In Egypte lopen rijke filmsterren woedend weg tijdens film over armoede

Het Gouna Filmfestival is hét jaarlijkse feestje van Egypte’s culturele elite. Maar naast de belangstelling voor alle internationale films die er te zien zijn en de beroemde filmsterren die op de rode loper verschijnen gaat de aandacht dit jaar vooral naar de ontstane ophef over de film Veren, het filmdebuut van Egyptische regisseur Omar al-Zohairy.

Veren vertelt het verhaal van een vrouw die in haar eentje haar familie moet onderhouden nadat haar man tijdens een kinderfeestje door een goocheltruc in een kip is veranderd. De licht absurdistische film snijdt thema’s aan als armoede, uitbuiting en Egypte’s diepgewortelde klassenmaatschappij. Begin dit jaar won het als eerste Egyptische film ooit een belangrijke prijs voor beginnende filmmakers op het filmfestival van Cannes.

Ondanks dit wapenfeit verliet een groep bekende acteurs en een regisseur halverwege de officiële vertoning in Gouna boos de filmzaal. Volgens hen zou de manier waarop de film armoede in het land afbeeldt Egypte in ‘diskrediet’ brengen, en is het een belediging tegenover de inspanningen van de staat, die zich volgens de verbolgen acteurs inzet om de armoede in het land aan te pakken.

Ook de parlementariër Ahmed Mhenni mengde zich al snel in de zaak, door aan te kondigen dat hij de minister van cultuur om opheldering heeft gevraagd over de vertoning van de film, die volgens hem “een belediging is voor Egypte, omdat hij een onjuist beeld geeft”. De acteur Sherif Mounir lichtte zijn keuze om tijdens de vertoning weg te lopen later verder toe in een talkshow. “Ik heb de zaal verlaten, omdat wat de film liet zien extreem overdreven was”, vertelt hij. “De familie in de film leeft onder verschrikkelijke omstandigheden die totaal abnormaal zijn.”

Die opmerking viel bij veel Egyptenaren niet in goede aarde. Want wat weten die rijke filmsterren nou van de armoede in het land, klonk er met enige hoon op sociale media. Eerder die week werd het filmfestival geopend met een rode loper waarop alle sterren een pracht en praal vertoonden die voor de gewone Egyptenaar onbetaalbaar is; zo verkreeg acteur Khaled Selim de titel van ‘duurste look’ voor zijn pak dat bezet was met diamanten ter waarde van meer dan een miljoen dollar.

Het is een wereld ver verwijderd van de gewone man; een derde van Egyptes honderd miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens van twee dollar per dag. Voor hen zal het het beeld van Egypte dat in Veren wordt vertoond een stuk bekender voorkomen dan voor de sterren in Gouna.

