In gokparadijs Macau halen Chinezen wat thuis niet mag: een Pfizer-vaccin

Het bekendst is Macau om zijn casino’s, het gokken, de lichtjes en het geld. Maar de onafhankelijke administratieve regio, het Chinese Las Vegas genoemd, trekt Chinezen sinds kort om een nieuwe reden – de semi-autonome overheid heeft er het mRNA-vaccin goedgekeurd. Dat is in de rest van China nog altijd niet het geval.

Sinds begin deze maand kunnen toeristen zonder quarantaine een prikreisje maken naar het ziekenhuis van de Macau Universiteit van Wetenschap en Technologie. Zij betalen tussen de 175 en 200 euro voor een shot.

Coronapiek

In China zijn volgens de overheidsloyale nieuwssite Global Times twaalf vaccins goedgekeurd, waarvan Sinovac en Sinopharm de belangrijkste zijn. Die vaccins hebben volgens het wetenschappelijke tijdschrift Nature wel een dempend effect op overlijden en ziekenhuisopnames, maar ze beschermen minder goed dan de door Pfizer en Moderna ontwikkelde mRNA-vaccins, die in een flink deel van de de rest van de wereld zijn ingezet.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie riep China woensdag op om ‘gebruik te maken van alle beschikbare coronavaccins’ om de huidige omikron-uitbraak te bestrijden, inclusief de mRNA-vaccins. Die zijn er genoeg: westerse landen kampen met miljoenenoverschotten – zo moet Nederland binnenkort ruim 8 miljoen mRNA-vaccins weggooien.

Maar naar China gaan die vaccins niet: Macau is op dit moment de enige plek waar Chinezen een mRNA-vaccin kunnen halen. De tweede uitzondering: binnenkort verscheept Duitsland 20.000 Comirnaty-vaccins, geproduceerd door BioNTech, naar China - maar die zijn alleen bedoeld voor Duitse inwoners van het land.

Toch stond China aan het begin van de pandemie wél open voor mRNA-vaccins: sinds 2020 werkte het Shanghaise Fosun Pharmaceuticals samen met het Duitse BioNTech om de vaccins naar China te krijgen, maar de Chinese overheid accepteerde die samenwerking nooit. Zelf deed China ook een poging, met het ontwikkelen van het AWcorna-vaccin. Maar dat vaccin haalde de apotheken nooit: het wordt momenteel uitgerold in Indonesië, maar is in China niet ingezet.

Cijfers Het aantal besmettingen in China stijgt rap. Officiële data meldden op 21 december 6000 nieuwe besmettingen en slechts zeven sterfgevallen. Dat staat in schril contrast met cijfers van het Londense databureau Airfinity, dat spreekt van een miljoen besmettingen en 5000 doden per dag. In totaal zouden 1,6 miljoen mensen kunnen overlijden, als de vaccinatiegraad niet omhoog wordt gekrikt.

Geen acceptatie

Waarom is er zoveel weerstand vanuit China om mRNA-vaccins te accepteren? Daar zijn twee redenen voor, denkt hoogleraar en China-expert Mary Gallagher van de Universiteit van Michigan. “China is nationalistisch en wil bewijzen dat het zelf vaccins kan ontwikkelen, voor het einde van de pandemie.”

Dat dat mislukte, komt volgens de professor onder andere doordat Xi als autoritaire leider weinig weerstand krijgt. “Hem is waarschijnlijk té optimistische informatie gegeven, want niemand wil Xi teleurstellen. Dat kan overkomen als disloyaliteit.” Dat is volgens Gallagher ook terug te zien in de heropening van China. “Die is behoorlijk chaotisch verlopen, zonder goede voorbereiding of debat.”

Vaccintwijfel

Ook twijfelt een deel van de Chinezen aan de werking van mRNA-vaccins. “Die vaccintwijfel heerst met name bij ouderen”, zegt Gallagher. “Dat is een probleem, want dat is juist de groep waar vaccins hevige bijwerkingen kunnen voorkomen.”

Die vaccintwijfel heeft de Chinese overheid zelf in gang gezet, ziet de hoogleraar. “Hun eigen propagandamachine heeft gedurende de pandemie angst aangewakkerd voor de westerse vaccins, die leunen op mRNA-technieken. De staatsmedia verspreidden desinformatie over de zogenaamde bijwerkingen van die vaccins - vergelijkbaar met wat ook in het Westen gebeurde.”

Geen voorbode

De 20.000 te verzenden mRNA-vaccins uit Duitsland zijn dus geen voorbode voor de rest van China, vermoedt Gallagher. “China is te trots om te laten zien dat hun eigen vaccins niet goed genoeg zouden werken.” Een recent aanbod van de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan om vaccins te doneren accepteerde China niet.

Voorlopig blijft Macau de enige optie voor een mRNA-prik. Mogelijk wordt Hongkong binnenkort een tweede optie, want daar werd deze week het gebruik van het Comirnaty-vaccin goedgekeurd. Gallagher: “Hoewel het vooral de jongeren en hoger opgeleiden zullen zijn die gaan, verwacht ik, niet de oudere Chinezen.”

In het ziekenhuis in Macau is de vraag intussen niet bij te houden- wie een prik wil, wacht een week op een afspraak. Door die grote populariteit opent Fosun Pharmaceuticals mogelijk binnenkort een tweede priklocatie in het Chinese casino-oord.

Lees ook:

Na drie jaar leert China pas met het coronavirus samen te leven

In het Chinese Shahe neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. Niemand kan de gevolgen overzien. ‘Het aantal infecties verdubbelt nu per dag. We hebben nog een lange weg te gaan.’