In Finland moeten ze hun geliefde sauna uit

In de onbemande sauna voor de bewoners van Brännö, een eiland in de archipel van Gotenburg, hangt een dwingende notitie: ‘Stook de sauna niet warmer dan een graad of 70 en wees waakzaam dat ALLE elektriciteit voor vertrek uitgeschakeld is’.

De aansporing is niet voorbehouden aan inwoners van Zweden alleen: in het nabijgelegen Finland is de inperking van het saunagebruik vanaf maandag deel van het officiële bezuinigingsbeleid, afgekondigd nadat het Russische Gazprom in mei besloot de gastoevoer naar hun buurland af te sluiten. De gasstop volgde op Helsinki’s weigering de rekening in roebels te betalen.

Een keer per week in de sauna is ook een optie

‘Een graadje lager’, heet de campagne die de Finnen moet motiveren de thermostaat een slag naar links te draaien, korter te douchen, langzamer te rijden, en wat te minderen met de volkseigen maar energieslurpende sauna.

“Dit zijn slechts wat opties”, verklaarde Kati Laakso, woordvoerder van het staatsbedrijf Motiva, tegenover persbureau AFP. Motiva staat samen met de Finse regering en de overheidsautoriteit voor energie achter de publieke actie. “We hopen dat mensen de ernst van de situatie inzien en vrijwillig de aanbevelingen volgen. We staan aan de vooravond van een moeilijke winter.” Ze vervolgde: “Misschien hoeven Finnen niet elke dag de sauna aan te zetten. Een keer per week volstaat mogelijk ook.”

Saunacultuur op de Unesco-lijst

In het dunbevolkte maar dichtbezweethutte Finland is er grofweg een sauna voor elke twee inwoners. Of: op een populatie van 5,5 miljoen telt het land er een geschatte 3 miljoen, waarvan de helft elektrisch, voor een geregeld naakt samenkomen in een temperatuur van omstreeks 85 graden. Appartementencomplexen hebben een sauna; in of bij de meeste losstaande huizen vind je een sauna, en sommige werkgevers bieden een netwerksauna aan. Premier en president hebben een ambtelijke sauna.

Een ‘apotheek voor de armen’, wordt een dergelijk warmtebad doorgaans genoemd. Veelvuldig onderzoek heeft uitgewezen dat de droge hitte bevorderlijk is voor de bloedsomloop en de kans op hartkwalen verkleint. Bijna 90 procent van de Finnen zit minstens eens per week in een zweethut. Het is zo’n prominent onderdeel van de Noordse identiteit dat de saunacultuur in Finland is opgenomen op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed.

Rijkeluishobby

Maar met de huidige energieprijzen dreigt het volksgebruik eerder een rijkeluishobby te worden. Energiebedrijf Vaasan Sahko reikt een oplossing aan: ga eerst eens naar buiten om te voelen of het waait. Bij een fikse wind is de elektriciteit goedkoper en kan je gerust de sauna aan. “Als het waait, hebben we een flink aandeel windenergie. Hoe meer energie, des te lager de marktprijs, en daarom is de prijs van een uur in de sauna goedkoper”, aldus de energiemanager van het bedrijf.

Lees ook:

Nee, mondkapjes hoeven níet in de Finse sauna

Sanna Marin, de Finse premier, kondigde afgelopen dinsdag een nieuwe reeks coronamaatregelen aan nadat het aantal besmettingen de laatste weken in Finland — net als elders — sterk was toegenomen.