoor de premier uiteindelijk de oppositie nodig om aan een meerderheid te komen. Johnson moet dus uiterst voorzichtig opereren.

Alleen is dit jaar al vaak gebleken dat Britten veelvuldig de grenzen opzoeken, wanneer zij daar de ruimte voor krijgen. Het ‘gezond verstand gebruiken’, zoals Johnson dit voorjaar ook voortdurend benadrukte, kon een razendsnelle groei van het virus niet onderdrukken. Kerst is heilig voor Britten, waardoor de kans bestaat dat veel families toch kriskras door het land zullen reizen om bij elkaar te komen. Met als risico dat januari weer een nieuwe piek aan besmettingen laat zien.

