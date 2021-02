In één week gingen een Republikeinse en een Democratische coryfee onderuit

Meestal is het bij heen en weer schakelen tussen Fox News en CNN alsof je de tv-zenders bekijkt van verschillende landen. De afgelopen dagen liep de programmering opvallend parallel: een politicus, van wie iedereen dacht dat die het nog ver kon brengen, iemand met presidentiële ambities, werd met de grond gelijk gemaakt.

Daarbij ging het bij Fox News om een Democraat en bij CNN om een Republikein, dat dan weer wel.

De Democraat met wie het opeens helemaal mis lijkt, is Andrew Cuomo, de gouverneur van New York. Een jaar geleden was hij de lieveling van de media, en terecht. Want terwijl president Donald Trump optimistische verhalen hield over de coronapandemie, eerst volhoudend dat het allemaal wel meeviel, daarna dat geweldige regeringsprogramma’s het probleem snel zouden oplossen, sprak Cuomo klare, sombere taal.

Een tijdlang was hij elke dag op de televisie met nieuwe, vreselijke cijfers over het aantal besmettingen, de overvolle ziekenhuizen en het gebrek aan beademingsapparatuur. Zijn gegroefde gezicht, dat nauwelijks emotie verraadt, zijn kenmerkende accent: het wat klagerig klinkende Italiaans-Amerikaans van de deelgemeente Queens van New York, het paste er allemaal prachtig bij.

Maar ondertussen ging er in New York het een en ander mis. Zo’n 9000 oudere patiënten met Covid-19, die niet dringend in een ziekenhuis verzorgd hoefden te worden, werden in bejaardentehuizen ondergebracht, waar ze bewoners besmetten.

Bijna de helft van het aantal doden werd weggemasseerd

Inmiddels is dat uitgegroeid tot een groot politiek schandaal. Niet eens vanwege de slachtoffers die daardoor vielen. Cuomo zegt dat hij handelde op advies van de federale overheid, die toen nog niet wist wie wanneer besmettelijk was. Maar omdat daar toch veel kritiek op kwam, werden de cijfers over het aantal doden in die tehuizen gemasseerd. Als een bewoner uiteindelijk in het ziekenhuis overleed, werd dat niet bij het aantal doden in tehuizen gerekend. Het scheelde bijna de helft. En toen daar vragen over kwamen van de federale overheid, werden de juiste cijfers lang vastgehouden, want Cuomo vreesde dat ze politiek tegen hem gebruikt zouden worden door de regering-Trump.

Republikeinse leden van de volksvertegenwoordiging van de staat willen nu een impeachment-voorstel indienen. De Democraten, die de meerderheid hebben, willen hem de bijzondere bevoegdheden afnemen die hij kreeg om de pandemie het hoofd te bieden. De federale justitie is een onderzoek begonnen.

Net zo snel daalt de politieke ster van senator Ted Cruz uit Texas. Als Donald Trump geen presidentskandidaat voor 2024 wil zijn, is hij de ideale vervanger, vindt hij zelf. Na een paar forse aanvaringen met Trump tijdens de campagne in 2016 groeide Cruz de afgelopen jaren uit tot een van de felste verdedigers van de winnaar van dat jaar. Niet omdat hij hem zo aardig vindt – hij zal vast nooit vergeten dat Trump hem ‘Lying Ted’ of noemde, minachtend deed over zijn vrouw Heidi en suggereerde dat zijn vader betrokken was bij de moord op president John F. Kennedy. Maar hij concludeerde dat alleen trouw aan Trump hem verder zou helpen binnen de Republikeinse partij.

Ook na 6 januari was Cruz bereid om de uitslag te betwisten

Dus toen Trump tegen alle bewijzen in bleef volhouden dat Joe Biden zijn verkiezingsoverwinning gestolen had, bood Cruz aan die stelling te verdedigen bij het Hooggerechtshof, mocht dat de zaak willen behandelen. En ook na 6 januari, toen aanhangers van Trump het Congres bestormden, was Cruz nog bereid om in een zitting van het Congres de uitslag van een aantal staten te betwisten.

Maar als senator van Texas heb je vóór alles de belangen van Texas te behartigen. En dat was Cruz deze week even vergeten. Terwijl de staat getroffen werd door een zeldzame koudegolf, die miljoenen mensen eerst zonder stroom zette, en daarna zonder water, besloot Cruz dat in plaats van een verblijf in zijn ijskoude huis, een weekeindje in subtropisch Cancún, Mexico, wel een goed idee was.

Dat was het allerminst, zo bleek toen foto’s van het gezin op het vliegveld en in het vliegtuig woensdagavond op Twitter verschenen. De verontwaardiging was algemeen, en Cruz wist niet hoe snel hij het vliegtuig terug moest nemen.

Daarna maakte hij het erger met doorzichtige uitvluchten. Hij had alleen maar ‘als een goede vader’ zijn dochters willen wegbrengen voor hun al langer geplande vakantie en zou maar een dag of wat in Mexico blijven. Maar op de foto’s had hij heel wat bagage bij zich. En er lekte een groepschat met vrienden en buren uit, waarin zijn vrouw duidelijk maakte dat de reis op het laatste moment was geregeld.

Politiek in de VS is geen bedrijf met een vooruitziende blik

Dat zijn dus alweer twee gegadigden minder voor het presidentschap in 2024, zou je zeggen. Tenzij tegen die tijd iedereen de misstappen weer vergeten is. Politiek in de VS is nu eenmaal geen bedrijf met een vooruitziende blik. Anders had Texas, dat in 2011 werd getroffen door een soortgelijke koudegolf, wel gezorgd dat de energiecentrales beter tegen de kou bestand waren.

Een commissie die het fiasco toen onderzocht, gaf daar heldere adviezen over, maar er werd niets mee gedaan.

De toenmalige gouverneur, Rick Perry, was onder Trump nog een paar jaar minister van energie, maar in die functie keek hij wel uit zich te bemoeien met het elektriciteitsnetwerk van Texas, dat helemaal gescheiden is van de rest van Amerika.

En de inwoners van zijn staat willen dat zo houden, aldus Perry: “De Texanen willen nog wel langer dan drie dagen zonder stroom zitten, als ze daarmee voorkomen dat de federale regering zich niet met hun zaken bemoeit”.

Texas boven alles. Behalve misschien voor Ted Cruz, die de hem door Trump verleende bijnaam eer aan deed én er nu een bij heeft: ‘Flying Ted’.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.