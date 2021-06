In Egypte is de roep om verkrachting binnen het huwelijk strafbaar te maken steeds luider te horen

Een filmpje van drieënhalve minuut, dat vorige week op Instagram verscheen, is al bijna een miljoen keer bekeken. Het is online gezet door de Egyptische mode-ontwerper Nada Adel en ze vertelt erin hoe haar ex-man – de beroemde zanger en comedian Tameem Y. – haar heeft verkracht toen ze nog getrouwd waren.

Ze kan alleen geen aangifte doen, want volgens de Egyptische wet is verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar. “Ik heb geen zaak, want er bestaat geen wet die mij kan beschermen”, vertelt ze. Ze hoopt met het filmpje het onderwerp bespreekbaar te maken en dat dit uiteindelijk zal leiden tot aanpassing van de wet. “Ik heb hoop, als we dit gesprek openen en het hierover hebben. Misschien kunnen we iets doen, misschien kunnen we de wet veranderen.”

Hoog tijd voor een wetswijziging

Verkrachting binnen het huwelijk is in de meeste landen gecriminaliseerd, hoewel dit in veel gevallen een vrij recente ontwikkeling is – in de meeste Europese landen, waaronder Nederland, werd het pas vanaf de jaren negentig als een strafbaar feit gezien. In Egypte is verkrachting binnen het huwelijk niet opgenomen in het strafrecht, waardoor het niet als strafbaar feit kan worden behandeld. En daar komt steeds meer aandacht voor, niet alleen dankzij het filmpje van Adel.

Eerder dit jaar laaide de discussie ook al op. In een Ramadan-televisieserie die in april werd uitgezonden, kwam een scène voor waarin een man zijn vrouw probeert te verkrachten. Volgens de actrice Mona Zaki, die de rol van de vrouw vertolkte, was het de bedoeling om met de scène een maatschappelijk probleem aan te kaarten, vertelde ze in een talkshow. “Jonge meiden moeten weten dat hun lichaam van hen is, ook nadat ze getrouwd zijn.” Op sociale media was het een veelbesproken aflevering. Volgens veel Egyptenaren liet de serie zien dat het hoog tijd is voor aanpassing van de wet, terwijl anderen stelden dat er niks crimineels aan de hand was.

Zo schreef Abdullah Rushdie, een conservatieve geleerde, in een lang bericht op Facebook dat zoiets als verkrachting binnen het huwelijk niet bestaat, omdat de man altijd het recht heeft op seks met zijn vrouw. Na felle kritiek van veel Egyptenaren en enkele geleerden van de Al-Azhar moskee – een van de invloedrijkste instituten binnen de islam – verwijderde Rushdie zijn bericht.

“Hij was je man, wat is het probleem?”

Hij is niet de enige die er zo over denkt. Hoewel het overgrote deel van de duizenden reacties onder het filmpje van Adel positief zijn, wordt ze ook aangevallen – door zowel mannen als vrouwen. “Hij was je man, wat is het probleem?” “Dit is niet iets waar je het op sociale media over moet hebben, deze zaken gaan tussen jou en je ex.” “Als je geen seks met je man wilt, vraag dan een scheiding aan.”

Het zijn maar enkele negatieve reacties tussen de duizenden die hun steun uitspreken. Inmiddels hebben ook meerdere Egyptische beroemdheden zich aangesloten bij Adels oproep aan de Egyptische regering om verkrachting binnen het huwelijk te criminaliseren. Een ervan is zangeres Somaya el-Khashab. “Het verkrachten van een echtgenote is hetzelfde als het verkrachten van een vreemde, het verkrachten van een vriendin, of elke vorm van verkrachting. De verkrachter blijft een crimineel, omdat hij een lichaam schendt”, twittert ze. “In dit tijdperk van sociale media kunnen we deze shit stoppen.”

